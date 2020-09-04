Ряд интернет-изданий чуть ли не как сенсацию сообщил мои слова, сказанные в ходе выступления на онлайн-конференции к 75-й годовщине победы Красной Армии над Японией, проходившей в МИА «Россия сегодня». Речь шла о том, что южно-курильские острова, на которые необоснованно претендует японское правительство и правонационалистические и даже коммунистические силы Страны восходящего солнца, в действительности со второй половины XVIII века официально входили в состав Российской империи.

Фрагмент карты Иркутского наместничества из Атласа Российской Империи, изданного в Санкт-Петербурге в 1796 году

Так, например, издание Lenta.ru написало: «По словам историка, острова Кунашир, Итуруп, Шикотан, на которые сейчас претендует Япония, на этих картах закрашены в цвет Российской империи. «Это карты, одна из наиболее явных и убедительных — 1796 года», — уточнил Кошкин.

Он отметил, что у японцев есть проблемы с историей и географией, так как в то время даже остров Хоккайдо не принадлежал Японии. «Айны, которые жили на этих островах и на Хоккайдо, при прибытии на эти территории русских землепроходцев, купцов принимали православие, становились подданными России», — добавил ученый».

Группа айнов в традиционных костюмах, 1904 год

Однако при этом, к сожалению, сама «убийственная» для японцев карта ни в одном из сообщений не опубликована. Восполняя это упущение, вновь публикуем в ИА REGNUM карту екатерининских времен, согласно которой все Курильские острова, включая Эторпу (Итуруп), Кунашир и Чикота (Шикотан), окрашены как территории Российской империи, в тот же цвет, что и Камчатка. Курильские острова в те годы административно входили в Камчатский уезд Охотской области Иркутского наместничества. Сама же карта Иркутского наместничества являлась частью главного официального картографического издания того времени — «Атласа Российской Империи, состоящего из 52 карт, изданного во граде Св. Петра в лето 1796-е в царствование Екатерины II».

Подчас можно услышать ёрнические комментарии о том, что, дескать, как России могли принадлежать острова с японскими названиями. Поясним, что названия Курильских островов не японские, а айнские, то есть народности-аборигенов этих земель, которых сыны нации Ямато, как англосаксы индейцев, нещадно истребляли.