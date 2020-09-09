



Владимир Станулевич ИА REGNUM Братская могила 13 узников лагеря расстрелянных за попытку побега в сентябре 1919 года

«1 августа рано утром эскадра подошла к Мудьюгу… Когда на предложение союзников сдаться Мудьюг ответил отказом, крейсер (британский легкий крейсер «Аттентив» — прим. автора) дал первый выстрел. Одновременно поднялся гидроплан и сбросил пачку прокламации и несколько бомб. Батареи под командой т.т. Попова и Петренко начали обстрел из всех 8 орудий, но через несколько выстрелов из 6 орудий было уже нельзя стрелять» (1).

Александр Метелев, в августе 1918 года член Архангельского губисполкома:

«Мудьюгская дальнобойная батарея системы Канэ дала два залпа по английскому крейсеру. Прицел к счастью оказался удачным — крейсер, как говорили, получил повреждение» (2).

«Одна бомба и шрапнели, взорвавшиеся на самой батарее, убили и ранили несколько человек, в числе их был убит комиссар батареи т. Кукин. От гидропланной бомбы загорелся пороховой склад. Следующими выстрелами с крейсера батареи были окончательно приведены в негодное состояние. С крейсера были спущены катера с многочисленными десантом, направлявшимся к северной части острова… оставшиеся с начальником обороны Мудьюга Осадчим перешли на южную оконечность острова… где погрузились на подошедший буксир и отправились к Архангельску, будучи всю дорогу под преследованием гидроплана» (3).

Владимир Станулевич ИА REGNUM 25-метровый обелиск «Славным патриотам замученным интервентами на острове Мудьюг 1918-1920» раскачивается на сильном ветру

Мудьюг — в 1918—1919 годах — это концентрационный лагерь

Владимир Игнатьев, управляющий отделом внутренних дел Северного (белого) правительства о концлагере под контролем британской разведки на Мудьюге:

«…я, наконец, получил разрешение проехать на остров Мудьюг… Действительность соответствовала слухам, хотя меня и ждали, подчистили помещение «тюрьмы», потому что нельзя же назвать тюрьмой дощатые сараи, окруженные колючей проволокой, дали арестованным пищу получше, но их изможденный вид, громадный процент в цинге (помещения для них в специальных бараках не хватало и в числе «здоровых» я нашел арестованных с цингой, вылившейся уже в гангрену ног), в тифу, а через проволоку, шагах в пятидесяти от бараков, я насчитал 78 могильных крестов, что для общего количества арестованных в 200—300 человек дает хороший процент смертей. Карцеры холодные — в простых погребах. «Больница» была такова, что член Онежской Земской Управы Душин, лежа в ней в тифу, отморозил себе все пальцы на ногах… Общее впечатление было потрясающее — живые мертвецы, ждущие своей очереди… По возвращении в Архангельск я потребовал от Торнхилла (руководитель британской разведки на Севере России — В.С.) немедленного закрытия и расформирования этого лагеря-тюрьмы…» (4).

Владимир Станулевич ИА REGNUM Барельефы обелиска упали

Мудьюг — музей и могилы узников

В 1928 году на Мудьюге открыли памятник «Жертвам интервенции» высотой 17,5 метра, замененный в 1958 году на гранитный обелиск высотой 24,5 метра.

В 1934 году на острове был открыт Музей революции, с 1938 года называвшийся музеем «каторги». С 1940 года он не работал и вновь открылся в 1973 году. Бараки, карцер, вышки с ограждениями из колючей проволоки частично сохранились со времен интервенции, частично были восстановлены в 1982 году. Сообщается, что «в настоящий момент музей вновь находится в состоянии консервации».

С «законсервированным» музеем я ознакомился неделю назад — шок. Рухнувшие бараки, вышки, столбы с колючей проволокой, деревья, упавшие на захоронения, сгнившие «в ноль» мостки и крыльцо музея, где в полумраке фотографии изможденных заключенных, раскачивающийся на ветру 25-метровый обелиск. Самое дикое — сваленные в кучу надгробия расстрелянных.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Орудия береговых батарей выглядят, как в 1918 году, грозно

Мудьюг — «коммунистическая пропаганда»?

Что произошло? Произошла катастрофа с памятью об оккупации Севера, внешне необъяснимая, но имеющая «гнилую» логику 1990-х. Ни один государственный музей Архангельской области за последние десятилетия не закрылся — только музей концлагеря на Мудьюге, где экскурсии прекратились в 1993 году. Что произошло в 1993-м? В музейном деле — ничего, денег поубавилось, но музеи не закрывали. Еще в том году Б. Ельцин боролся с «красным» Верховным советом РФ, и музей на Мудьюге явно причислили к «коммунистической пропаганде», которую поддерживать не следует. Экскурсии решили не проводить, хотя теплоходы на Мудьюг ходили еще несколько лет.

В письме директора Архангельского областного краеведческого музея Натальи Шпановой в информагентство «Эхо Севера» говорится:

«Долгое время на Мудьюжском острове работал филиал Архангельского краеведческого музея, основой которого была музейная экспозиция — бараки концлагеря времен Гражданской войны 1918 — 1920 годов. Однако в связи с ликвидацией пассажирских речных перевозок в конце 1990-х годов — транспортное сообщение с островом было прервано, перестали ездить туристы, а остров, бывший одним из любимых мест отдыха горожан, стал недоступен» (5).

Но могилы заключенных и обелиск «Славным патриотам, замученным интервентами на острове Мудьюг 1918−1920» надо содержать, несмотря на количество экскурсантов. Впрочем, это уже не музейные дела, а политические, отвечали за политику другие лица.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Один из рухнувших бараков концлагеря на Мудьюге

Мудьюг — позор «наших английских союзников»

Помимо «коммунистической пропаганды» музей концлагеря и могилы заключенных — позор «наших английских союзников». А надо было налаживать связи, выглядеть соответствующе. В 1998 году мудьюжский филиал краеведческого музея переделали в отдел и урезали штатное расписание. Самое интересное, как сообщила бывший директор областного краеведческого музея Наталья Подоплекина, в 1998 году областной комитет по культуре исключил концлагерь из реестра памятников истории и культуры. В 1998 сняли теплоходный маршрут на Мудьюг. Совпадение — тогда же началась подготовка к английским визитам в Архангельск на высшем уровне и 60-летию конвоя «Дервиш»?

Комитет по культуре возглавлял осторожнейший Лев Востряков, в политику старающийся на соваться. Эти действия как минимум должны были быть согласованы с заместителем губернатора «по политике» Сергеем Ковалевым, курирующим и международные связи и военно-патриотическое воспитание. Эти направления дольше, чем у кого-либо из архангельских чиновников, входили в обязанности Сергея Михайловича — почти 20 лет. Заместителем губернатора и руководителем соответствующих департаментов он был в 1996 — 2004, в 2008—2010, в 2012—2015 годах. Несколько последних лет он возглавляет Архангельское областное отделение РВИО.

И вот музей Мудьюжского концлагеря рушится и зарастает травой, а в августе 1991 года в Архангельск «с дружеским визитом» прибывает фрегат ВМС Великобритании «Лондон», в августе 2001 — фрегат ВМС Великобритании «Кэмпбелтаун», в июле 2003 года на Соловки прилетает принц Уэльский Чарльз.

Цинично, на фоне происходящего на Мудьюге, выглядит организация нашей стороной визита в Архангельск в 2002 году президента комиссии по военным захоронениям Британского Содружества принца Эдуарда Кентского.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Крыльцо музея концлагеря на Мудьюге

Светлана Степанова, журналист газеты «Коммерсант»:

»…его королевское высочество герцог Кентский… проинспектирует места захоронения британских военнослужащих на архангельской земле… В России британские военные захоронения расположены в Мурманске, Архангельске, Североморске и Владивостоке. Там похоронено более 600 солдат и офицеров Британского Содружества, погибших в 1914—1918 и 1941−1945 годах. Члены комиссии регулярно посещают эти захоронения и выделяют средства на их содержание… Сегодня его утро начнется встречей с руководством Архангельской области, церемонией возложения венков и осмотром британских военных захоронений…

захоронение начали приводить в порядок недели за две до прибытия высокой персоны… на уборке территории военного британского кладбища было задействовано 15 человек, они собрали 28 мешков мусора. Привели в порядок и ограждение английского кладбища… которое каждый год ремонтируют» (6).

Мудьюгские караульные вышки падали, крыльцо в музей становилось опасным, начинал раскачиваться обелиск, в 2012 году ликвидировали и отдел краеведческого музея.

Наталья Шпанова, директор Областного краеведческого музея:

«До 2012 г. в Архангельском краеведческом музее функционировал отдел «Мудьюгский», но с 10 мая 2012 года в связи с оптимизацией численности и утверждением новой структуры отдел был выведен (исключен) из штатного расписания…» (7).

Зато с могилами британских интервентов было хорошо.

Газета «АиФ в Архангельске» в августе 2016 года сообщала:

«Дочь королевы Елизаветы II Анна находится в Архангельске на праздновании 75-летия прихода первого союзного конвоя «Дервиш». …Посетив британское воинское захоронение, она почтила память соотечественников, похороненных здесь во время интервенции 1918−1919 годов и Второй мировой войны» (8).

Нет сомнения, что британская сторона не советовала архангельским властям предать забвению память о позорной странице английской оккупации. Нет сомнения, что концлагерь на Мудьюге неприятен британцам — лучше произносить речи о «честных» боях в Гражданскую и «сотрудничестве» во Вторую мировую. Нет сомнения, что причина мудьюгского позора — «мутные калькуляции» архангельских чиновников. Нет сомнения, что причина не в деньгах на содержание музея — их не было в 1990-х, но не в «тучные» 2000-е. Характерно исключение из реестра памятников — сотни их в Архангельской области разрушаются «под охраной государства», и никто их из реестра не исключает.

Владимир Станулевич ИА REGNUM Таблички с братских могил заключенных концлагеря на Мудьюге

20 лет «военно-патриотического» разрушения памяти о концлагере

Сергей Ковалев, курировавший 20 лет «военно-патриотическое» разрушение Мудьюга, в качестве руководителя архангельского отделения РВИО прекрасно знает о гибнущем музее и могилах заключенных. В 2017 году на острове была извлечена капсула с посланием комсомольцев 1967 года молодежи будущего.

«На встрече по этому поводу Игорь Михайлович Гостев — заведующий отделом Архангельского краеведческого музея, проинформировал о ситуации с бывшим филиалом, о финансовых и иных сложностях… участники встречи подчеркнули, что… варварство пусть останется на совести тех, кто оказался способным на такое… а Сергей Михайлович Ковалёв… председатель регионального отделения Российского военно-исторического общества, подчеркнул значимость сегодняшнего разговора, необходимость объединять усилия всех, кому дорога область и страна…» (9).

С 2017 года «варварство» можно было прекратить и начать возрождение музея. Но воз и ныне там. Владислав Голдин, крупнейший историк интервенции на Русском Севере:

«Неуважительное отношение к нашей истории — памятник расстрелянным борцам против интервентов на Вологодском кладбище в «никаком» состоянии. В ста метрах друг от друга находятся два обелиска — британский, «вылизанный» за деньги, и наш — стена расстрелянных коммунаров, в ужасном состоянии. О том, что наши областные начальники «прогибались» под англичан, вспоминая только «Дервиш», надо писать, надо говорить».

Владимир Станулевич ИА REGNUM Упавшие столбы с колючей проволокой

Всероссийская конференция о Гражданской войне как момент истины?

И вот удобный момент — архангельскому отделению РВИО поручено провести Всероссийскую конференцию по Гражданской войне, выделены приличные средства. Другого такого повода привести в порядок память на Мудьюге долго не будет. Патриотизм в почете, основной критерий оценки истории — национальные интересы России. Можно забыть мороки 1990-х про «Россию идущую в Европу» и дружбу с британскими военно-морскими атташе. Концлагерь на Мудьюге — одно из ключевых мест Гражданской войны на Севере, грубейшее нарушение интервентами прав человека. Запад утверждает, что права нарушали только ВЧК и Красная армия, и вот доказательство, что интервенция — это не добрый англичанин с тушенкой, а голодная смерть в бараке.

Включить бы в программу конференции экскурсию не только на Железнодорожный фронт, но и туда, где требуется помощь РВИО — на Мудьюг. Попросить бы за год до нее у лесников пиломатериалы и начать ремонт музея — он уже не памятник истории, бояться УК РФ нечего. Показать бы, что дело сдвинулось, позор уходит. Но нет, Мудьюг не упоминается, его не ремонтируют, молчаливое уничтожение памяти кто-то желает продолжать. Что мешает говорить нашим землякам и «английским союзникам» правду, что бывает, когда разбираться с проблемами России приходят иностранцы?

А.И.Рюмин, политзаключенный лагеря на Мудьюге. Погиб при попытке побега в сенбярре 1919 года

Владислав Голдин, профессор САФУ, крупнейший историк интервенции на Русском Севере:

«Неуважительное отношение к нашей истории — в ста метрах друг от друга находятся два памятника — британское военное захоронение, вылизанное за деньги, и наш — стена расстрелянных коммунаров, в ужасном состоянии. О том, что наши областные начальники «прогибались» под англичан, вспоминая только «Дервиш» и больше ничего, надо писать, говорить».

На днях фотографию с Мудьюга показали врио губернатора Архангельской области Александру Цыбульскому. Звучало слово «позор». Надежда, что память о десятках замученных северянах не погибнет, еще есть.

Ф.Н.Лесуков, рабочий лесозавода, политзаключенный лагеря на Мудьюге. Участник побега в сентябре 1919 года

Примечания: