Уважаемый читатель, не скрою, что описывать свою версию бездарно спланированной провокации, связанной с оппозиционным блогером Алексеем Навальным, не было никакого желания. Всё это уж очень знакомо, начиная с истории с «отравления «Новичком» Скрипалей». Цель этих двух неприкрытых русофобских акций, срежиссированных известными приверженцами глобалистов из-за океана, вполне очевидна, а именно: демонизация России и её достойнейшего президента Владимира Владимировича Путина. По мнению авторов этих сценариев, написанных в духе современных английских политических бестселлеров, исполненных в набивших оскомину традициях голливудских политических кинохитов, эта Навальниана призвана отвлечь внимание граждан США и Европы от острых проблем, которые имеют место быть там. Это, в первую очередь, относится к США, которые сегодня охвачены крупнейшими массовыми беспорядками в своей истории, спровоцированными не в последнюю очередь, нет-нет, уважаемый читатель, не столкновениями на расовой почве и не пандемией коронавируса, а предстоящими 3 ноября 2020 года выборами президента США. И именно в наше смутное время, в условиях весьма и весьма сложных отношений США и Китая, чреватых перерасти в военное столкновение, мировой финансовой закулисе было весьма кстати спровоцировать теперь уже резкое противостояние администрации Дональда Трампа с Россией. Тщательно и годами ранее спланированная акция заокеанских спецслужб и нынче реализуемая их европейскими приспешниками из стран-соседей Республики Беларусь, пик которой пришёлся на 9 августа т. г. (день выборов Президента Республики Беларусь) и последующие дни, судя по нервной реакции закордонных кукловодов, дала сбой. Этому в немалой степени послужило и взвешенное, вполне понятное даже для тугодумов, интервью президента России Владимира Владимировича Путина автору и ведущему программы «Вести недели» телеканала «Россия» Сергею Брилёву. Для американских глобалистов события в Белорусии и реакция на них России не даёт ожидаемого эффекта в плане усиления давления на ФРГ с целю побуждения её к сворачиванию строительства газопровода «Северный поток — 2». Именно поэтому западным стратегами, кровь из носу, следовало придумать что-то похлеще, чем возвеличивание и героизация на голом месте белорусских оппозиционных политических деятелей в лице Светланы Тихановской, Вероники Цепкало и Марии Колесниковой. Нужно было сильно взбудоражить общественное мнение рядовых граждан коллективного Запада, вызвав негодование «вероломными» действиями России. И здесь приступили к реализации плана «Б», что под кодовым названием «Отравление Алексея Навального «Новичком», очевидцами реализации которого являемся мы. На этот счёт уже написаны сотни статей, вышли в эфир десятки телевизионных информационно-аналитических программ. Внимание читателей хочу обратить на исследование, опубликованное сегодня, 10 сентября т. г. на сайте Deutsche Bank-а, предвещающее наступление «Эпохи Беспорядка» в мире. По прогнозу автора доклада Джима Рейда и его коллег, характерной чертой «Эпохи Беспорядка» станет возвышение экономики Китая над экономикой США, причем противостояние стран будет протекать в экономической сфере, и это будет напоминать взаимоотношения Соединенных Штатов и СССР времён холодной войны. Мне трудно удержаться от соблазна несколько подробнее изложить вопросы, приведенные в этом докладе, однако ограничусь лишь публикацией сайта business-magazine.online/fn_42590.html от 10 сентября т. г., в которой приводятся восемь ключевых тем, указанных в этом докладе, как-то:

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

ухудшение отношений США и Китая по мере усиления экономического веса Пекина;

момент истины для Европы: пандемия COVID-19 придала новый импульс интеграционным процессам, то есть вероятность, что Европа останется в состоянии экономической стагнации с перспективой политической фрагментации;

дальнейшее увеличение долгов и распространение политики «вертолетных денег» в качестве монетарного мейнстрима;

вероятный рост инфляции вследствие фискально-монетарной экспансии;

усиление экономического неравенства на первых порах постковидной эпохи, но и в дальнейшем — разворот этого тренда: государства начнут взимать больше налогов с богатых;

ужесточение конкуренции между поколениями: миллениалы и более молодые люди к 2030 году догонят старшие поколения по численности, что позволит им определять результаты демократических выборов;

рост глобальной озабоченности вопросами климата;

новая технологическая революция.

Я далеко неслучайно привел выдержки из доклада Deutsche Bank Research. Уверен, что это исследование столь авторитетного в мире финансового института было проведено не без подсказки правительства ФРГ. Так вот, капитаны ведущей экономики Европы и четвертой экономики мира, ФРГ, с ВВП в $ 3 трлн 963 млрд 880 млн в свете вышеуказанного исследования наверняка просчитали колоссальные экономические убытки и немалые политические издержки в случае отказа Германии от завершения строительства и дальнейшей эксплуатации газопровода «Северный поток — 2». В свете сказанного приведу отдельные высказывания ведущих политиков ФРГ в связи с делом Навального.

«Я еще не приняла окончательное решение по этому поводу, — заявила Ангела Меркель относительно принятия санкций против «Северного потока — 2» в ответ на отравление Навального, — Нужно внимательно прислушиваться к тому, что говорят партнеры ЕС». При этом очень чёткую позицию относительно реализации строительства газопровода высказал вице-канцлер ФРГ Ольф Шольц, занимающий пост министра финансов: «Мы заняли ясную позицию в отношении этого трубопровода, а именно, что речь идет о коммерческом проекте, есть многочисленные разрешения… Таково положение вещей».

Bundeskanzlerin.de Ангела Меркель

Уважаемый читатель в нетерпении ждёт, а какова реакция «народного премьера» Армении Никола Воваевича, себя любимого, на события, связанные с делом Навального? Прежде, чем ответить на этот вопрос, приведём немного фактов из недавнего (по историческим меркам) прошлого. Итак, 24 апреля 2015 года, в день, когда армяне всего мира проводили мемориальные мероприятия по поминовению более полутора миллиона безвинно убиенных армян в Османской империи, этот фаворит Никола Воваевича, он же Алексей Навальный (почему фаворит, будет сказано ниже), в своём блоге под циничным заглавием «100-летие геноцида. 20 минут чтения будет хорошей данью памяти», написал: «Могу поспорить, что 90% читающих этот текст знают о геноциде армян не больше, чем я знал о нём неделю назад: ну жили в Турции армяне, их поубивали (невежество Навального выступает параллельно с его цинизмом — армяне жили на своей исконной исторической земле, Западной Армении, завоеванной турками, потомками кочевых племен, обосновавшихся и захвативших наши земли. — А. Г.). Массовая резня, не первая и, увы, не последняя в истории человечества. Сейчас турки отказываются признать это геноцидом, а армяне по всему миру проталкивают законы о его признании (хамство Навального, его откровенный цинизм, на мой взгляд, должны озаботить, не в последнюю очередь, депутатов Бундестага, нынче записавшихся в его защитники, которые 2 июня 2016 года «поддались проталкиванию армянами» и поддержали резолюцию, осуждающую Геноцид армян в Османской Империи). Спор понятен, но такой движ спустя сто лет выглядит странным» (подчеркнуто блогером Алексеем Навальным). Для этого деятеля Геноцид армян и борьба против его забвения — это «движ». Дальше — больше: «Очень правильная инвестиция в будущее человечества, которую сегодня может сделать каждый из нас, — потратить немного своего времени и почитать о геноциде армян». Для этого циника признание Геноцида армян — это «правильная инвестиция». Ни слова осуждения, ни слова сострадания. Зато этот же персонаж, именуемый Навальным, весьма расчувствовался в связи с действиями Никола Воваевича, которые были подробно изложены на сайте Армянского отделения «Радио Свобода» 28 мая 2019 г. в материале под заглавием «Навальный: «Я просто аплодирую Пашиняну». Читаем в этой публикации: «Российский оппозиционный политик Алексей Навальный в своём очередном видео, посвященном новоизбранному президенту Украины Владимиру Зеленскому, заявил, что следит за деятельностью премьер-министра Армении Никола Пашиняна и симпатизирует ему… Навальный отметил, что Пашинян начал второй этап революции (под революцией имеет в виду государственный переворот апреля-мая 2018 г. в Армении. — А. Г.), призвав блокировать суды, потому что те не дают ему бороться с коррупцией. «Многие считают, что это опасная вещь, потому что сегодня ты блокировал суды, завтра еще что-то, а послезавтра ты превратился в узурпатора власти (как в воду глядел. — А. Г.). Но, тем не менее, он сказал, что будет бороться с коррупцией, и он идет в этом направлении. Он, например, объявил, что снимет с должностей всех судей, у которых есть решения, отмененные в Европейском суде по правам человека. Я просто аплодирую Пашиняну». Признаем, уважаемый читатель, что у западных стипендиатов чувство солидарности с подельниками даже из других стран на достаточно высоком уровне. Однако этим обмен любезностями Никола и Алексея не закончился.

Скриншот видео YouTube канала @Алексей Навальный Алексей Навальный

Так, 1 июля 2020 года Общественное телевидение Республики Армения выпустило в эфир репортаж, в котором с присущим николвоваевической пропаганде антироссийским душком, армянскому зрителю в качестве этакого спикера мнения российской оппозиции явился Алексей Навальный. При этом заметим, что еще 15 июня т. г. Навальный разместил на своем канале You Tube Навальный LIVE видеообращение под названием «Навальный о том, что делать с голосованием по поправкам в Конституцию». Не буду приводить подробности из этого 19-минутного обращения блогера Навального, подлинная суть которого даёт о себе знать буквально с первой минуты эфира. Так, на вопрос о том, бойкотировать или голосовать против, якобы заданный одной из зрительниц, он ответил без обиняков: «Естественно, никто не обсуждает, что нужно голосовать «за». Я хочу сказать так — делайте, что хотите, главное, не признавайте. Ну хотите проголосовать против, пойти и проголосовать? Мне такая стратегия кажется, ну, немножко экзотически наивной и немножко даже смешной. Если как бы к этому лежит ваше сердце, идите и проголосуйте против. Главное, не признавать (итоги голосования. — А. Г.)». Я к чему привёл именно эти предложения из злопыхательского видеообращения Навального. Ведь Никол Воваевичу персонально, несомненно, было доложено о сути антироссийского, антипутинского видеообращения Навального. Неужели готовность оппозиционного блогера «аплодировать Пашиняну» возымела еще большее воздействие на его решение выпустить в эфир Общественного телевидения этот откровенно антироссийский, антигосударственный и, наконец, антипутинский призыв, к тому же прозвучавший с рупора его же, пашиняновской пропаганды. А может быть, это было требование заокеанских кукловодов, которое одновременно должно было стать своеобразной лакмусовой бумажкой верности Никола Воваевича обязательствам перед его заокеанскими покровителями? Здесь уже не приходится говорить об известном отношении к призывам из официального Еревана части российских избирателей армянского происхождения, которые в апреле-мае 2018 года были одурманены популистскими заявлениями Пашиняна, озвучиваемыми с листа соросовских шпаргалок, написанных опытными технологами цветных революций, и восторженно принимались ими.

А теперь, уважаемый читатель, вспомним призыв экс-главы Госдепа США и соперницы Дональда Трампа от Демократической партии США на президентских выборах 2016 года, Хиллари Клинтон. Как сообщает Fox News, Х. Клинтон призвала кандидата от демократов на предстоящих выборах президента США Джо Байдена ни в коем случае не признавать поражение в день выборов 3 ноября т. г.: «Джо Байдену не следует признавать поражение ни при каких обстоятельствах, — цитирует Х. Клинтон сайт канала Fox News. — Ведь, как мне кажется, процесс затянется, но я убеждена, что в итоге он победит (прямо как рекомендации, данные Светлане Тихановской из Беларуси заокеанскими кукловодами. — А. Г.), — если мы не уступим ни пяди земли, и если мы будем также сосредоточены и суровы, как наши противники». Не правда ли, что подобная технология непризнания итогов выборов ещё в 2008 году была применена в Армении, когда победа Сержа Азатовича Саргсяна по прямому указанию из-за океана была непризнанна Левоном Тер-Петросяном и его сподручными, лидером подстрекательского крыла которых был наш «революционер» Никол Воваевич. Это на их совести кровь десяти наших сограждан, в то время как политической вендетте подвергается второй президент РА, Роберт Седракович Кочарян. А чего стоят николвоваевические, мерзкие по своей сути, денежные подачки родным и близким погибших в ходе трагических событий 1 марта 2008 года, которые стали очередным проявлением неуважения и цинизма к памяти тысяч погибших наших героев, ценой своих жизней защищавших Республику Арцах в дни развязанной Азербайджаном и поддержанной Турцией Четырехдневной (апрельской) войны 2016 года.

Lorie Shaull Хиллари Клинтон

Думается, что читателям уже доподлинно известно, что страны постсоветского пространства давно стали полигоном для реализации и усовершенствования технологий государственных переворотов. Поэтому было бы наивно полагать, что показ по Общественному телевидению Армении фрагмента из видеообращения Алексея Навального — всего лишь случайное совпадение. Уверен, что профессионалы из числа людей молчаливого подвига, стоящих на страже обеспечения безопасности Российской Федерации, а стало быть и Армении, проанализировав сказанное, смогут вычислить, кто же настоятельно рекомендовал Н. Пашиняну выпускать в эфир Общественного телевидения РА оппозиционного блогера Алексея Навального; блогера, деятельность и мнение которого были безразличны для подавляющего большинства населения РА. Так для чего же все это были спровоцировано николвоваевической пропагандой, а скорее, её кукловодами? Ответив на этот вопрос, нетрудно будет разобраться и с истоками, со сценариями трагифарса «отравления» Алексея Навального.

В заключение статьи хотелось вновь выразить слова благодарности блестящему политическому аналитику и большому другу Армении и армянского народа Владимиру Рудольфовичу Соловьеву за его искреннее сопереживание, недоумение и душевные слова, сказанные в эфире на интернет-портале СОЛОВЬЁВ LIVE 2 июля т. г.: «Мы так любили Армению, это дружественная нам страна. Но в дружественной нам Армении, на Общественном телевидении, в рамках репортажа по конституционным поправкам показывают нациста Навального, который называл армян хачиками, который ненавидит армян, ненавидит Армению, презирает её. И Общественное телевидение Армении показывает его в эфире. Ну вы даёте».

Повторюсь, видимо, великодушие к стратегу галактического масштаба, коим является Никол Воваевич, движет действия моих коллег из оппозиции, контролирующих оппозиционные телеканалы. Между тем без ложной скромности могу сказать, что статья «Против России ведётся массированная гибридная война», опубликованная на ИА REGNUM и перепечатанная в патриотическом интернет-портале Shame. am, главным редактором которого является известный в Армении публицист Артём Хачатрян, за неделю просмотрели более 45 600 читателей, а 90% из числа проголосовавших оценили её на «отлично» и «хорошо». Это сугубо лишь в порядке информации.

У читателей может вызвать некое недоумение, что я столь строго пишу о человеке, который оказался в коме. Спешу заявить: писать статью я стал лишь удостоверившись, что Алексея Навального вывели из состояния искусственной комы, частично отключили от аппарата искусственной вентиляции легких, он реагирует на речь и обращения к нему, ну и начинает кое-что вспоминать (видимо, из того, что ему будут напоминать из спецслужб США и аффилированные с ними коллеги из стран Запада, естественно, с учётом промахов и множества нестыковок, имевших место в случае со Скрипалями). Остаётся невыясненным лишь вопрос: станет ли Никол Пашинян аплодировать Навальному за то что он стал инструментом в антироссийском шабаше.

Anastasia.Bukh Чингиз Абдуллаев

Вместо послесловия. Чтобы у читателей не сложилось впечатление, что я лишь критикую статьи и выступления азербайджанских авторов, хочу привести отрывки из статьи Народного писателя Азербайджана Чингиза Абдуллаева, опубликованной 9 сентября т. г. на страницах интернет-издания Haqqin. az под заглавием «Чингиз Абдуллаев: «На телеканалах одни умные и толковые армяне. Когда появятся азербайджанцы?». Приведу лишь отдельные выдержки из этой статьи: «Сегодня передали интервью с Лукашенко. Везде заявлено, что это ведущие журналисты России. Из четверых двое — Симонян и Бабаян, главные редакторы. На российских каналах выступают Кургинян, Саркисов, Шахназаров, Погосян, Кеосаян — перечислять можно долго. Не смейте говорить мне об их лобби. Они умные, толковые и талантливые люди, блестяще владеющие русским языком. У нас есть противоположные примеры. Сравните выступления Ильхама Алиева и Никола Пашиняна на русском или английском. Нужны комментарии? Поговорим о своих доморощенных националистах. «Закроем русские школы», в который раз слышим их гневный клич! Успокойтесь. У нас и так никого нет на зарубежных каналах, а те, кто есть, чудовищно плохо владеют русским языком. Про англоязычные каналы тоже ничего хорошего сказать не могу. Хотя число владеющих английским растёт. Уважаемые местные неучи…». Согласен с выводами муаллима Чингиза Абдуллаева, поэтому и критикую «уважаемых местных неучей» (азербайджанских. — А. Г.), в то же время ловлю себя на мысли, что тем самым помогаю им.