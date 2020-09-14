Сегодня информационное агентство ТАСС сообщило: «Власти России надеются, что вопрос подписания мирного договора при новом премьер-министре Японии будет решен. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков». Однако, если верить тому же ТАСС, в высказывании Пескова о мирном договоре напрямую не говорится: «Мы пока не знаем, какова будет практическая линия нового премьер-министра Японии, но надеемся, что он будет сохранять приверженность этой ориентировке на развитие отношений с Россией».

Иван Шилов ИА REGNUM Курильские острова

В том, что приходящий на смену Абэ его «правая рука» по руководству правительством и страной генеральный секретарь кабинета министров Ёсихидэ Суга будет продолжать линию своего патрона, сомневаться не приходится. Ведь он понимает, что ему удастся обойти других кандидатов в премьеры только благодаря Абэ и поддерживающим его депутатам. Что касается политики и связей с нашей страной, то Суга еще до избрания высказался по поводу японо-российских отношений. При этом, судя по публикациям в японских СМИ, он в первую очередь, говорил все о тех же «северных территориях», то бишь наших Курильских островах. Вот одно из сообщений: «Что касается проблемы северных территорий с Россией, то Суга заявил, что Япония продолжит действовать в направлении поиска решения проблемы в соответствии с курсом премьера Синдзо Абэ, в котором в основу переговоров с Россией положена Совместная советско-японская декларация 1956 года».

И Песков, по всей видимости, это знает и понимает. ТАСС сообщает:«По мнению Пескова, Москва и Токио не смогли приблизиться к соглашению во время работы действующего премьер-министра Японии Синдзо Абэ. При этом он подчеркнул, что «вся работа Абэ была сконцентрирована на одной конкретной цели — это решить проблему островов».

Kremlin.ru Владимир Путин и Синдзо Абэ

Другими словами, Суга, как и Абэ, ставит задачей не подписание давно ставшего анахронизмом «мирного договора», а «решение» с его помощью надуманной «проблемы северных территорий», само существование которой наш народ, да и МИД РФ, отвергают. А Конституция РФ теперь запрещает даже постановку на переговорах вопроса об отчуждении российских земель и пересмотре итогов Второй мировой войны. В этих условиях продолжение переговоров о Курильских островах стало невозможно. И никакие оговорки о «демаркации и делимитации» здесь не пройдут. Жаль, что этого не понимает или не хочет понимать кандидат в японские премьеры Суга-сан.

И еще. Упоминание Абэ, а теперь Суга Совместной декларации 1956 года является, что называется, «соломинкой для утопающего». Ибо, во-первых, содержащееся в декларации обещание Никиты Хрущева «передать» Японии в дар после заключения советско-японского мирного договора островов Шикотан и Плоские (Хабомаи) было в 1960 году дезавуировано самим инициатором «компромисса». А, во вторых, как заявляет российское правительство, для возобновления каких бы то ни было переговоров об островах японское правительство непременно должно официально признать итоги Второй мировой войны, по которым все (подчеркиваем — все) Курильские острова до Хоккайдо были решением глав союзных держав возвращены их прежнему владельцу — России. Не отмененным остается и условие о выводе с территории Японии всех иностранных, читай американских, вооруженных сил.

内閣 官 房 内閣 広 報 室 Ёсихидэ Суга объявляет о новой имперской эре «Рэйва»

Очень сомневаюсь, что Суга-сан удастся выполнить эти условия российской стороны для реанимации давно канувшего в Лету легкомысленного, если не сказать резче, обещания Хрущева.