



Иван Шилов ИА REGNUM Польша

Трудно Польше с Белоруссией. Хотя Минск контролирует всего 9,5 миллионов белорусов, в то время как Варшава может рассчитывать на 40 миллионов поляков в своей стране, помимо громадной польской диаспоры в США, Великобритании, Германии и на постсоветском пространстве, включая дугу от Бреста до Брослава. Но все же Белоруссия в силу своего географического расположения способна переиграть Польшу. И она делает это.

Минск обладает контрольным пакетом акций на российском и китайском направлениях. Хотя она, как указывают некоторые польские издания, и не является участницей формата «17 +1», который связывает Пекин со странами Восточной и Центральной Европы, «ее главным преимуществом является расположение на дороге в Европу — подавляющее большинство железнодорожных сообщений между Китаем и странами ЕС, включая Польшу, проходит через Белоруссию», и «его работа зависит от доброй воли России». Поэтому Варшава — в отличие от Вильнюса, который сжег все мосты с Минском — старается вести себя сдержано. Делать это Польше непросто. Все-таки в Белоруссии у нее остается большая диаспора, сосредоточенная в западных областях республики. То ли заложник, то ли посредник. В этой ситуации Варшаве приходится учитывать не только ее положение в Европейском союзе и НАТО, но и географию.

Однако, похоже, с ней есть проблемы у польского премьера Матеуша Моравецкого. Складывается впечатление, что он учил географию своей страны по американским учебникам, в соответствии с которыми Белоруссия находится где-то на дальних рубежах Польши. Примерно как Никарагуа или Гондурас. Польский премьер проводит радикальный курс, он требует от ЕС и США санкций против белорусского руководства, не считаясь с тем, что в соседней республике ситуация куда более стабильная, чем может показаться, и потому устоявший Минск в любом случае припомнит Моравецкому его недружественные заявления. В этом контексте совершенно иначе ведут себя польские военные, которые гораздо адекватнее воспринимают положение. Это выражается и в словах министра национальной обороны Польши Мариуша Блащака, который не видит особых угроз в учениях белорусской армии на западных рубежах республики. И в оценках отставных польских генералов, которые могут себе позволить большую откровенность, чем действующие политики, говорящих, что Минск только играет мускулами.

Kancelaria Premiera Матеуш Моравецкий

Польша проигрывает Белоруссию, а могла бы ее и выиграть. Но для этого Варшаве следовало пересмотреть свою политику, ориентированную на американцев. Экономика говорит о том, что Польше выгодно выстраивать отношения с Россией и Китаем. Она могла стать транзитным хабом на направлении транзита между Пекином и ЕС. По какой-то непонятной причине Варшава рушит эти отношения. Это не понимают и в самой Польше. Ее агрессивная политика против Белоруссии вызывает недоумения у польских бизнесменов. Однажды Варшава уже обрушила свой рынок садоводов, когда выступила в авангарде антироссийских санкций. Ну и что она получила? Владельцы яблоневых садов оказались выкинутыми с российского рынка. Наступая на Минск сейчас, польские предприниматели оказываются в ситуации, когда Белоруссия перестает быть пространством для переправки товаров из Польши в Россию. Будет ли Варшава компенсировать им эти убытки? Понятно, что нет. При том, что польский бюджет становится еще более дефицитным, чем ранее, и ему придется отдавать гораздо больше денег.

Польша по какой-то странной причине выстраивает свой империализм против России. Поэтому она не способна интегрироваться в пространство, которое пытается создать ЕС с Китаем. Варшава все пробует переиграть историю, не понимая, что в Евразии создается новое геополитическое пространство, в котором Европа, Россия и Китай становятся сердцевиной континента в ситуации, когда островные державы хотят разрушать этот альянс. Будь Польша где-нибудь в Латинской Америке, подобное поведение еще можно было бы понять. Но она находится в европейской сердцевине, а потому нынешняя польская политика мешает всем. Что любопытно, так то, что в Польше не виден консенсус ее деструктивного внешнеполитического курса. Есть силы, в том числе в правящем лагере, которые понимают опасность антироссийских фобий Варшавы.

Kremlin.ru Си Цзиньпин и Владимир Путин

Возможно, белорусский кризис станет моментом истины для Варшавы. Разделы Польши были вызваны тем, что страна не смогла выработать грамотную внешнюю политику, по причине чего ее соседи взяли на себя эту функцию. Белорусский кризис дает Варшаве возможность показать себя надежным партнером на евразийском пространстве. От Польши и только от нее самой зависит, сможет ли она стать производителем стабильности в отношениях между ЕС, Россией и Китаем. Или, как в 1939 году, окажется разыгрывающим элементом геополитического реванша.