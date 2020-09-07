Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с королем Саудовской Аравии Сальманом бен Абдель Азиз Аль Саудом приветствовал открытие воздушного пространства королевства для Израиля и призвал к урегулированию ситуации в Персидском заливе. Напомним, что 31 августа первый коммерческий рейс, который выполнила израильская авиакомпания El Al в рамках соглашения Израиля и ОАЭ, приземлился в Абу-Даби. Саудовская Аравия разрешила чартерному рейсу израильской авиакомпании «Эль-Аль», на котором летели советник американского президента и его зять Джаред Кушнер и израильская делегация, использовать свое воздушное пространство.

Иван Шилов ИА REGNUM

Этому событию в Вашингтоне придали особое значение. Израильские чиновники надеются, что соглашение между Израилем и ОАЭ удастся подписать в сентябре в Вашингтоне. ОАЭ стала одной из немногих арабских стран — после Египта и Иордании, согласившихся на мир с Израилем (операция получила название «Соглашение Авраама» — С. Т.). Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что его страна ведет переговоры и с некоторыми другими арабскими государствами. В свою очередь, и Трамп призвал Саудовскую Аравию начать переговоры с другими странами Персидского залива, чтобы начать широкий процесс примирения с Израилем. В основе сценария — мирный план Трампа, написанный Кушнером, который осуществляет «челночную дипломатию» по странам Персидского залива с целью расширить поддержку идеи нормализации отношений с Израилем. Он высказал предположение, что другие арабские государства могут быстро последовать примеру Абу-Даби. Называются Бахрейн, Оман, Катар, Кувейт и Саудовская Аравия.

Сработает ли такая политика? Ведь отказ Израиля от аннексии Западного берега, которая и так была невозможна, как считает один из ведущих израильских историков Ближнего Востока и бывший посол в Вашингтоне Итамар Рабинович, «создал товар из пустоты». ОАЭ и другим странам Персидского залива предложили схему, «как будто они добились что-то для палестинцев в обмен на нормализацию собственных отношений с Израилем». В этой связи ливанское издание Al Mayadeen утверждает, что «нормализация отношений между ОАЭ и Израилем — это только начало спектакля, приуроченного к выборам в США». Сюрреализм драматического сюжета пьесы заключается в том, чтобы актеры собрались в Вашингтоне накануне президентских американских выборов, чтобы обозначить сделку как знаковый исторический момент. Это даже не президент Египта Анвар Садат, едущий в Иерусалим, не бывший глава Палестинской автономии Ясир Арафат, обменивающийся рукопожатием с Ицхаком Рабином на лужайке Белого Дома. Нужно создать новую драматургию открытого примирения между израильтянами и арабами и, конечно, палестинцами.

Анна Рыжкова ИА Красная Весна ОАЭ

Ясно, что в этой пьесе много второстепенных ролей. Возможно, ОАЭ — первая страна, которая открыто появится на сцене нормализации. В колчане Трампа не осталось других стрел, чтобы привлечь внимание американского избирателя: частичный вывод войск из Афганистана и Ирака не дают необходимого пропагандистского эффекта. Но игра продолжается, попытка вдохнуть жизнь в «сделку века» по нормализации отношений Израиля с государствами Персидского залива, как пишет The New York Times, «должна обозначить средство давления на Иран и Палестинскую автономию». Прежняя схема главы Палестинской автономии Махмуда Аббаса такова: арабские страны Залива нормализуют отношения с Израилем только после того, как израильтяне удовлетворят требования палестинцев и дадут им свое государство. В этой связи издание обозначает еще одного бенефициара сделки — короля Иордании Абдаллу, который опасался, что израильская аннексия Западного берега придаст силы попыткам сделать из Иордании палестинское государство.

Король Иордании Абдалла ибн Хусейн и президент США Дональд Трамп

Называются и потенциально проигрывающие партию. Это Иран и его союзники в лице «Хезболлы», так называемые «иракские ополченцы», сирийский президент Башар Асад, «Хамас», «Исламский джихад» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), хуситы в Йемене и Турция. Это «вторая коалиция», если первой считать ОАЭ и те арабские страны, которые могут выстроиться с ними в ряд. Они блокируют возможные контрдействия от некоторых членов Лиги арабских государств. Регион затаился в ожидании президентских выборов в США, сам находясь в состоянии дезинтеграции и разобщенности. Но не факт, что спектакль «Соглашение Авраама» завершится в Вашингтоне грандиозным политическим шоу по примирению Израиля с арабским миром. События на Ближнем Востоке развиваются неординарно.