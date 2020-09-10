Интервью президента Общенационального союза индустрии гостеприимства, генерального директора крымского курорта Mriya Resort & Spa Гранта Бабасяна

Фото предоставлено пресс-службой ОСИГ Грант Бабасян

После полугодового перерыва ОСИГ проводит первое очное мероприятие. Что будет происходить в Светлогорске 15 и 16 сентября?

В Светлогорске будет много чего интересного. Наконец, после большого перерыва мы возобновляем очные полуфиналы конкурса «Мастера гостеприимства». Совместно с президентской платформой «Россия — страна возможностей» мы проведем полуфинал в Калининградской области на самом высоком уровне, с участием первых лиц региона. Была возможность хорошо подготовиться — это еще и одно из первых крупных очных мероприятий президентской платформы «Россия — страна возможностей» за долгое время.

Будет более 100 участников — полуфиналистов из разных городов России — Калининграда, Санкт-Петербурга, Архангельска, Новгорода, Пскова, Мурманска и других. Калининградская область сейчас очень популярна, и на самом деле, это история не только 2020 года, но и прошлого, и позапрошлого. Поэтому мы очень хотели, чтобы полуфинал прошел именно в Светлогорске — помимо прочего, это очень «крутое» место. Как всегда, будут эксперты, будут амбассадоры, соберется большое количество участников сообщества индустрии гостеприимства, так как для них это тоже очень долгожданное мероприятие. Соответственно, проведем полуфинал по нашей обычной схеме, будем выбирать и проекты, и ребят, которые покажут свои управленческие компетенции, и далее выявим победителей.

Традиционная «деловая игра» для журналистов тоже будет иметь место?

Обязательно.

Грант Лерникович, во время пандемии с Вами случилась некая карьерная история — совсем недавно Вы были назначены руководителем подгруппы «Развитие инфраструктуры в сфере туризма и формирование индустрии гостеприимства» рабочей группы Госсовета РФ по направлению «Туризм, физическая культура и спорт». Подскажите, какие цели и задачи стоят перед вашей подгруппой? Как планируется осуществлять развитие туристической инфраструктуры?

На самом деле, это не то, чтобы моя личная карьерная история, это очень важная история для сообщества. Потому что теперь есть возможность делать от большой группы экспертов, от большой группы участников рынка предложения, которые потом могут войти в разрабатываемый национальный проект, и могут повлиять на развитие отрасли. Мы будем обсуждать несколько направлений. Первое — это инфраструктурное развитие территорий и объектов гостеприимства и туризма — а это важнейшая задача, она вбирает и координацию программ ФЦП, и развитие инфраструктуры в отдельных локациях. Второе — детский туризм. Третье — кадровое обеспечение. Четвертое — законотворчество. Таким образом, в нашей подгруппе мы будем формировать предложения по отрасли для Госсовета.

В силу известных обстоятельств в этом году в социальных сетях очень много рассказов о внутреннем туризме. Алтай, Карелия, арктические территории, Северный Кавказ, Камчатка, та же Калининградская область. На фотографиях — красота невероятная, но все отмечают именно недостатки инфраструктуры: «Красиво, да, но не очень удобно, не всегда комфортно». Так что вопросы инфраструктурного развития реально стоят на первом месте.

Действительно, у нас очень много работы, очень много задач у нашей большой команды. Нас таких много, и СМИ в том числе. И самое главное, будет результат, будет наследие, которое каждый участник может оставить после себя для тех, кто будет путешествовать потом. Радует, что в этом году все же было много позитивных откликов, многое было сделано для продвижения внутреннего туризма. И не только в прессе — а и «из рук в руки», по рассказам друг другу. Это как на войне: когда что-то происходит, мы все объединяемся и начинаем действовать все вместе, в едином порыве.

То есть обстоятельства пандемии в какой-то мере оказали и позитивное влияние на развитие отрасли?

Да, положительного влияния достаточно много. Например, по итогу все гораздо больше начали ценить кадры, которые у них есть. И сейчас, понятно, после пандемии, за кадры идет живая борьба, и в этом есть и плюсы, и минусы, но плюсов больше.

Что значит больше «ценить кадры»? Какие-то люди ушли? Не поверили в то, что сфера гостеприимства переживет трудные времена, и снова будет активно развиваться?

Да, именно так. Некоторые были вынуждены отпустить людей, потому что иначе не смогли бы выжить сами проекты, и стало понятно, как после этого сложно людей вернуть, набрать. Ты вкладываешь в этих людей определенное количество времени — а последние лет пять этот процесс все равно шел, многие вложили в кадры очень много сил и средств. И теперь всем стало как никогда очевидно, что людьми надо дорожить, держаться за основную команду, за костяк индустрии гостеприимства.

Кроме того, в тех обстоятельствах, которые имели место, почти все были готовы к быстрым изменениям. И это тоже определенная проверка индустрии — на способность быстро трансформироваться, и сделать так, чтобы несмотря на ограничения, на сложные обстоятельства, ты смог работать, принимать гостей, туристов, делать вещи, которые оставят хорошее впечатление.

Конечно, мы потеряли тех, кто был хорошо ориентирован, но не смог доработать до окончания ограничительных мер. Но в основном из бизнеса ушли те, кому это было неинтересно, и осталось больше тех людей, для которых это основной бизнес, «дело жизни». И они, безусловно, стали сильнее.

При этом есть понимание того, что с учетом спроса, определенные потери можно будет нагнать. Безусловно, это связано и с ценообразованием в том числе, и с тем, о чем сейчас многие говорят — что на российских курортах все стало дороже, что объекты гостеприимства начинают завышать цены. Но наш мониторинг показывает, что предложения есть разные, на любой запрос. К сожалению, многие цепляются за факты гиперцен на серьезные объекты размещения. Но при этом в каждой локации есть предложения для любой аудитории.