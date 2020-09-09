На прошедшем в Крыму фестивале «Таврида-АРТ» сбываются мечты молодых и талантливых исполнителей. Помимо возможности заявить о себе они получают редкий шанс спеть на одной сцене со своими кумирами. Так случилось и у Ильи Аноприева, настоящего профессионала, выступающего под творческим псевдонимом Илья Добрый. Ему посчастливилось исполнить композицию «На сиреневой луне» вместе с Леонидом Агутиным и поделиться с мэтром своей историей — именно с этой песни много лет назад началась вокальная карьера Ильи.

«Таврида-АРТ» Илья Аноприев

Корреспонденту ИА REGNUM удалось встретиться с молодым исполнителем после концерта и подробнее узнать о появлении этого необычного дуэта на свет.

Прежде всего, хочется поздравить тебя с отличным выступлением. Его было особенно приятно смотреть (и слушать), потому что «На сиреневой луне» — моя любимая песня Леонида Агутина.

Илья Аноприев: Я тоже очень люблю эту песню. И, как я уже говорил на сцене, она ассоциируется у меня с добрыми детскими эмоциями времён моих первых выступлений на большой сцене. А если быть точнее, то «На сиреневой луне» — это моя самая первая песня.

Получается, всё что ты сказал со сцены — чистая правда?

Илья Аноприев: Да, это не придуманная история. Режиссёры просили меня сказать что-то проникновенное в конце выступления. А зачем что-то придумывать, когда у меня действительно есть такие воспоминания?

Давай вернёмся ко временам твоего первого выступления на сцене. Как давно ты в этом непростом ремесле?

Илья Аноприев: Сейчас мне 34 года. Я помню, что первые «музыкальные шаги» были сделаны в далёком детстве. Помню, как стоял перед телевизором и подпевал тогда ещё популярной песне «Ксюша» Алёны Апиной. А потом начал петь в садике, потом в школе, потом в хоре — в общем, всё как у всех. Более осознанный творческий путь у меня начался в старшей школе и университете, именно тогда я начал писать свои песни.

Долгое время я пел в рэп-команде под названием «Лирика улиц» и других коллективах. А сольно выступаю только последние три года. До этого больше предпочитал быть командным игроком.

Какому формату в итоге отдаёшь предпочтение? Петь сольно тебе нравится больше?

Илья Аноприев: Не могу сказать, что выделяю какой-то конкретный формат. Я выступаю и сольно, и в дуэте со своим братом (поём как собственные песни, так и каверы). Во всём есть свой, ни на что не похожий кайф. Но сейчас я считаю себя самодостаточным артистом, который совершенно спокойно может выступать как в коллективе, так и без него.

«Таврида-АРТ» Илья Аноприев

Выступления — это твой основной вид деятельности?

Илья Аноприев: Да, последние полтора-два года я занимаюсь исключительно творчеством. Если и нахожу какую-то работу помимо, то она всегда так или иначе связана с музыкальной индустрией. Работаю и как звукорежиссёр, и как диджей, и как саундпродюсер, и как автор песен.

Как давно ты начал ездить на «Тавриду»?

Илья Аноприев: Здесь я уже третий год. Но, считая два фестиваля, это мой пятый раз.

Расскажи о своём творческом пути здесь. Как из рядового участника ты стал звездой?

Илья Аноприев: Звезда — это очень громко сказано. Если бы Леонид Агутин спел со мной мою песню, то тогда меня можно было бы назвать звездой (смеётся). Но пока ещё рано присваивать такие громкие звания.

На «Тавриду» я впервые приехал в 2016 году в составе группы «ДаБро'тное Кино». Мы читали рэп с элементами вокала и уже имели определённый бэкграунд: много выступали и участвовали в различных конкурсах. Мы были готовы разрывать всех, но приятно удивились тому, сколько здесь крутых и действительно талантливых ребят. Тем не менее мы всё же прошли несколько кастингов — в том числе, и на «Новую волну».

Тогда нас заметили как коллектив и начали приглашать на различные конкурсы. Я старался особо не выделяться, но в прошлом году решил приехать на «Тавриду» уже сольно. Поставил себе задачу поучаствовать во всех доступных кастингах и прослушиваниях. Сработало — меня много куда взяли.

Тогда-то меня и заметило руководство «Тавриды», а на первый фестиваль пригласило уже в качестве артиста. Я выступал на церемониях открытия и закрытия, а также делал крутой совместный номер с Black Star.

Многие ребята с форума жалуются, что каждый год на «Тавриде» выступают одни и те же артисты. Но, на самом деле, нужно просто не сидеть на месте, а активно заявлять о себе. Всё только в твоих руках.

Как давно ты узнал о совместном номере с Агутиным?

Илья Аноприев: Мне написали примерно за неделю до фестиваля и попросили свежее портфолио. Я понимал, что это неспроста, и организаторы, скорее всего, планируют какую-то новую интересную коллаборацию. Потом позвали и сказали, что Леонид Агутин выбрал меня для совместного номера. Я очень обрадовался, потому что хотел спеть с ним ещё в прошлом году.

Если честно, то изначально я не планировал ехать на фестиваль. Дело в том, что сейчас я нахожусь в небольшом туре в рамках проекта «10 песен атомных городов» от Росатома. В ходе этой инициативы мы путешествуем по закрытым городам и даём концерты. И, когда я узнал про «Тавриду», у меня уже был распланирован весь тур. Благо, организаторы пошли навстречу и дали возможность попасть сюда. Эта новость, пожалуй, одна из самых лучших после пандемии (смеётся).

Каким тебе показался Леонид Агутин в обычной жизни?

Илья Аноприев: Леонид Николаевич дико импонирует мне как человек. Он артист, вписавший себя в историю российский музыки. Он очень индивидуальный, добившийся невероятных высот, но при этом очень простой и открытый.

«Таврида-АРТ» Леонид Агутин и Илья Аноприев

Как проходили ваши совместные репетиции?

Илья Аноприев: Это забавная история. Сначала я репетировал один под минусовку, чтобы самостоятельно прогнать песню. После этого приехали музыканты, а потом мы вместе начали ждать Агутина. И вот он приезжает, поднимается на сцену, и между нами происходит следующий диалог:

-Ну привет.

-Ну здравствуйте.

-Ну что, мысли какие-нибудь есть?

-Да какие мысли? Будем петь и кайфовать!

-Нет, я не об этом. Петь-то как будем?

-В смысле?

-Ну песня же моя.

-Ну.

-Значит я и начинать буду.

-Логично.

-Ну, а ты что?

-Ну, а я подхвачу!

На том и порешали (смеётся). В тот момент на соседней локации только закончился концерт Полины Гагариной, и народ начал потихоньку подтягиваться на нашу сцену. Так что за нашей первой (и единственной) совместной репетицией наблюдали человек 80−100. За это время мы успели прогнать только один мой куплет с припевом — Леониду понравилось. Вот так всё просто.

«Таврида-АРТ» Илья Аноприев

Что скажешь о фестивале в этом году? Какие ощущения от новых объектов?

Илья Аноприев: В прошлом году я был на фестивале впервые (собственно, он и проходил впервые). Тогда я был в шоке от местных масштабов и того, насколько вырос уровень «Тавриды». В этом же году мне не удалось побывать на церемонии открытия, но я следил за ней через онлайн-трансляцию. Скажу честно, в этот раз мой шок удвоился. Раньше всё было очень круто, но формат мероприятия был довольно привычным и стандартным. А в этом году появилась необычная сцена с фонтаном, различные световые шоу и очень крутое шоу дронов, припасённое для церемонии закрытия. Это уже не уровень какого-то конкретного фестиваля, это абсолютно самостоятельное и индивидуальное мероприятие. «Таврида» обрела свой узнаваемый творческий почерк.

Как здесь происходит обмен опытом? Ты помогаешь кому-то из молодых исполнителей?

Илья Аноприев: Конечно. Выступая здесь, на «Тавриде», мы знакомимся друг с другом и много общаемся. Где-то хвалим друг друга, где-то указываем на ошибки. Я всё же стараюсь больше подсказывать и указывать на слабые места. Многие люди этого не любят и расценивают как замечания. Но я действительно говорю всё это искренне и от чистого сердца — чтобы помочь. Начинающим исполнителям часто говорят, какие они крутые. Но редко кто говорит всю правду и указывает на недостатки.

Обычно такие слова я слышу только от людей, которые занимаются проведением кастингов. Они уже мыслят немного другими категориями и стараются отмечать наиболее важные моменты, чтобы воспитать артиста. Если ты пришёл в музыкальный проект — значит, ты априори умеешь круто петь. А здесь тебе помогут добавить к вокалу всё остальное. Вот и я стараюсь давать советы такого формата, чтобы ускорить процесс развития.

Поэтому желаю всем ребятам быть открытыми к новым начинаниям, а также успехов и творческого процветания. Главное — это не приезжать сюда кайфовать на море, а работать и впитывать всю новую информацию. Мало того, что здесь её много, так она ещё и бесплатная! Где ещё такое бывает?