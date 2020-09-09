Позор России: триумф интервентов и разбитые памятники защитникам Родины
Александр Метелев, в августе 1918 года член Архангельского губисполкома:
Мудьюг — в 1918—1919 годах — это концентрационный лагерь
Владимир Игнатьев, управляющий отделом внутренних дел Северного (белого) правительства о концлагере под контролем британской разведки на Мудьюге:
Мудьюг — музей и могилы узников
В 1928 году на Мудьюге открыли памятник «Жертвам интервенции» высотой 17,5 метра, замененный в 1958 году на гранитный обелиск высотой 24,5 метра.
В 1934 году на острове был открыт Музей революции, с 1938 года называвшийся музеем «каторги». С 1940 года он не работал и вновь открылся в 1973 году. Бараки, карцер, вышки с ограждениями из колючей проволоки частично сохранились со времен интервенции, частично были восстановлены в 1982 году. Сообщается, что «в настоящий момент музей вновь находится в состоянии консервации».
С «законсервированным» музеем я ознакомился неделю назад — шок. Рухнувшие бараки, вышки, столбы с колючей проволокой, деревья, упавшие на захоронения, сгнившие «в ноль» мостки и крыльцо музея, где в полумраке фотографии изможденных заключенных, раскачивающийся на ветру 25-метровый обелиск. Самое дикое — сваленные в кучу надгробия расстрелянных.
Мудьюг — «коммунистическая пропаганда»?
Что произошло? Произошла катастрофа с памятью об оккупации Севера, внешне необъяснимая, но имеющая «гнилую» логику 1990-х. Ни один государственный музей Архангельской области за последние десятилетия не закрылся — только музей концлагеря на Мудьюге, где экскурсии прекратились в 1993 году. Что произошло в 1993-м? В музейном деле — ничего, денег поубавилось, но музеи не закрывали. Еще в том году Б. Ельцин боролся с «красным» Верховным советом РФ, и музей на Мудьюге явно причислили к «коммунистической пропаганде», которую поддерживать не следует. Экскурсии решили не проводить, хотя теплоходы на Мудьюг ходили еще несколько лет.
В письме директора Архангельского областного краеведческого музея Натальи Шпановой в информагентство «Эхо Севера» говорится:
Но могилы заключенных и обелиск «Славным патриотам, замученным интервентами на острове Мудьюг 1918−1920» надо содержать, несмотря на количество экскурсантов. Впрочем, это уже не музейные дела, а политические, отвечали за политику другие лица.
Мудьюг — позор «наших английских союзников»
Помимо «коммунистической пропаганды» музей концлагеря и могилы заключенных — позор «наших английских союзников». А надо было налаживать связи, выглядеть соответствующе. В 1998 году мудьюжский филиал краеведческого музея переделали в отдел и урезали штатное расписание. Самое интересное, как сообщила бывший директор областного краеведческого музея Наталья Подоплекина, в 1998 году областной комитет по культуре исключил концлагерь из реестра памятников истории и культуры. В 1998 сняли теплоходный маршрут на Мудьюг. Совпадение — тогда же началась подготовка к английским визитам в Архангельск на высшем уровне и 60-летию конвоя «Дервиш»?
Комитет по культуре возглавлял осторожнейший Лев Востряков, в политику старающийся на соваться. Эти действия как минимум должны были быть согласованы с заместителем губернатора «по политике» Сергеем Ковалевым, курирующим и международные связи и военно-патриотическое воспитание. Эти направления дольше, чем у кого-либо из архангельских чиновников, входили в обязанности Сергея Михайловича — почти 20 лет. Заместителем губернатора и руководителем соответствующих департаментов он был в 1996 — 2004, в 2008—2010, в 2012—2015 годах. Несколько последних лет он возглавляет Архангельское областное отделение РВИО.
И вот музей Мудьюжского концлагеря рушится и зарастает травой, а в августе 1991 года в Архангельск «с дружеским визитом» прибывает фрегат ВМС Великобритании «Лондон», в августе 2001 — фрегат ВМС Великобритании «Кэмпбелтаун», в июле 2003 года на Соловки прилетает принц Уэльский Чарльз.
Цинично, на фоне происходящего на Мудьюге, выглядит организация нашей стороной визита в Архангельск в 2002 году президента комиссии по военным захоронениям Британского Содружества принца Эдуарда Кентского.
Светлана Степанова, журналист газеты «Коммерсант»:
Мудьюгские караульные вышки падали, крыльцо в музей становилось опасным, начинал раскачиваться обелиск, в 2012 году ликвидировали и отдел краеведческого музея.
Наталья Шпанова, директор Областного краеведческого музея:
Зато с могилами британских интервентов было хорошо.
Газета «АиФ в Архангельске» в августе 2016 года сообщала:
Нет сомнения, что британская сторона не советовала архангельским властям предать забвению память о позорной странице английской оккупации. Нет сомнения, что концлагерь на Мудьюге неприятен британцам — лучше произносить речи о «честных» боях в Гражданскую и «сотрудничестве» во Вторую мировую. Нет сомнения, что причина мудьюгского позора — «мутные калькуляции» архангельских чиновников. Нет сомнения, что причина не в деньгах на содержание музея — их не было в 1990-х, но не в «тучные» 2000-е. Характерно исключение из реестра памятников — сотни их в Архангельской области разрушаются «под охраной государства», и никто их из реестра не исключает.
20 лет «военно-патриотического» разрушения памяти о концлагере
Сергей Ковалев, курировавший 20 лет «военно-патриотическое» разрушение Мудьюга, в качестве руководителя архангельского отделения РВИО прекрасно знает о гибнущем музее и могилах заключенных. В 2017 году на острове была извлечена капсула с посланием комсомольцев 1967 года молодежи будущего.
С 2017 года «варварство» можно было прекратить и начать возрождение музея. Но воз и ныне там. Владислав Голдин, крупнейший историк интервенции на Русском Севере:
Всероссийская конференция о Гражданской войне как момент истины?
И вот удобный момент — архангельскому отделению РВИО поручено провести Всероссийскую конференцию по Гражданской войне, выделены приличные средства. Другого такого повода привести в порядок память на Мудьюге долго не будет. Патриотизм в почете, основной критерий оценки истории — национальные интересы России. Можно забыть мороки 1990-х про «Россию идущую в Европу» и дружбу с британскими военно-морскими атташе. Концлагерь на Мудьюге — одно из ключевых мест Гражданской войны на Севере, грубейшее нарушение интервентами прав человека. Запад утверждает, что права нарушали только ВЧК и Красная армия, и вот доказательство, что интервенция — это не добрый англичанин с тушенкой, а голодная смерть в бараке.
Включить бы в программу конференции экскурсию не только на Железнодорожный фронт, но и туда, где требуется помощь РВИО — на Мудьюг. Попросить бы за год до нее у лесников пиломатериалы и начать ремонт музея — он уже не памятник истории, бояться УК РФ нечего. Показать бы, что дело сдвинулось, позор уходит. Но нет, Мудьюг не упоминается, его не ремонтируют, молчаливое уничтожение памяти кто-то желает продолжать. Что мешает говорить нашим землякам и «английским союзникам» правду, что бывает, когда разбираться с проблемами России приходят иностранцы?
Владислав Голдин, профессор САФУ, крупнейший историк интервенции на Русском Севере:
На днях фотографию с Мудьюга показали врио губернатора Архангельской области Александру Цыбульскому. Звучало слово «позор». Надежда, что память о десятках замученных северянах не погибнет, еще есть.
Примечания:
- 1917−1920. Октябрьская революция и интервенция на Севере. Сборник № 4. Архангельск. 1927. С.285−286
- А. Метелев. Падение Архангельска. В сборнике «Борьба за Советы на Севере (1918−1919). Сборник №3. Архангельск. 1926. С.72
- 1917−1920. Октябрьская революция и интервенция на Севере. Сборник № 4. Архангельск. 1927. С.286
- В. И. Игнатьев. Некоторые факты и итоги 4 лет гражданской войны (1917−1921 гг.). В сборнике: Белый Север. 1918−1920 гг. Мемуары и документы. Том 1. Составитель В. И. Голдин. Архангельск. 1993. С.152−153
- «Архангельский краеведческий музей, комментируя закрытие музея на Мудьюге, сослался на оптимизацию, но ожидает его возрождения». ИА «Эхо Севера».
29.02.2016. https://www.echosevera.ru/news/2016/02/29/20999.html
- https://www.kommersant.ru/doc/332809
- Архангельский краеведческий музей, комментируя закрытие музея на Мудьюге, сослался на оптимизацию, но ожидает его возрождения». ИА «Эхо Севера».
29.02.2016. https://www.echosevera.ru/news/2016/02/29/20999.html
- С. Степанова. Для герцога Кентского подготовили кладбище. Он приехал проверять захоронения британских солдат. «Коммерсантъ» №125 от 19.07.2002.https://www.kommersant.ru/doc/332809
- Принцесса Анна посетила британское воинское захоронение в Архангельске. Газета «АиФ в Архангельске».
31.08.2016. https://arh.aif.ru/society/princessa_anna_posetila_britanskoe_voinskoe_zahoronenie_v_arhangelske
- Письмо из 1967 года… Сайт «Комсомол в моей судьбе».
18.08.2017 г.http://komsomol-100.clan.su/news/z_dalekogo_1967_goda_pismo_molodezhi_2017_goda/2017−08−18−1878