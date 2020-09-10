Не успела разрешиться ситуация вокруг гор-шиханов и их разработки, как в Башкирии — новый скандал. Жители Баймакского района выступают против запланированной в муниципалитете разработки месторождения золота и строительства обогатительной фабрики, опасаясь за окружающую среду, ведь ранее к компании-разработчику уже были нарекания со стороны надзорных органов. ИА REGNUM попыталось разобраться в ситуации и выяснило, что за золотодобытчиком стоят две офшорные компании, «прописанные» на Кипре.

Иван Шилов ИА REGNUM Золото

Протест: сельчане против золотодобытчиков

В Баймакском районе вдоль трассы на днях растянули флаг Башкирии. Так местные жители выражали протест против строительства карьера и фабрики для добычи, обогащения золота, о которых заявило ООО «Семеновский рудник».

По данным портала Activatica.org, жителей тревожит, что раскопки могут нанести вред «окружающей среде и, в частности, могут снизить качество питьевой воды».

9 сентября 2020 года глава республики Радий Хабиров посетил район и пообщался с местными жителями. Он заявил, что «работу с крупным бизнесом надо выстраивать в правовом поле» и «промышленники должны подробно разъяснять людям суть своей работы, заниматься рекультивацией и участвовать в развитии инфраструктуры муниципалитета».

Pravitelstvorb.ru Радий Хабиров. Рабочая поездка в Баймакский район. 9 сентября.

В 2018 году, во время предыдущей поездки в Баймакский район, Хабиров встречался с руководителем «Семеновского рудника» Александром Масютиным, который рассказал, что добытая руда пока перерабатывается на обогатительной фабрике в Сибае, но в планах есть строительство собственной фабрики переработки золото-медно-цинковых и окисленных руд с получением медного и цинкового концентратов и сплава Дорэ. Начать стройку планировали в 2019 году, чтобы сдать к концу 2020 года. В качестве сырья были названы запасы Восточно-Семеновского месторождения, которые рассчитаны на 20 лет.

В начале августа 2020 года компания информировала общественность о начале работ на этапе проведения оценки воздействия на окружающую среду (ОВОС) по проекту «Первая очередь обогатительной фабрики» (объект государственной экологической экспертизы федерального уровня). Место будущей стройки определено в селе Семеновском, на земельных участках с кадастровыми номерами 02:06:290 501:80 и 02:06:290 501:56. По данным публичной кадастровой карты, первый из участков имеет площадь 356 190 кв. м, относится к землям промышленности (по документу — тяжёлая промышленность) и оценивается в 38 817 586,2 рубля кадастровой стоимости. Второй участок площадью 552 190 кв. м и кадастровой ценой 2,1 млн рублей по документам предназначен для ведения горно-добычных работ.

Предложения и замечания по ОВОС в свете госэкоэкспертизы принимаются до 30 сентября 2020 года.

В январе 2020 года общество также сообщало о начале общественных обсуждений по объектам государственной экологической экспертизы по проектным документациям — «Разработка Восточно-Семеновского месторождения открытым способом. Первый этап» и «Проект опытно-промышленной разработки окисленных золотосодержащих руд месторождения Юлалы».

О золотодобытчике и его собственниках

ООО «Семеновский рудник» создано в ноябре 2005 года. Компания прописана в селе Семеновское Баймакского района Башкирии. Её уставный капитал — 15 млн рублей, а основной вид деятельности — добыча железных руд подземным способом.

ООО Семеновский Рудник

Руководит компанией с февраля 2012 года Александр Масютин, в активе которого предпринимательская деятельность в Свердловской области, где он работал как ИП, а также 50% доли в свердловском ООО «Пундарика» (производство пищевых продуктов), 25% в ООО «Можно» (производство чая и кофе) и 10% в московском «Роузбэй» (оптовая торговля кофе, чаем).

В свою очередь ООО «Семеновский рудник», на котором трудятся порядка 130 человек, с 2014 года полностью принадлежит фирмам из офшора — компаниям «Алатау инвесторс холдинг лимитед» и «Рэлмор энтерпрайзиз лимитед». Обе созданы на Кипре в 2010 и в 2014 годах. Конечные бенефициары неизвестны.

На сегодня «Семеновский рудник» — единственный владелец ООО «Ресурсы Юлалы», которое было создано в сентябре 2017 года для добычи руд и песков драгоценных металлов (золота, серебра и металлов платиновой группы). Уставный капитал фирмы, где, по открытым данным, числится лишь один сотрудник, — 10 тыс. рублей. Директор компании — Виктор Ершов, который в Свердловской области владеет компанией «Магма стил» (оптовая торговля чёрными металлами в первичных формах).

О лицензии и нарушениях

По данным сводного государственного реестра участков недр и лицензий, у «Семеновского рудника» есть пять лицензий на работы в Баймакском районе. В сентябре 2019 года компания получила лицензии на изучение и оценку месторождений на Западно-Семеновской и Северо-Семеновской площади. Они действуют до 5 сентября 2024 года. Помимо этого, с апреля 2006 года и до 31 марта 2026 года общество имеет лицензию на разведку и добычу полезных ископаемых Восточно-Семеновского месторождения, с апреля 2007 и по тот же срок — на геологическое изучение, разведку и добычу полезных ископаемых на месторождении Юлалы, что в 16 км от г. Баймака, и с июля 2016 года по 15 июля 2036 года — на геологоизучение, включающее поиски и оценку месторождений полезных ископаемых, на Северо-Семеновской площади.

ООО Семеновский Рудник

Работа компании «Семеновский рудник» не обходится без нарушений. По данным ФГИС «Единый реестр проверок» Генпрокуратуры РФ, за 2017−2020 годы её проверяли как минимум десять раз. При этом семь из них были внеплановыми.

В октябре 2019 года управление Росприроднадзора по Башкирии выявило, что «у ООО «Семеновский рудник» проектная документация на объект размещения отходов отвалы вскрышных пород V класса опасности» отсутствует. Также компанией «в 2018 году при эксплуатации предприятия были нарушены правила охраны атмосферного воздуха, а именно превышены нормативы загрязняющих веществ (т/год) установленных разрешением №233/2016 от 13.12.2016 в совокупности (организации в целом) в 1,4 раза», общество «не осуществляет мониторинг состояния и загрязнения окружающей среды, не представило программу мониторинга состояния и загрязнения окружающей среды, отчет о результатах мониторинга на территории объектов размещения отходов отвалов вскрышных пород отвалов вскрышных пород Восточно-Семеновского месторождений», «в журнале учёта, движения отходов за 2018 и 1, 2, 3 кв. 2019 года по площадке №2 карьер Восточно-Семеновский указывает недостоверную информацию по обращению с отходами V класса опасности», «не внесло плату в бюджет за размещение отходов V класса опасности (скальные вскрышные породы кремнистые практически неопасные 2 00 110 03 20 5, рыхлые вскрышные породы в смеси практически неопасные 2 00 120 99 40 5) на отвале вскрышных пород», «в период с 01.01.2016 г. до 10.12.2018 г. осуществляло свою производственную деятельность, образуя и размещая отходы производства и потребления в отсутствии установленных уполномоченным органом нормативов образования отходов и лимитов на их размещение». Помимо этого, «инвентаризация объекта размещения отходов не проведена, характеристика объекта размещения отходов в управление не представлена». Также была у ведомства претензия, что фирма размещает отходы добычи полезных ископаемых, ведя производственную деятельность по добыче полезных ископаемых на Восточно-Семеновском месторождении (карьер «Восточно-Семеновский), «в 1 км на юго-восток от с. Семеновское на объектах, не внесённых в государственный реестр объектов размещения отходов».

В тот же период прошлого года Западно-Уральское управление Ростехнадзора проверило соблюдение закона компанией на карьере Северной части Восточно-Семеновского месторождения (Рудное тело №1). Результатом стали многочисленные выявленные нарушения. В их числе — «не соответствует требованиям документация системы управления промышленной безопасностью», «не предотвращена возможность проникновения на опасный производственный объект-территорию карьера посторонних лиц», «не соответствует обязательным требованиям «Положение об организации и осуществлении производственного контроля за соблюдением требований промышленной безопасности на опасных производственных объектах ООО «Семёновский рудник», например, «не все лица указанные в положении прошли аттестацию в области промышленной безопасности».

В более ранние годы работа компании также не обходилась без нарушений. Довольно часто претензии к руднику были у Росприроднадзора.