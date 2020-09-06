Всеобъемлющее перемирие на Донбассе, объявленное 27 июля этого года, все больше становится похожим на «сказку для взрослых». Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ на конец августа насчитала 829 нарушений нового «режима тишины», а с начала сентября — еще 120 нарушений этого режима. Ожидать полного прекращения огня было бы наивно и глупо: ведь район переполнен оружием, а эффекта «блуждающего танка» или тем более «блуждающего автомата» еще никто не отменял.

Блицкриг

Президент Украины Владимир Зеленский с радостью заявлял, что «уже 39 дней подряд на Донбассе нет военных потерь» (на сегодняшний день уже 42 дня), и эту радость можно только разделить.

President.gov.ua Владимир Зеленский во время посещения Донбасса

Но отсутствие потерь никогда не означало деэскалации конфликта. С сентября 1939-го по май 1940 года на германо-французском фронте шла «странная война» — выстрелов почти не было, потерь (после глупого наступления французов в Сааре) вообще не было, а не последней проблемой французской армии было отсутствие пипифакса. А ведь Вторая мировая была уже в разгаре, Гитлер громил Польшу, Данию и Норвегию. И готовил план «Гельб», закончившийся капитуляцией Франции и англо-французской бедой под Дюнкерком.

Линия разделения сторон на востоке Украины — это, конечно, не «линия Мажино» и не «линия Зигфрида», но и там буянят свои страсти. И нет уверенности, что целью этих страстей является устойчивый мир. Эскалация сейчас выгодна и Донецку с Луганском, и Киеву.

Первым необходимо как-то нивелировать негативный эффект шахтерских протестов начала лета и, что не менее важно, обеспечить физическое существование подконтрольных им территорий. В том числе и водой, но об этом чуть позже…

Киевской власти тоже необходимо купировать негативный эффект своего же прокола — лишения значительной части своих граждан избирательных прав, и мобилизовать население в канун местных выборов.

Все это проще всего делать путем актуализации темы «враг нападает!».

28 августа глава ДНР Денис Пушилин высказал претензию о позиционных нарушениях Вооруженных сил Украины северо-восточнее населенного пункта Шумы, где «противник продвигает свои укрепления (траншеи) к арке водовода СеверскийДонец — Донбасс с явным намерением укрепиться под ней». И это удар по очень болевой точке населения: жители Донецкой области прекрасно знают, что без канала Северский Донец — Донбасс им будет совсем плохо: своей воды в области не хватает.

А Пушилин 5 сентября начал «додавливать». Он обозначил координаты вновь оборудованных украинских позиций около Шум (48 градусов 22 минуты 57 секунд северной широты и 37 градусов 56 минут 55 секунд восточной долготы) и заявил, что принял решение в 8 часов утра 7 сентября уничтожить их артиллерийским огнем. И призвал украинскую сторону «обеспечить отсутствие личного состава в указанном районе. Нам не нужнычеловеческие жертвы».

Andrew Butko Денис Пушилин

Пушилин ссылается на «Перечень дополнительных мер по усилению и контролюдействующего бессрочного режима прекращения огня», которые были согласованы и подписаны участниками Трехсторонней контактной группы в Минске. Там действительно оговорен ответный огонь в случае наступательных действий, причем «под наступательными действиями следует понимать какие-либо попытки изменить позиционное размещение войск, которое сложилось на момент принятия данного заявления, включая дополнительное инженерное оборудование позиций, и/или любое продвижение или перемещение вооруженных лиц в сторону противника, в том числе в целях проведения разведывательных или диверсионных действий».

Сомневаться в заявлении Пушилина заставляет не только категорическое опровержение со стороны командующего Операцией объединенных сил генерал-лейтенанта Владимира Кравченко: «Командующим Объединенных сил, вместе с руководителем украинской стороны СЦКК проведена проверка фактов, изложенных в заявлении так называемого главы «ДНР» по оборудованию украинской стороной инженерных сооружений в районе населенного пункта Шумы Донецкой области… По результатам проверки установлено, что это обвинение не соответствует действительности и является провокационным ивлечет за собой политическую составляющую». Ничего другого он и сказать не мог.

Смущает тот факт, что в ежедневных отчетах Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ не замечено никакой строительной активности в районе канала. Хотя грош цена была бы украинским военным, если бы они дали обнаружить стратегическое строительство сторонним наблюдателям.

В любом случае ясно одно — если завтра, 7 сентября, в районе канала Северский Донец — Донбасс прогремит хотя бы один взрыв, Украину ожидает неимоверная военная эскалация на востоке. Хотя, возможно, именно это и является целью действия.