5 сентября юный (политически юный) министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в интервью «Радио Свобода» (СМИ — иностранный агент) разразился фонтаном, целым фонтаном перлов. Интервью большое, 43 минуты , но два фрагмента — политико-экономический и исторический — привлекают особое внимание. Потому что создают устойчивое впечатление, что министр живет в какой-то параллельной реальности и порой не понимает, что говорит.

Морской флаг Украины (1992)

В первую очередь, речь идет о фрагменте, где министр поясняет позицию Украины в отношении Белоруссии: «Контакты между официальными представителями Украины и Беларуси поставлены на паузу. Сами отношения сохраняются. И дипломатические отношения, и отношения в широком смысле — между нашими народами. Но, действительно, мы приняли решение поставить на паузу контакты, встречи между министерствами, ведомствами, которых очень много традиционно, которые являются регулярными и незаметными, они даже в новости не попадают, потому что это какие-то рутинные дела двух соседних государств. Это всё мы поставили сейчас на паузу для того, чтобы дождаться спокойно урегулирования политического кризиса и уже тогда смотреть, как дальше выстраивать отношения с Беларусью».

То есть Кулеба всерьез полагает, что «пауза» со стороны Украины как-то заденет Белоруссию, и/или мнение Киева что-то значит для нынешнего белорусского руководства. Хотя при этом и понимает, что «по некоторым товарным позициям экспорт из Белоруссии на Украину является «критически важным для нашего государства».

Но, судя по всему, он не понимает, что Майдан, устроенный белорусской оппозицией и силами, за ней стоящими, своей цели не достиг, и в ближайшем обозримом будущем Александр Лукашенко у власти все-таки удержится. И в этом будущем уже он будет подвержен соблазну «поставить на паузу» отношения с Украиной. Потому что для Белоруссии не существует «критически важного экспорта из Украины», поскольку она достигла достаточно высокого уровня автаркии (самодостаточности в критически важных отраслях).

Это белорусы гонят на Украину топливо нефтеперерабатывающих заводов в Мозыре и Новополоцке, занимая до 30% украинского рынка нефтепродуктов, а не наоборот. Украинские политики могут бодро рапортовать о «молекулах свободы» и диверсификации поставок, но следует понимать, что все подобные молекулы — это тот же российский газ и нефтепродукты, продаваемые через Словакию, Венгрию, Литву и прочие «кладовые ресурсов».

Mfa.gov.ua Дмитрий Кулеба

Это белорусы имеют положительное сальдо в товарообороте с Украиной, а не наоборот. За первое полугодие 2020 года 530516 тысяч долларов — в копилку Минска, а не Киева. Потерять украинский рынок сябры особо не опасаются, поскольку будучи узким «бутылочным горлышком» трансъевразийских перевозок надо очень постараться, чтобы не продать и свой товар. А вот что будет делать Украина без белорусской продукции?!

Кстати, о перевозках. Это белорусы перебрали на себя все транзитные блага Украины, а не наоборот. И даже сейчас, в разгар коронавирусной истерии, они получают свою долю от трансъевразийской логистики. Которая, благодаря Китаю, только растет: количество составов «Китай — Европа» за полугодие увеличилось на 212%.

Это у Украины проблема с соседями по периметру границ, а не наоборот. К Белоруссии никто не имеет территориальных претензий, а вот на украинские земли с интересом смотрят и Польша, и Венгрия, и Румыния, и даже Турция через море. О России уже и говорить нечего. Последние пару лет Белоруссия была последней границей, которую можно было назвать «доброжелательной» по отношению к Киеву. Украинский иностранный министр этого не знал?

Он, очевидно, не понимает, что теперь Лукашенко может «поставить на паузу» отношения с Украиной. Из чувства обиды и желания «политического вразумления» соседа. Но тогда это явный признак критической некомпетентности министра.

Воевода Дмитрий Боброк-Волынский слушает землю перед Куликовской битвой / Сказание о Мамаевом побоище. Рукопись 17 века

Теперь об истории и логике.

В своем интервью Дмитрий Кулеба настоятельно заметил, что «мы должны четко и прямо вслух говорить, что цивилизацию на значительную территорию России принесла Украина, принесли украинцы, приезжали туда, строили хозяйство, леса превращали в поселки и города, строили экономику. И мы должны помнить, и Россия должна помнить о том, что это сделали украинцы, а не россияне».

Действительно, значение выходцев из нынешних украинских земель в государственном строительстве России переоценить невозможно.

Киевлянин священномученик Кукша принес вятичам христианство.

Волынский выходец, митрополит Петр был в числе тех, кто «создал» Москву как центр великого княжества.

Князь Дмитрий Боброк- Волынский победил татар на Куликовом поле.

победил татар на Куликовом поле. Острожанин Мелетий Смотрицкий фактически создал русскую грамматику.

Киевлянин Феофан Прокопович в 1721 году процедурно «провозгласил» Империю, предложив Петру I этот титул.

И подобное «многое множество есть бесчислено»…

Все это так, но Кулеба до отвращения безграмотен в другом. Выходцы из украинских земель не «приезжали туда», как выразился министр, а «были этим». Отличие Украины в составе Российской империи и СССР от Украины в составе Австро-Венгрии или Польши в том, что это был не забытый Богом уголок Империи, а государствообразующий этнос. Который постоянно делегировал своих представителей на вершину власти. Именно они, фельдмаршалы на полях битв — от альковных (Алексей Григорьевич Разумовский) до кровавых (Иван Федорович Паскевич) — эту империю в значительной мере и построили. Они остались в истории ЧАСТЬЮ этого государства.

Что и доказывает, что украино-русская историческая синергия этнична, беспрерывна и великолепна по своим результатам.

Мелетий Смотрицкий. XVII век

Но именно против такого постулата государство Украина уже семь лет как выступает не в «интеллектуальных» сварах, а на уровне державной политики. Министр иностранных дел Кулеба по определению — один из идеологов и главных исполнителей этой платформы. Однако последнее интервью доказывает, что «идеолог и исполнитель» не только живет в «параллельном мире» украино-белорусских отношений и не понимает не то что детерминацию — простую причинно-следственную связь исторических событий.

Может быть правы были древние, считавшие, что если боги хотят кого-то наказать, они лишают его разума?