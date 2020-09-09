Крупному российскому танкеру на Дальнем Востоке присвоено имя композитора Арно Бабаджаняна. О торжественном мероприятии, состоявшемся по этому поводу во Владивостоке, деятельности регионального отделения Союза армян России в Камчатском крае рассказал редакции газеты «Ноев Ковчег» его председатель, представитель Фонда памяти Арно Бабаджаняна в Камчатском крае Артур Хачатрян.

Иван Шилов ИА REGNUM «Арно Бабаджанян»

Григорий Анисонян: Артур Манвелович, в жизни диаспоры в России произошло важное событие: бороздящему мировой океан российскому танкеру присвоено имя Арно Бабаджаняна, композитора с мировым именем, нашего соотечественника. Как родилась эта идея?

Артур Хачатрян: Армянская диаспора на Дальнем Востоке, на Камчатке, как и во всей России, помнит и чтит своих выдающихся соотечественников, тех, кто поднимает авторитет армянского народа в мире. Арно Бабаджанян — один из таких людей. Его музыку знают во многих странах, его произведения исполняют известные музыканты. Музыкальный язык композитора понятен каждому, он сближает и объединяет людей. Арно Бабаджанян — гордость советского народа, гордость армян.

Порт приписки танкера — Петропавловск-Камчатский. К торжественному событию судно было полностью обновлено и переоборудовано. Танкер будет плавать в водах Камчатского края, Приморского края, Китая, Южной Кореи и других частей мира. Грузоподъемность судна, перевозящего нефть, 15 тысяч тонн. Параметры танкера внушительные: 120 метров в длину, 25 — в ширину.

Владелец судна компании «Брамс-Ойл» — Карен Арушанян — большой патриот Армении, активный член армянской диаспоры Камчатского края. Он оказывает диаспоре всестороннюю поддержку. Идея назвать танкер именем Арно Бабаджаняна родилась в беседе с Кареном, когда мы обсуждали вопрос о присвоении имени композитора местной школе. Мы решили, что, назвав судно «Арно Бабаджанян», сможем внести свой скромный вклад в дело популяризации творчества композитора, укрепления российско-армянских культурных связей, дружбы между нашими народами.

Григорий Анисонян: Как прошла праздничная церемония?

Артур Хачатрян: Она состоялась во Владивостоке, в порту, на причале №1. На торжественном мероприятии присутствовали чрезвычайный и полномочный посол Республики Армения в Российской Федерации Вардан Тоганян, заместитель председателя правительства Приморского края, министр культуры Приморского края Елена Бронникова, главный продюсер Фонда памяти Арно Бабаджаняна Армен Саркисянц, руководители диаспор Приморского края, Сахалина, представители общественности и деловых кругов.

Григорий Анисонян: Процедура присвоения судну имени композитора оказалась сложным делом?

Артур Хачатрян: Решение о присвоении имени судну принимает его владелец. Все формальности были оперативно решены. Соответствующие службы всячески содействовали в решении юридических и организационных вопросов.

Григорий Анисонян: Насколько велика армянская диаспора в Камчатском крае?

Артур Хачатрян: На Камчатке проживает около 2,5 тысячи армян. Наши соотечественники активно участвуют в политической, экономической, культурной и спортивной жизни края. На Камчатке живет и работает заслуженный художник Российской Федерации Сурен Казарян, известный скульптор, график, живописец. Также есть армяне среди преподавателей высших учебных заведений края. Хорошо знают на Дальнем Востоке мастеров спорта по боксу братьев Армена и Арама Овсепянов, в свое время они были известными в мире бокса спортсменами. Саргис Сароян — депутат Городской думы Петропавловск-Камчатского городского округа, один из крупных производителей хлебной продукции края.

Наши соотечественники трудятся в торговом секторе, сфере общественного питания, занимаются производством хлебобулочных изделий, заняты в строительном бизнесе.

Григорий Анисонян: Как получилось, что армяне оказались в таком далеком от исторической родины крае?

Артур Хачатрян: В основном эти люди приехали на Камчатку из зоны бедствия во время землетрясения в Армении 1988 года. Также здесь остались жить и работать наши соотечественники, служившие на Камчатке в советских вооруженных силах. Карен Арушанян — один из них. Он уроженец Гориса. После службы в армии остался на Камчатке, занялся бизнесом.

У Карена Арушаняна два сына. Они также живут на Камчатке. Один сын не так давно женился, свадьбу отпраздновали в Армении, а потом вернулись на Камчатку. Супруга Карена — очень патриотичная, деятельная и энергичная женщина. Сона Арушанян взяла на себя все организационные и технические вопросы подготовки торжественного мероприятия по случаю присвоения танкеру имени Арно Бабаджаняна. Именно она добилась того, чтобы танкер пришвартовался на причале №1. Ей потребовалось всего шесть дней, чтобы организовать такое масштабное мероприятие. Хрупкая женщина Сона Арушанян смогла сделать невозможное…

Григорий Анисонян: Расскажите о деятельности регионального отделения САР на Камчатке?

Артур Хачатрян: Планов много. Как правило, они рождаются в голове ночью, а утром я их реализую.

Главная задача диаспоры Камчатского края и моя как ее руководителя — поддерживать связь с исторической родиной. К большому сожалению, сегодня в Армении нет Министерства диаспоры. Его ликвидацию я считаю самым неверным шагом нового правительства республики во взаимоотношениях с живущими за пределами Армении соотечественниками.

Министерство диаспоры играло стратегически важную роль в укреплении связей международной диаспоры и Армении. Ситуация изменилась кардинально. На сегодняшний день этой связи я не вижу. Она обеспечивается не министерством, а благодаря моим личным связям с его бывшими сотрудниками, одним из них является Эдгар Овсепян, отвечавший за связи с Россией и СНГ.

Мы всегда активно сотрудничали с Министерством диаспоры, получали с его стороны всестороннюю поддержку. Вопросов всегда было много, в том числе ситуация с армянскими учебниками для воскресных школ. По какой программе учиться детям? Какие учебники нужны? Многие армяне, родившиеся в Камчатском крае, не умели ни читать, ни писать по-армянски. Положение изменилось, когда мы открыли в 2016 году воскресную школу. В ней учатся сегодня дети моего поколения. Они уже умеют и писать, и читать на армянском языке, отлично знают историю Армении.

Григорий Анисонян: Вы контактировали непосредственно с министром по делам диаспоры?

Артур Хачатрян: Да, именно так. При всей своей занятости министр по делам диаспоры Армении Грануш Акопян готова была принять меня в любую минуту. Она всегда находила время. И не только для меня, для всех, кто к ней обращался. Двери ее кабинета были открыты. Все вопросы, которые обсуждались при встрече с Грануш Акопян, решались в сжатые сроки. Она брала телефонную трубку и давала команду своим сотрудникам, а они быстро выполняли задачу. С таким министром было легко и приятно работать. Грануш Акопян понимала, что мы обращаемся к ней не по личным вопросам, а по вопросам национальным.

Хотелось бы, чтобы нынешний премьер-министр Армении обратил на эту проблему внимание и исправил ситуацию. Я убежден, что практически все региональные отделения САР в России сожалеют о ликвидации Министерства диаспоры. Офис комиссара по делам диаспоры — номинальная структура, существование которой я считаю нецелесообразным. Связи диаспоры с республикой сегодня нет.

Григорий Анисонян: Какова Ваша главная миссия?

Артур Хачатрян: Максимальное сближение армяно-российских отношений. Нас многое связывает: история, культура, духовность. Некоторые сегодня пытаются помешать этим связям, исказить страницы прошлого. И я вижу свою задачу в том, чтобы не допустить этого, максимально способствовать сближению армянской и российской культуры, их синергии. Россия — многонациональная страна. И армяне, живущие здесь, должны впитывать культуру проживающих в России народов, а в России — все больше узнавать культуру Армении. Мы должны жить в мире и для этого лучше знать друг друга.

Григорий Анисонян: Есть ли у Вас мечта?

Артур Хачатрян: У меня две мечты. Первая — поставить точку в вопросе геноцида: он должен быть признан. Вторая — поставить точку в решении карабахского вопроса: НКР должна быть признана.

Русско-армянская независимая газета «Ноев Ковчег»