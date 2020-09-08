Попытка решить вопрос с канализационно-очистительными системами в Севастополе обернулась уголовным делом о хищении из бюджета более 2 млрд рублей. В ближайшее время Ленинский районный суд Севастополя определит сроки для фигуранта — гендиректора коммерческой компании, которая взялась построить очистные сооружения «Южные» по контракту на 6,8 млрд рублей, но обязательства не выполнила, хотя аванс получила. ИА REGNUM выяснило детали дела.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Уголовное дело: как пропали 2 миллиарда

Три года назад управление по эксплуатации объектов городского хозяйства Севастополя по итогам аукциона подписало контракт на сумму 6,852 млрд рублей. По нему АО «Научно-производственное предприятие «Биотехпрогресс» должно было построить канализационные очистительные сооружения «Южные» в Севастополе. Компания получила аванс — более 2,055 млрд рублей.

Следователи отмечают, что фирма не имела «реальной возможности исполнить обязательства по строительству вышеуказанных сооружений» и гендиректор знал об этом ещё до подписания контракта. Фигуранту вменяется то, что почти 615 млн рублей он израсходовал на цели, которые не имеют отношения к проекту. Деньги, по данным следствия, были выведены из оборота через подконтрольные компании. Остаток же средств — 1,31 млрд рублей оказался заблокирован на счёте подрядчика в банке, который остался без лицензии.

Деятельность фигуранта пресекли сотрудники УФСБ. Ему вменяется мошенничество и хищение средств.

На сегодня подписано обвинительные заключение.

Контракт, который лёг в основу уголовного дела

Аукцион, по результатам которого был выбран подрядчик на КОС «Южные», прошёл в ноябре 2017 года. Контракт с АО «Научно-производственное предприятие «Биотехпрогресс» из Санкт-Петербурга был подписан как с единственным участником по начальной цене — 6 852 880 000 рублей. В карточке тендера уточняется, что фактически было выплачено 2 055 864 000 рублей, а стоимость исполненных обязательств составила всего 122 258 766,78 рубля. Финансировались работы средствами федеральной субсидии (95% от общего объёма) и из бюджета Севастополя.

Old.ecocongress.info ЗАО «НПП «Биотехпрогресс»

По договорённости, исполнитель должен был завершить работы до 30 июня 2020 года, но воз остался и ныне там. За почти 1,5 года общество получило три претензии от заказчика на ненадлежащее исполнение обязательств. А 30 апреля 2019 года контракт был расторгнут в связи с просрочкой исполнения обязательств и их ненадлежащим исполнением. За месяц до этого к подрядчику одним из кредиторов был подан банкротный иск.

От подрядчика севастопольское соглашение подписывал генеральный директор — Денис Сергеевич Петров.

Фигуранты уголовного дела

Компания, которая получила многомиллиардный контракт в Севастополе, была создана в Ленинградской области в ноябре 1996 года с основным видом деятельности — научные исследования и разработки в области естественных и технических наук. На начало 2020 года среднесписочная численность работников составила почти 250 человек. В выписке ЕГРЮЛ уточняется, что в 2019 году адрес «прописки» фирмы был признан недостоверным.

Создателем общества был Сергей Петров, которому также принадлежало ООО «Научно-производственное объединение «Биотехпро», созданное в феврале 1998 года для управления недвижимостью.

Обе компании — и бывший исполнитель севастопольского контракта, и «Биотехпро» в феврале—марте 2020 года признаны банкротами. Доля Петрова в ООО была заложена по кредитам, выданным в Сбербанке. Именно их несвоевременная уплата и стала причиной банкротства. Претензии банка к АО превышали 347 млн рублей.

Уточнялось, что за время наблюдения (первого этапа в процедуре несостоятельности) в реестр АО были включены требования 20 кредиторов на общую сумму 3 525 755 541,6 рубля. За должником числилось имущества на 49,5 млн рублей — пять квартир в городе Кириши, два нежилых помещения в Санкт-Петербурге и 15 автомобилей.

В рамках банкротного дела ещё в марте 2020 года государственное казённое учреждение города Севастополя «Управления по эксплуатации объектов городского хозяйства» направило в суд заявление о включении в реестр кредиторов требования в размере 1 988 428 273,22 рубля, его должны были рассмотреть в сентябре 2020 года. Если просьбу удовлетворят, то возвращать бюджетные средства будут в порядке очереди. Если, конечно, имущества на всех хватит и та очередь дойдёт.

Old.ecocongress.info ЗАО «НПП «Биотехпрогресс»

Другие контракты и претензии заказчиков

По открытым данным, АО «Научно-производственное предприятие «Биотехпрогресс» было исполнителем по 40 госконтрактам на сумму свыше 10,24 млрд рублей. Среди заказчиков отметились «Роснефть», крымское муниципальное учреждение «Сакиинвестпроект», АО «Концерн Росэнергоатом» и другие.

Именно по инициативе «Сакиинвестпроекта» общество 21 января 2020 года было включено в реестр недобросовестных подрядчиков. Планируется, что пробудет фирма в нём до 17 января 2022 года. Причиной послужило ненадлежащее исполнение контракта на строительство ливневой канализации в городе Саки (Крым). Контракт стоимостью 1 108 755 870 рублей, заключённый в 2017 году, был расторгнут в одностороннем порядке.

К слову, «Роснефть» работой подрядчика также осталась недовольна. Заказчик через суд потребовал освободить строительную площадку и передать документацию по проекту «Комплекс гидрокрекинга. ОЗХ комплекса гидрокрекинга. Биологическая очистка стоков». Арбитраж Москвы требование удовлетворил, но 6 октября суд рассмотрит апелляционную жалобу «Биотехпрогресса».

Что будет с КОС «Южные»?

Судьба КОС «Южные» в Севастополе уже решена. 5 сентября 2020 года правительство региона сообщило о подписании нового госконтракта. Исполнителем будет ООО «Региональная строительная компания». Врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев назвал проект — самым главным для региона.

Kremlin.ru Михаил Развожаев

«Его история порядка 30 лет насчитывает. Начали его строить еще в советский период, потом все остановилось из-за отсутствия средств и долгие годы к этому проекту не возвращались. После 2014 года вернулись, но сделали это, мягко говоря, неудачно», — заявил он.

На проект очистных в этот раз предусмотрено 8,5 млрд рублей, куда входят и 2 млрд рублей, «потерянные» предыдущим подрядчиком. Достроить КОС должны в 2023 году.