Чуть больше месяца назад мне удалось побывать на первой «антишколе» (слово «смена» там находится под строжайших запретом) крупнейшего в России молодёжного форума «Таврида». В условиях бушующей пандемии коронавируса организаторам пришлось пойти на множество уступок и ограничений, чтобы привезти несколько сотен молодых творцов в Крым. Однако с задачей они справились на «отлично» — масштаб форума снова вырос, а участники остались в полном восторге от «антишколы». Тогда стало ясно, что «Тавриду» не сломит никакая пандемия (стоит также отметить, что пандемия в итоге и стала главной темой «Тавриды 2020»), а юные ценители искусства готовы на всё, лишь бы снова оказаться на любимом мероприятии.

Иван Шилов ИА REGNUM «Таврида-АРТ»

Неясной оставалась лишь судьба масштабного фестиваля «Таврида-АРТ». В прошлом году ему удалось собрать на одной площадке больше 90 тыс. человек: как участников, так и зрителей. В этом же году объединить такое количество людей без угрозы их здоровью не представлялось возможным. Тем не менее организаторы снова рискнули и не прогадали — в Крым удалось привезти только две тысячи человек, однако это лишь подогрело интерес зрителей к мероприятию. Тогда было решено запустить серию онлайн-трансляций со всех основных площадок фестиваля.

Сергей Першин, руководитель проекта «Таврида». «Я уверен, что в 2020 году не может быть «чистых» форматов. Сейчас это обязательная коллаборация офлайна и онлайна. Взять примером хотя бы открытие «Тавриды-АРТ». Да, на площадке было всего две тысячи человек, но в онлайне его посмотрели больше шести миллионов».

Как отмечают организаторы фестиваля, суммарно онлайн-трансляцию со всех площадок посмотрели больше 11 миллионов человек. На этом эксперименты с форматом не закончились. В этом году «Таврида» запустила первую в Россию платформу для проведения онлайн-кастингов. С её помощью молодые творцы со всей страны смогли попробовать свои силы в качестве дебютантов на любимых ТВ-проектах. А параллельно с этим аналогичные прослушивания проходили и на самой «Тавриде». Как итог, 20 юных дарований стали полноправными участниками «Нашествия», «Новой волны», «Dance Rеволюции» и Кубка мэра Москвы по КВН. Всего за время существования площадки (а это всего лишь три-четыре дня) было проведено пять полноценных офлайн и 104 онлайн-кастингов.

Стоит отметить, что к приезду большого количества гостей как организаторы, так и участники подошли со всей ответственностью. И без того немаленький арт-парк фестиваля пополнился новыми достопримечательностями, многие из которых стали полноценными площадками для проведения мероприятий. Отдельно посетителям «Тавриды-АРТ» запомнилось появление Ассоль — металлической статуи девушки, которая всматривается в горизонт. Её построили специально для того, чтобы создать компанию неофициальному символу фестиваля — «Мужчине, смотрящему в море». А для полноты картины и поддержания сказочной атмосферы из Санкт-Петербурга даже «приехал» корабль с алыми парусами.

Первый заместитель руководителя Администрации президента Российской Федерации Сергей Кириенко. «Сюда на «Тавриду» приезжают лучшие мастера культуры и искусства. Причем приезжают не только ради лекций, а ради того, чтобы вместе с ребятами творить и создавать. Меня отдельно радует арт-парк «Тавриды», который растёт из года в год. А самое главное, что этот рост происходит руками наших ребят. Это не подарок, они не приезжают на всё готовое — они создают эти объекты сами. Мне кажется, в этом и есть главный урок, который даёт «Таврида». Всё в твоих руках!»

Как уже было сказано, новые арт-объекты стали площадками для проведения образовательных и развлекательных событий. Со 2 по 6 сентября здесь состоялось больше 250 мероприятий: мастер-классов, иммерсивных игр, спортивных занятий, тимбилдингов, концертов, арт-шествий, перфомансов и неформальных встреч по обмену опытом. Каждый из приезжих мог найти занятие себе по душе и, при желании, попробовать себя на новом творческом поприще. Тем не менее представители некоторых направлений отметили, что на «Тавриде-АРТ» им не хватило образовательного элемента. Многие участники приезжали в Крым ради учёбы, а не развлечений. Второго, к слову, организаторы предоставили куда больше первого.

Саша Шишова, студентка ВГИКа. «Здесь очень масштабно. Я, наверное, никогда ещё не была на таких крупных мероприятиях: как по количеству людей, так и по размеру территории. Единственный значительный минус — это то, что нас, киношников, немного обделили по образовательной программе. Я планирую приехать на «Тавриду» и в следующий раз, но уже на «антишколу». Чтобы получить необходимые знания и опыт».

Организаторы неспроста сделали особый упор на концертную программу фестиваля — так они помогли некоторым участникам сделать огромный шаг в карьере артиста. Дело в том, что выпускники «Тавриды», особенно отличившиеся на предыдущих «антишколах», получили уникальную возможность выступить дуэтом со своими любимыми знаменитостями. Список, к слову, был приличный: Леонид Агутин, Диана Арбенина, Сергей Лазарев, Лариса Долина, Полина Гагарина, ST, Клава Кока и многие другие. Так, на сцене «Тавриды» день за днём рождались творческие коллаборации, приятно удивляющие зрителей. Например, Илья Аноприев (выступающий под псевдонимом Илья Добрый) спел дуэтом с Леонидом Агутиным. И непростую песню, а «На сиреневой луне» — ту самую, с которой в детстве началась вокальная карьера Ильи.

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Особенно активные участники, не так сильно заинтересованные в концертах и развлечениях, могли попробовать свои силы на грантовом конкурсе. Им нужно было представить интересную и социально-значимую инициативу перед комиссией и доказать, что именно она достойна реализации. Спустя несколько дней работы над проектами и постоянных слушаний, грантовую поддержку получили 30 наиболее достойных участников — они разделили 15 млн рублей. Часть из этих инициатив была посвящена развитию регионов, другая — помощи начинающим активистам. Но, так или иначе, все они были связаны с искусством, творчеством и самореализацией.

Как показала практика, участников «Тавриды» не смогли испугать ни пандемия, ни долгая дорога в Крым, ни проживание в палатках, ни огромные столпотворения под палящим солнцем. Чтобы поощрить старания молодых творцов, организаторы подготовили для них эпический финальный аккорд: с арт-шествием, концертом рэпера Мота, выступлением Гарика Сукачёва и технологичным шоу-дронов. Однако у погоды были свои планы на окончание фестиваля. Прямо посреди вышеперечисленных мероприятий начался сильный дождь, испортивший аппаратуру. Но не настрой участников.

Юные ценители искусства вооружились дождевиками и начали создавать нужную атмосферу своими силами — без музыки и дорогостоящего оборудования. Некоторые артисты моментально перехватили на себя инициативу. Так, резидент фестиваля Тёма КубА устроил полноценный концерт для всех собравшихся в локации Сёрф-приют, пока организаторы фестиваля продумывали новый план действий. Благодаря слаженной работе обеих сторон фестиваль завершился так, как и было запланировано: с шоу дронов и концертом Мота.

«Таврида» раз за разом бьёт всё новые рекорды и всё ближе подходит к той идеальной формуле «Кремниевой долины для творцов», которую на первой «антишколе» в красках описывал Сергей Першин. Несмотря на ограничения и возникающие трудности, фестиваль всё же состоялся и привлёк внимание большего количества людей, чем когда-либо. И даже сейчас громкие голоса на площадке мероприятия не утихают — до конца осени там пройдут «антишколы» по ещё четырем перспективным направлениям. Остаётся лишь надеяться, что все планы организаторов воплотятся в жизнь, а в следующем году «Тавирда-АРТ» снова станет открытой площадкой, на которую не смогут повлиять никакие внешние факторы.