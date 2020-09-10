Всякий раз, когда в политике России происходит очередной пронародный сдвиг, у людей появляется надежда: вот теперь-то главную проблему решат. Последние два года так думают про пенсионный возраст, который подняли, и который, как люди надеются при всяком разговоре на эту тему, снизят обратно. Но пока не снижают, больше того — ряд экспертов прогнозируют дальнейшее повышение пенсионного возраста, причем уже запланированное, и в обозримом будущем. В частности, по мнению экономиста Владислава Жуковского, новое повышение пенсионного возраста состоится уже в 2023 — 2027 годах.

Иван Шилов ИА REGNUM Пенсионная реформа

У повышения пенсионного возраста много аспектов — и экономический, и медицинский, и политический. Но поскольку как раз сейчас региональные статистики дают демографические цифры за первое полугодие-2020, хочется остановиться на аспекте демографическом. Который связан с пенсионной реформой напрямую.

Увеличивая пенсионный возраст, власть рискует раздробить общество, раздробить самым простым способом — когда даже члены одной семьи будут встречаться всё реже, занятые по большей части проблемами выживания. Отсюда возникнут и проблемы с рождаемостью, ведь рождаемость, как показывают наблюдения, повышается только там, где сохраняются проверенные временем формы отношений, и это заключается не только в отношениях между потенциальными родителями, но и в психологической обстановке вокруг них. И в семьях, которые состоят из многих поколений. И во взаимном участии поколений в жизни друг друга.

Джон Эверетт Милле. Семья

Ситуация, когда бабушки сами за себя, а их дети — за себя, и те и другие вынуждены работать, а вторые еще и ограничивать себя в рождении детей, — это ситуация противоположна демографическим целям, которые не просто «стоят перед нашей страной», о вопиют о себе. Говорить о том, что нормальные люди и детей родят (желательно нескольких), их обеспечат всем — от еды до жилья, и на родителей своих заработают достаточно, — значит, очень плохо представлять себе ситуацию в России. А если поговорить с матерями, то окажется, что очень многие, у кого не было в помощь с первым ребенком бабушки, не готовы рожать второго. Ну, а бабушки тоже между двух огней: и внуков хочется, и детям нужно помочь, и жить на что-то нужно, потому что зарплаты одного только отца семьи и копеечных декретных матери на всех мало. В таком положении дел выгонять пожилого человека на работу — значит говорить семье: «Короче, тут такое дело. Вы с детьми лучше все-таки подождите. Успеете еще. Когда-нибудь. Ну, лет пять можно ж подождать. Ну, десять, если еще пенсионный возраст поднимут». Подождать-то можно хоть 20 лет, вопрос в том, в каком возрасте будут сами супруги, и скольких детей они за это время не родят.

Матиас Стомер. Старуха со свечой. 1640

Да. Количество детей в семье и время их появления зависит далеко не только от наличия рядом бабушек. Это понятно. Но это очень важный фактор!

А что еще важно — это понимание, что Родина не бросит (чему свидетельством — резкий скачок рождаемости в 2014 — годах, после крымской весны). Что «Вы нам верьте, рожайте побольше, а мы вам потом пенсионный возраст повысим, ну, справитесь как-нибудь» — такого не будет. Потому что никакая «льготная» ипотека и никакие пособия не компенсируют предощущение будущего предательства. Вопрос высокой рождаемости — это вопрос доверия к государству.