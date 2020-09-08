



Иван Шилов ИА REGNUM Матеуш Моравецкий

Динамика развития событий в Белоруссии отражается на польском правящем лагере: правительство все сильнее расходится в разные стороны с определенной частью сторонников как самой партии «Право и Справедливость» (PIS), так и ее союзников. Фактически премьер-министр Матеуш Моравецкий и его команда, которых называют «правительством европейских банкиров», превращаются в главных либералов коалиционного правящего лагеря. Моравецкий при этом пользуется доверием и поддержкой главы PiS Ярослава Качиньского, ходят слухи, что премьер может стать осенью вице-председателем «Права и Справедливости», социологические опросы дают ему поддержку более половины поляков. Однако в кругах, близких к PiS, также высказывается мнение, что завоеванное партией большинство является «хрупким и неустойчивым».

Существует прямой конфликт между «европейскими банкирами» и «идеологами». Ярким представителем последних считается лидер «Солидарной Польши», министр юстиции и генеральный прокурор Збигнев Зёбро. Расхождения между двумя флангами проявляются по многим вопросам, но главной точкой водораздела остается отношение к Европейскому союзу. Поэтому любая более-менее серьезная политическая проблема заставляет определяться и высказываться. Таковым стал и белорусский кризис. Моравецкий в начале его однозначно сделал ставку на координацию польской внешней и внутренней политики на ЕС. Что касается Зёбро, то он призвал проявить осторожность и не вмешиваться без прояснения позиции России. Больше на эту тему министр юстиции не высказывался. Однако, похоже, это мало помогает премьеру, поскольку возвышать голоса начинают уже и другие силы. Они не критикуют «европейских банкиров» напрямую, но публично выставляют такую геополитическую диагностику, которая противоречит сделанной премьером ставке на Брюссель.

Gov.pl Збигнев Зебро

Новую оппозицию Моравецкому трудно четко идентифицировать. Она проявляет себя пока на уровне средств массовой информации и экспертно-политологической среды. Хотя их позиция довольно четкая: Польша должна гораздо больше сделать для Белоруссии, под чем подразумевается как минимум противодействие «российскому влиянию» в соседней республике, как максимум втягивание Минска в свою орбиту. «Чем дольше длится нынешняя ситуация, тем меньше шансов на попытку политических перемен в Белоруссии», — констатирует польская католическая радиостанция Radio Maryja. Выступающий в ее эфире профессор Петр Нивиньский подчеркивает, что Варшаве «необходимо действовать вместе с США, Китаем и другими великими мировыми державами, чтобы Белоруссия не вошла в состав России». Заметно, что среди «великих» нет ЕС, поскольку он «крайне сложное образование» и «сильно зависит» от Москвы в лице Германии и Франции. Польское правительство делает маневр, выставляя Польшу «главным защитником» Белоруссии, но это же говорит и о том, что его предыдущая ориентация на Брюссель и желание разыграть в своих интересах ЕС оказались неудачными.

«Европейским банкирам» приходится с Евросоюзом нелегко. С одной стороны, Варшава очень заинтересована в получении миллиардов евро в рамках принятых на июльском саммите Европейского совета решений о бюджете ЕС и Фонде восстановления. Однако они требуют сложного утверждения. Во-первых, согласия Европейского парламента, во-вторых, в ряде стран — в частности, это касается Польши и Венгрии — ратификации национальными парламентами. Можно ожидать жарких битв в польском Сейме. Парламентская оппозиция правящему лагерю постарается напомнить о том, что выделение средств было связано с «верховенством закона». Идеологически связанные с правящей коалицией силы будут напирать на «суверенитет Польши» и необходимость проведения «самостоятельной» внешней политики, что в условиях ЕС означает противостояние Варшавы с Берлином и Парижем. Задача критиков кабинета облегчена тем, что «идеологи» могут использовать эмоциональные аргументы и патриотическую риторику, которая нравится электорату «Права и Справедливости».

JIP Европейский центральный банк

Как быть Моравецкому? Он пытается подыгрывать правой улице, когда заявляет о поддержке белорусской оппозиции и встречается с ее представителями. Однако для «идеологов» настоящее решение проблемы лежит в другом. Белоруссия в их случае — это еще один повод вывести «европейских банкиров» на прямое противостояние с Берлином, чего те явно хотят избежать. Вопрос в том, сможет ли правящая коалиция сохранить единство своих рядов? В ней есть серьезные силы, желающие свалить Моравецкого, у которого и в самой партии «Право и Справедливость» хватает врагов.