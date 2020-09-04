Номер два украинских политических рейтингов, «Оппозиционная партия — За жизнь» начинает проявлять заметную активность на поле судебных интриг. И это объяснимо. С одной стороны, партия медленно, но уверено набирает электоральные баллы на фоне регулярных «проколов» правящих «Слуг народа». Причем укрепляется даже за пределами своей электоральной базы востока и юго-востока страны. В середине лета за ОПЗЖ в центре Украины были готовы голосовать 7 % избирателей, через год — 11 %. На юге страны тоже заметен рост — с 14 % до 18 %. На сентябрьских местных выборах ОПЗЖ рассчитывает получить достаточно мандатов в региональных советах, особенно на востоке. И результаты прошлогодних парламентских выборов дают основания для оптимизма. Тогда «оппозиционеры» были лидерами в Донецкой и Луганской областях, набрав там 43,41 и 49,83 процента соответственно.

Пресс-служба МВД Украины

Но в этом-то и нынешняя проблема оппозиционных электоральных планов. В прошлом году, когда ветер протестного «антипорошенковского» голосования неудержимо нес Владимира Зеленского в президентское кресло, а «Слуг народа» — в положение парламентского моноблока, «Слуги» могли себе даже позволить «отдать» донбасский электорат своим оппонентам.

Ныне все по-другому. Рейтинг партии Зеленского уже даже не катится вниз, а пикирует туда: с 42-х до 25-ти процентов с начала года. Тут уж не до безмятежности: «жить захочешь и не так раскорячишься», как говаривали в фильме про особенности национальной охоты.

Вот «Слуги народа» и корячатся, перекрывая кислород своим конкурентам. Делают это креативно, энергично и «с новизной». Во всяком случае решение о невозможности проведения выборов в крупном регионе — это безусловная новация украинской электоральной истории.

«Слуги» именно это и сделали руками Центральной избирательной комиссии. 8 августа она отказала в возможности проведения местных выборов восемнадцати «объединенным территориальным громадам» Донецкой и Луганской областей. Отказала по причине террористической угрозы и на основании заключения областных администраций.

President.gov.ua Владимир Зеленский

По подсчетам «оппозиционеров» избирательного права были лишены около полумиллиона человек. Полмиллиона — это более 1,6% всех избирателей Украины, которых в начале прошлого года было 29897548 человек.

Такой «удар по избирательным правилам» лишает ОПЗЖ не только контроля над своим «базовым» регионом, но и нивелирует их будущие парламентские перспективы. Ведь электорат не прощает слабости своим политическим лидерам. Поэтому лидеры ОПЗЖ просто поставлены перед необходимостью активных действий.

4 сентября они вынесли в парламентский зал, с трибуны зала заседаний потребовав у президента Владимира Зеленского провести местные выборы в Донбассе. Но это вряд ли даст какой-либо результат, кроме внешнего эффекта — возможность что-то изменить есть лишь до конца 5 сентября. А попробуй собери ЦИК в субботу.

Но зато «оппозиционерам» удалось добиться значительной победы на судебной «тропе войны». Вскоре после ЦИКовского решения представитель ОПЗЖ, нардеп Василий Нимченко обратился к и.о. директора Государственного бюро расследований Александру Соколову и генеральному прокурору Ирине Венедиктовой с обращением. Где отметил, что обстоятельства принятия постановления и заключения обладминистраций указывают на фальсификацию и надуманность оснований с целью захвата власти путем предотвращения проведения местных выборов на отдельных, подконтрольных Украине, территориях Донецкой и Луганской областей, формирования органов местного самоуправления, а также лишения граждан права на управление государственными делами. Все это имеет признаки совершения преступлений, предусмотренных как минимум девятью статьями Уголовного кодекса Украины (109-я, 157-я, 161-я и 364-я). Поскольку в правоохранительных органах не отреагировали, Нимченко обратился в суд.

26 августа Печерский районный суд Киева по факту противоправных действий принял решение, которым обязал генеральную прокуратуру внести сведения об уголовном преступлении, совершенном руководителями Донецкой и Луганской областных военно-гражданских администраций П. Кириленко и С. Гайдаем, и начать досудебное расследование касательно указанных должностных лиц и членов ЦИК, причастных к принятию решения о блокировании выборов в 18 ОТГ и лишении избирательных прав более 500 тысяч граждан Украины.

Visem Лидер партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Илья Кива

А 1 сентября 2020 года уже Шевченковский районный суд признал противоправным бездействие ГБР и, удовлетворив жалобу народного депутата, обязал внести в ЕРДР сведения о преступлениях коррупционного характера главы Донецкой ОВГА П. Кириленко и Луганской ОВГА С. Гайдая и начать их уголовное преследование по фактам совершения преступлений по четырем статьям.

То есть теперь всё, не отвертятся, какое-то уголовно-судебное решение теперь последует. С которым можно будет выходить и к избирателям (как защитники прав и интересов населения), так и в международные суды (как истинные демократы и сторонники народных свобод).

И, в любом случае, ОПЗЖ гарантированы региональные электоральные симпатии.

Акция у «оппозиционеров» получилась изящная и перспективная. Но украинская повседневность и заявления лидеров как «оппозиционеров» (Илья Кива), так и национал-радикалов (Андрей Белецкий) подводят к ощущению, что мониторить следует уже не судебные действия, а силовые «крылья» антагонистических политических сил.