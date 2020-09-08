



Дарья Антонова ИА REGNUM Ван И

По мере ужесточения конфронтации, навязываемой Пекину из Вашингтона, китайская сторона начинает все более активную встречную дипломатию, используя те шансы, которые предоставлены Китаю сложившейся ситуацией. Главный из них, помимо укрепления связей с нашей страной в условиях неявного, но роста военной угрозы со стороны США — это расширение возможностей на европейском направлении. Учитывая как объективные противоречия США с Европейским союзом, так и субъективный фактор: деятельность Дональда Трампа, которая усугубила эти противоречия, существенно навредив отношениям Америки с Европой. И в связи с этим необходимо вернуться к основным итогам главного китайского ньюсмейкера последних дней августа и начала сентября — главы МИД Ван И, который совершил уже вторую в этом году, куда более масштабную, чем первая, поездку по Европе, посетив пять стран — Италию, Нидерланды, Норвегию, Францию и Германию.

Первое, что обращает внимание: нюансы продемонстрированного отношения к Китаю поделили европейцев на две или даже две с половиной группы. Одна из них, традиционно исторически тесно связанная с Атлантикой, прежде всего с Британией, а также с США — к ней относятся Нидерланды и Норвегия, вела себя в диалоге с Пекином очень сдержанно, не выходя за жесткие рамки протокола. И всячески давая понять, что к активному сближению со страной, к которой имеются серьезные претензии в Лондоне и Вашингтоне, она не готова. Помимо этих двух стран, примерно такой же «прохладный» подход, но с нюансами, продемонстрировала Германия, что и позволяет выделить ее в некую «половину группы». В чем-то немцы по части отстраненности даже превзошли Осло и Гаагу, в частности, в программе китайского визита не значилась встреча главы пекинской дипломатии с федеральным канцлером Ангелой Меркель. И это единственный пример, когда фактический глава государства не провел таких переговоров лично, перепоручив эту миссию «протокольному» лидеру — президенту Франку-Вальтеру Штайнмайеру. Если, конечно, не брать во внимание отсутствие приемов Ван И у номинально правящих монархов, которые текущей политикой не занимаются. С другой стороны, если говорить о Германии, то в отличие от своих соседей по Балтике, она всячески пытается доказать суверенное происхождение своей внешней политики, независимое от Вашингтона. Но у Берлина это в целом плохо получается, чем не преминул воспользоваться и сам Ван И, который в ходе переговоров и со Штайнмайером и своим коллегой Хайко Маасом, и на совместной с последним пресс-конференции всячески подчеркивал европейский масштаб своего визита, который выходит далеко за рамки двустороннего диалога. Немецкие же политики, действуя достаточно упрямо и прямолинейно, все сводили именно к двусторонности, по сути отказавшись обсуждать с китайским визитером общеевропейскую повестку.

Бундестаг

Двумя оставшимися странами, диалог с которыми у китайского министра вышел не в пример более продуктивный и, можно сказать, эмоциональный, неформальный — в позитивном смысле — это Италия и Франция. И не случайно, именно эти страны в марте, во время своего европейского турне, посещал Си Цзиньпин, достигший тогда двух прорывов — в Риме он добился официального включения Италии в китайскую инициативу «Пояса и пути», а во Франции — солидного пакета экономических договоренностей. «Особый» характер отношений Пекина с Римом проявился и на этот раз, и трудно отделаться от мысли, что это самым непосредственным образом связано и находится в обратной зависимости от отношений с США; чем хуже с Вашингтоном — тем лучше в Пекином, и наоборот.

За рамками самого турне, помимо парижского выступления в IFRI — Французском институте международных отношений, о чем речь уже шла, остались и еще два показательных момента. Один из них — римская встреча Ван И с оказавшимся с визитом в итальянской столице главой МИД Канады Франсуа-Филиппом Шампанем, и содержание переговоров, разумеется, трудно предположить что-то другое, вращалось вокруг обсуждения проблемы, которая отравляет китайско-канадские отношения уже более полутора лет: задержания в Ванкувере Мэн Ваньчжоy, финансового директора IT-гиганта Huawei и дочери его основателя и президента Жэнь Чжэнфэя. Канадский министр пытался оправдываться, переводя разговор на другие темы, а Ван И настойчиво призывал коллегу к проведению суверенной политики, формирующейся в Оттаве. А, как мы понимаем, не в Вашингтоне, откуда — этого никто и не скрывает — пошла инициатива задержания, осуществленного в начале декабря 2018 года, на следующий день после растиражированной как «удачной» встречи лидеров КНР и США Си Цзиньпина и Дональда Трампа. Другой важный момент «за скобками» турне — комментарий чешского демарша с посещением Тайваня спикером верхней палаты парламента этой страны Милошом Выстрчилом. «Вы перешли красную черту», — отрезал Ван И в адрес чешского политика, подчеркнув, что тем самым обязательства перед КНР, взятые в рамках принципа «одного Китая», нарушил не конкретный деятель, а Чехия как страна. В Праге, где единства по данному вопросу не было, против был президент Милош Зееман, и поездка Выстрчила состоялась только из-за чрезмерной самостоятельности последнего, об этом инциденте, как представляется, пожалеют еще не раз.

Democracy International Луиджи Ди Майо

Теперь о «фактуре» визитов — круге контактов

В Италии главным переговорщиком китайского гостя выступил глава МИД этой страны Луиджи Ди Майо, с которым обсуждались состояние и перспективы взаимодействия двух стран в рамках проекта «Пояса и пути», о котором в марте был подписан двусторонний меморандум. Всячески соединяя итальянскую проблематику с европейской, Ван И обратил внимание на то, что Италия стала первой страной в европейском турне, подчеркнув, что это свидетельствует об особом характере отношений Пекина с Римом. Другим собеседником Ван И выступил премьер-министр Джузеппе Конте, разговор с которым, ввиду его отсутствия в столице, прошел по телефону. Стороны затронули тему совместной борьбы с коронавирусом и ряд мировых вызовов, связанных с наступлением протекционизма. Заметим, что эта тема, упакованная в дилемму «мультилатерализм — унилатерализм» (многосторонность — односторонность) с разной степенью ответного интереса партнеров по переговорам неизменно звучала во всех столицах, где побывал китайский министр. В Риме же он сделал заявление о ряде сигналов, которые несет его визит в Европу, указав, что сквозной темой является поддержка Китаем европейской интеграции, с явным намеком, что данный фактор противостоит глобальным амбициям неназванного вслух, как и положено, Вашингтона. Именно в Риме была детально обсуждена тема завершения к концу текущего года работы над китайско-европейским всеобъемлющим инвестиционным соглашением, над которым Пекин и Брюссель напряженно трудятся уже несколько лет.

Крайней лаконичностью отличались встречи Ван И с премьер-министрами Нидерландов и Норвегии Марком Рютте и Эрной Сульберг, а также главами МИД этих стран Стефом Блоком и Ине Эриксен Серейде. От высокой оценки итогов совместной борьбы с эпидемией до обсуждения взаимной экономической открытости и предстоящей реформы ВТО. Китайский министр убеждал собеседников, что разрыв связей в треугольнике Европа — Китай — США никому не выгоден, поэтому его следует избежать. Участники переговоров рассуждали на тему учета чувствительных для сторон вопросов, а также соблюдения норм международных отношений.

Четвертым и главным пунктом остановки Ван И стал Париж, где спектр его встреч по широте своего охвата превысил все остальные столицы. Помимо президента Эммануэля Макрона, которому китайский министр передал устное послание Си Цзиньпина, прошли встречи с президентским дипломатическим советником Эммануэлем Боннэ, главой МИД Жан-Ивом Дрианом, а также с председателем Конституционного совета Франции Лораном Фабиусом, в беседе с которым Ван И сосредоточился на результатах участия двух стран в период премьерства собеседника в многосторонних соглашениях, использовав данный формат для недвусмысленной критики Вашингтона за односторонний выход из Парижского соглашения по климату (2015 г.) и подписанного в том же году «шестеркой» Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).

Kremlin.ru Эммануэль Макрон

Стратегическая независимость в многополярном мире

Китайские СМИ, уделившие наибольшее внимание переговорам с Э. Макроном, отметили высокую оценку сторонами координирующей роли ВОЗ в борьбе с коронавирусом, а также нетерпение французского лидера в преддверии скорого визита в Китай, чтобы обсудить совместные интересы Пекина и Парижа в Африке и китайско-европейскую повестку. Но особый интерес привлекло заявление хозяина Елисейского дворца, созвучное настроениям его собеседника, о необходимости укрепления Европой «стратегической независимости» (разумеется, от США — В.П.) в многополярном мире. Как и в Италии, во Франции значительную часть переговорной тематики составило обсуждение перспектив китайско-европейского инвестиционного соглашения. И вообще, сложилось четкое впечатление, что именно французские лидеры в беседах с китайским министром в наибольшей мере, по сравнению с остальными, заинтересованно обсуждали именно европейскую, а не двустороннюю повестку. И нашли в его лице весьма благодарного и отзывчивого партнера, проявившего к этой, подчеркнуто антиамериканской, проблематике не менее глубокий интерес. Это очень показательный момент прежде всего для Франции, показывающий, насколько далеко простираются амбиции нынешнего французского президента и тех глобальных групп интересов, которые за ним стоят, в коррекции в пользу Старого Света нынешнего миропорядка. Разумеется, используя нынешние обширные внутриполитические проблемы в США, а также ослабление влияния Вашингтона на международной арене.

Ну, а в Берлине, которым турне Ван И завершалось, как мы уже упоминали, разговор не вполне получился, ибо с китайской стороны, вдохновленной итогами Парижа, велся в общеевропейском контексте, который немецкие переговорщики всячески зауживали до темы двусторонних отношений. Совершенно различные по масштабам ставки Пекина и Берлина вкупе с неучастием во встречах А. Меркель, сделали эту часть турне если не «проходной», то связанной прежде всего с подведением его общих итогов и результатов, достигнутых отнюдь не в Германии. Трудно объяснить, почему немецкой стороной, которая еще недавно проявляла готовность закрыть глаза на многие спорные гуманитарные вопросы китайско-германских отношений, в этот раз был дан задний ход, но это факт. Вряд ли, чтобы не злить американцев, ибо отношения Меркель и Трампа давно уже опустились ниже планки любой из эпох прежних лидеров США и ФРГ послевоенного времени.

Auswaertiges-amt.de Пресс-конференция Ван И и Хайко Мааса. 1 сентября 2020 года, Берлин

Европейские озабоченности

Ну и на итоговой берлинской пресс-конференции, которую Ван И проводил совместно с немецким коллегой Х. Маасом, со стороны Пекина однозначно доминировали общеевропейские вопросы. Подчеркнув недопустимость вмешательства США во внутренние дела Китая в таких вопросах, как ситуация в Гонконге и Синьцзяне (хотя определенный намек здесь усматривался и в адрес Германии), глава МИД КНР сосредоточился на европейских озабоченностях, которые он вынес из многочисленных встреч в пяти столицах. Они, по его мнению, заключаются в сохранении эпидемиологической угрозы, усиливающей глубокую экономическую рецессию, усилении односторонних подходов («унилатерализма») за счет многосторонних («мультилатерализма»), а также обострении конкуренции, которая из-за разрыва традиционных экономических связей превращается в противостояние. Китай собирается и уже договорился с европейцами, правда, как видим, не со всеми, о восстановлении многосторонних приоритетов и отношений, препятствующих углублению мирового раскола. А также о контроле двусторонних китайско-европейских разногласий, в чем опять-таки просматривается заявка на придание Старому Свету дополнительных стимулов и импульсов к освобождению от нынешней зависимости от США, которую в Пекине, как, впрочем, и в Москве, считают чрезмерной, требующей пересмотра.

С учетом того, что на фоне европейского турне Ван И еще и принял участие в инициированном китайской стороной международном видеосеминаре, посвященном 75-летию ООН, Европа Пекином рассматривается мостом не только на Запад, но и в ООН, где китайская дипломатия явно рассчитывает если не на юбилейный блицкриг, то на предметное обсуждение на начинающейся сессии Генеральной Ассамблеи ООН того, кто виноват в сложившейся ситуации, и что в ней делать.