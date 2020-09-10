Исторически сложилось так, что чем ближе к выборам, тем более возмутительной будет выходка претендента на кресло президента. А возмутительное является специализацией Трампа.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

В язвительной предвыборной речи по случаю Дня труда президент США Дональд Трамп предсказал, что «очень безопасная и очень эффективная» вакцина против COVID-19 может быть доступна уже в следующем месяце, — как раз вовремя, чтобы ускорить его переизбрание. Казалось бы, после того, как 190 000 американцев умерли от вируса и еще 6,3 млн были инфицированы, такое заявление должно быть встречено с энтузиазмом. Но так как Трамп однажды уже рекомендовал отбеливатель в качестве лечебного средства, реакция на его слова варьировалась от подозрительной до недоверчивой, полагает Блумфилд.

Коронавирус в США

Бывший вице-президент Джо Байден, кандидат от Демократической партии на пост президента, выразил свою долю скептицизма по поводу этой речи. Зная, что большинство ученых и экспертов в области здравоохранения в правительстве и за его пределами сомневаются в том, что безопасная и эффективная вакцина может быть найдена в ближайшее время, он сказал, что ему нужны показания их, а не президента. Трамп «сказал так много вещей, которые не соответствуют действительности, что я даже беспокоюсь: если у нас действительно есть действительно хорошая вакцина, люди будут принимать ее неохотно», обтекаемо выразился Байден.

«Правительственные ученые, как сообщается, обеспокоены давлением Белого дома на Управление по контролю за продуктами и лекарствами с целью одобрить вакцину до того, как она будет доказана безопасной и эффективной согласно требованиям законодательства. А злоупотребление Трампом возможным открытием вакцины для своей собственной политической выгоды может привести к тому, что миллионы американцев будут избегать вакцинации из-за непонимания того, что она представляет собой — очередную мистификацию Трампа или реальную вещь. Но, если Трамп действительно планирует объявить о существовании вакцины, он может выбрать для этого заявления третьи президентские дебаты, которые состоятся 22 октября в Нэшвилле. Ценность октябрьского сюрприза состоит в том, чтобы держать его почти до последней минуты, не давая тем самым оппозиции времени на ответ. Исторически сложилось так, что чем ближе к выборам, тем более возмутительным, скорее всего, такой сюрприз будет, а возмутительное является специализацией Трампа. Учитывая склонность Трампа к отвлекающей тактике, дезинформации и неожиданным разоблачениям, вероятно, будут и другие сюрпризы», — пишет Блумфилд.

По его мнению, одним из возможных вариантов является обнародование президентским советником, генеральным прокурором Биллом Барром, результатов изысканий Джона Дарема о расследовании Мюллера о роли России в выборах 2016 года. Дарем, прокурор США в Коннектикуте, обнаружил «удивительную и разрушительную информацию», сказал Барр, согласно Национальному общественному радио, и пока молчит о деталях. Судя по тому, как Барр отредактировал и задержал обнародование выводов доклада Мюллера, есть вероятность, что он представит свою версию доклада Дарема, по крайней мере, не раньше 3 ноября.

Роберт Мюллер

Трамп, как сообщается, в октябре планирует принять участие в саммите в одной из стран Персидского залива, возможно, в Объединенных Арабских Эмиратах, с Израилем и несколькими арабскими государствами в качестве фона для своего выступления, — и там объявить, что он достиг «мира в наше время». Он уже претендует на Нобелевскую премию мира за содействие соглашению между ОАЭ и Израилем о взаимном признании и нормализации отношений. Чиновники администрации пытаются заставить других следовать за ОАЭ — возможно, Бахрейн, Оман, Марокко и Судан.

Трамп говорил по телефону с королем Саудовской Аравии Салманом, чтобы убедить его принять участие в этом мероприятии; король вряд ли появится, он сказал, что не будет никаких официальных дипломатических отношений (у них уже есть отношения разведки и безопасности с Израилем), пока палестинцы не получат свое собственное государство. Палестинские лидеры отклонили приглашение на саммит. Трамп может остановиться в Иерусалиме во время этой поездки, чтобы снять предвыборную рекламу, возможно, с премьер-министром Биньямином Нетаньяху, ориентируясь на свою большую евангелическую базу и консервативных еврейских избирателей.

Другие внешнеполитические сюрпризы могут включать объявление о выводе всех оставшихся американских войск из Афганистана.

«Трамп может попытаться разжечь свою безответную любовь с северокорейским диктатором Ким Чен Ыном, предложив еще один саммит или даже сделав тому приглашение в Белый дом», — пишет автор статьи в Jerusalem Post. Президент мог бы воспользоваться случаем, чтобы объявить о перестройке оборонных отношений США с Южной Кореей; Трамп пригрозил сократить американское военное присутствие там, если правительство этой страны не будет платить Вашингтону больше денег».

«Первая встреча с Кимом в июне 2018 года считалась — по крайней мере, сторонниками Трампа — крупным достижением американского президента, но она не принесла положительных результатов для США, хотя и придала Пхеньяну долгожданный, но незаслуженный вид легитимности. Трамп не любит, когда ему напоминают о его неудачах — «я не беру на себя никакой ответственности», — и был в ярости, когда бывший советник по национальной безопасности Джон Болтон высмеял эти обмены. Когда Болтон напомнил Трампу его же слова о том, что два лидера «влюбились» и обменялись «любовными письмами», чувствительный президент назвал своего бывшего помощника психом и придурком», — говорит Блумфилд.

Whitehouse.gov Дональд Трамп и Джон Болтон

Он напоминает, как бывший адвокат Трампа Майкл Коэн заявил на этой неделе, что его бывший босс сделает всё, чтобы выиграть грядущие выборы, и даже «зайдет так далеко, что начнет войну», лишь бы остаться на своем посту. «Если Трамп пойдет по этому пути, его война будет вестись не на чужой земле, а в американских городах. То есть еще одним возможным октябрьским сюрпризом может стать отправка огромного количества федеральных войск в города с демократическим руководством», — полагает аналитик.

Это некоторые из возможных неожиданных шагов, которые Трамп может планировать по мере приближения решающего дня голосования.

Возможно, то, о чем пишет автор статьи в Jerusalem Post, выгладит излишне эмоциональным алармизмом, призванным окончательно дискредитировать и без того изрядно подгрызанное демократами имя американского президента. И всё же, дыма без огня не бывает. А для лучшего понимания происходящего в США стоит обратить внимание на то, что говорят и завзятые недруги Дональда Трампа, ведь Блумфилд довольно опытный политический долгожитель. Окажется ли его вопль пророчеством или поклепом — покажет скорое будущее.