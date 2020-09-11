Русский на службе у Китая
Михаил Манжетный. Воспоминания русского полковника китайской армии. М.: Кучково поле, Издательский центр «Воевода», 2019
Одной из малоизученных тем раннего периода Русского зарубежья является участие эмигрантов в войнах и вооруженных конфликтах 1920−1930-х гг. До сих пор нет исчерпывающей статистики по белогвардейцам и их потомкам, в прямом смысле сражавшимся по обе стороны баррикад в гражданской войне в Испании. Не ясна до конца и роль русских контрреволюционеров в охваченном огнем Китае, где на внутреннюю смуту вскоре наложилась японская интервенция. Поэтому публикацию мемуаров Михаила Манжетного (1887−1958), охватывающих ранний период китайской «гражданки» (1927−1933), нельзя не приветствовать.
Впрочем, воспоминания не ограничиваются лишь «чужой» войной. Полковник повествует о своем детстве в Царстве Польском и в Саратове, где он учился в школе (реальном училище) откуда он перевелся в Воронежский кадетский корпус. Верный своей мечте стать военным, он затем закончил Елисаветградское кавалерийское училище. Правда, карьера в Императорской армии у нашего героя не состоялась — он служил по линии Отдельного корпуса жандармов (последняя должность: адъютант Пермского жандармского полицейского управления железной дороги).
Зато Манжетному пришлось сполна повоевать в годы Гражданской войны. Сначала в партизанском отряде генерал-майора Иннокентия Смолина, а в дальнейшем командиром конно-егерского дивизиона 18-й Сибирской дивизии. Так жандармский ротмистр дослужился до полковника, ветерана Великого Сибирского ледяного похода.
О революции мемуарист говорил довольно резко, видя ее причины в популярности левых идей у элит общества («слюнявой интеллигенции»). Как следствие, после установления пролетарской диктатуры «нашей… «слизи», именующейся интеллигенцией, поделом та собачья жизнь, которую она теперь влачит под пятой ГПУ».
В эмиграции, в отличие от многих офицеров, переквалифицировавшихся в шоферов или таперов в ресторанах, Манжетный стал служить в русском отряде генерал-лейтенанта Константина Нечаева («главного кавалериста Каппеля», как его называли современники) в 1-й армии генерала Чжан Цзолиня (Юйтиня). Последний, несмотря на бурную молодость (будущий генерал учился на ветеринара, но вскоре стал бандитом), придерживался умеренных политических взглядов. Какое-то время надеялся на реставрацию цинской династии, а затем сражался с вооруженными отрядами Гоминьдана, бывшего для него слишком левой партией. Так что борьба с революционными идеями для Михаила Манжетного продолжилась. Будто Гражданская война и не окончилась.