



Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев и Реджеп Тайип Эрдоган

Помощник президента Азербайджана и заведующий отделом администрации по вопросам внешней политики Хикмет Гаджиев, возглавивший делегацию с участием руководителей ведущих национальных СМИ, посетил с визитом Стамбул. Он провел переговоры со своим турецким коллегой, заведующим отделом администрации президента Турции по связям с общественностью Фахраддином Алтуном, а также с руководителями ряда турецких государственных и медийных структур. Согласно сообщениям, стороны обсуждали возможности создания так называемой «совместной медиаплатформы», для того, как заявил Алтун, чтобы «использовать средства в сфере информационной политики и встать плечом к плечу в борьбе с противниками Турции и Азербайджана, которые объединились в попытке их дискредитировать, распространяя поток дезинформации». По его словам, «это не выбор, а насущная необходимость», учитывая, что «президенты двух стран продемонстрировали свою глубокую дружбу в соответствии с принципом «два государства, одна нация».

Так, напрашивается первый вывод: визит Гаджиева в Стамбул — событие неординарного значения, он отражает новое направление во внешней политике Азербайджана, ориентированное на более тесную интеграцию с Турцией. Потому что и раньше, по словам бакинского эксперта Ильгара Велизаде, «на протяжении длительного времени осуществлялось сотрудничество Азербайджана с Турцией в медиапространстве», когда ретранслировалась общая оценка и интерпретация не только двусторонних отношений, но и главных векторов во внешней политике, хотя Баку несколько дистанцировался от некоторых турецких внешнеполитических акций. Президент Азербайджана Ильхам Алиев видел, как меняется в негативную сторону международный имидж Турции, опасался, что тень такого негатива падет и на его страну. Анкара подвергалась и подвергается жесточайшей критике со стороны своих западных партнеров, прежде всего, из-за расширения с Россией военно-технического сотрудничества, дрейфа ее в сторону исламизации, отказа, по мнению ЕС, от европейских норм демократии, формирования авторитарного режима.

ArtemAugust Рэджеп Эрдоган

При этом менялась и амплитуда информационного содержания российско-турецких отношений: от враждебных до взаимовыгодных (например, сделки по Сирии). Как можно предполагать, Баку рассчитывал, что позитивная тень альянса Турции с Россией падает и на него, благодаря чему удастся добиться изменений позиций России в отношении урегулирования нагорно-карабахского конфликта. Но ничего такого не произошло. Азербайджан и Турция находятся в состоянии войны. Азербайджан с Арменией, Турция вплетена в канву конфликтов в Сирии, Ираке, Ливии и Восточном Средиземноморье. Однако Анкара ни разу не рискнула перейти черту и вступить в открытый конфликт с регулярной армией стабильного государства. Баку тоже не решается на открытую войну с Ереваном, хотя и демонстрирует состояние готовности к конфликту. Более того, Турция после недавнего обострения в приграничной зоне между Азербайджаном и Арменией заявила о своей готовности поддержать Баку. Но Алиев не решился на реальный военный конфликт даже с таким союзником.

Отсюда еще один вывод: Анкара и Баку будут стремиться повышать ставки в региональной игре, создавать кризисные ситуации, но главным образом в информационном пространстве, отвоевывать там возможности для маневра ради привлечения внимания мирового сообщества, балансируя на грани предельной близости к войне. Вот почему они приступили к конструированию новой общей информационной машины. А что со старой? Начнем с Азербайджана. Американское издание EurasiaNet, анализировавшее работу национального агитпропа, констатирует, что «Баку не имеет влияния на освещение в мировых СМИ длящегося уже не одно десятилетие противостояния в карабахском конфликте». К тому же в Азербайджане фактически нет оппозиционных СМИ, где могла бы звучать альтернативная или хотя бы позитивно-критическая точка зрения на ход событий. Затратная ставка на западных пиар-консультантов не дает ожидаемого долгосрочного эффекта.

За исключением узкого круга экспертов, фактически никому неизвестны как исторические, так и политические тонкости конфликта. Больше говорят, как считает один европейский эксперт, о «демократе-Пашиняне в Армении» и «нарушении прав человека в Азербайджане». Бакинское экспертное сообщество, как и журналисты, выступающие в роли толкователей заявлений официальных лиц, не могут заполнить пробелы, существующие главным образом в дипломатической плоскости. По словам главы МИД России Сергея Лаврова, между Азербайджаном и Арменией сложилось «перегретое публичное пространство». В Турции, где еще действуют оппозиционные партии и существует возможность продвижения их позиций в национальных СМИ, ситуация иная. Американское издание Foreign Policy утверждает, что в «демократической» прессе Турции свирепствует дезинформация».

President.az Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Ильхам Алиев

Акин Унвер, доцент международных отношений Университета имени Кадира Хаса в Стамбуле и приглашенный сотрудник Центра технологий и глобальных отношений Оксфордского университета, ссылается на так называемый индекс цифровой грамотности, согласно которому Турция считается одной из стран, «наиболее подверженных новостным вбросам, имеет один из самых высоких в мире коэффициентов использования ботов, а также входит в число стран с самой низкой устойчивостью к ложным новостям». Турецкие эксперты связывают это с нюансами внутренней политической борьбы, когда «демократические СМИ вытравливают из информационного поля подконтрольные правительству СМИ, культивируя альтернативные точки зрения». Тем более что Запад стал укреплять поддержку сил турецкой оппозиции, которая по тактическим соображениям будет вычленять Турцию из альянса с Азербайджаном, чтобы лишить Эрдогана «запасной геополитической перспективы на кавказском направлении». Говоря иначе, Азербайджан может столкнуться с опасностью трансляции в свое информационное поле разлагающейся изнутри турецкой информационной среды.

Так встает вопрос о смысле визита Гаджиева в Стамбул, возможностях достижения им поставленной задачи вести скоординированные информационные кампании с заданной перспективой. Не ошибка ли это?