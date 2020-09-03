На самом деле новый проект поправок в части первую и вторую Налогового кодекса РФ, предлагаемый Минфином РФ для упрощения процедуры получения налогового вычета, не совсем такой уж благодушный, как может показаться на первый взгляд, во всяком случае — точно не бескорыстный. Если всё-таки это утверждение в корне неверно, значит, далеко не всем (в данном случае имею в виду исключительно себя) понятно, что же конкретно имеет в виду на этот раз Минфин. И хотя главной претензией россиян к данной процедуре всегда являлась слишком сложная для понимания как формулировка законодательства, так и сама формула расчета налогового вычета, новые поправки также не дают с первым их прочтением понять предлагаемые снова правила игры, кроме того, они еще и вызывают вопросы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Министерство финансов России

С одной стороны, Минфин предлагает упростить процедуру. Ключевые преимущества данного предложения налицо: возместить НДФЛ станет возможным без подачи декларации по форме 3-НДФЛ. Как известно, не все способны с первого раза заполнить эти документы без погрешностей. Теперь достаточным условием возмещения может быть всего лишь подача гражданином заявления. Между тем назвать это новшество манной небесной, ниспосланной Минфином во имя облегчения жизни россиян, не совсем верно. Потому как с учетом активной цифровизации всех сторон нашей жизни, связанных с финансами, заполнять декларации стало проще простого, правда, в том лишь случае, если заработки находились в белой зоне. Однако получить вычет при зарплатах в конверте и не получится. Так что исключение необходимости подачи деклараций, в принципе, говорит лишь о том, что цифровизация налоговых органов и взаимодействие с организациями-налогоплательщиками вышла на тот уровень, когда ряд операций могут совершаться уже почти автоматически. Те, кто прибегал к возмещению налогового вычета в последние годы, могли убедиться на собственном опыте, что декларация при отражении в личном кабинете мест работы и полученных доходов заполняется достаточно легко и просто, во всяком случае, это утверждение однозначно касается столичного региона. Между тем в таком документе, как «Форма сводного отчета о проведении оценки регулирующего воздействия проекта акта с низкой степенью регулирующего воздействия», прилагающегося к законопроекту, Минфин указывает, что «разработка и внедрение в промышленную эксплуатацию соответствующего программного обеспечения, реализующего упрощенный механизм получения налоговых вычетов, а также дальнейшее сопровождение данного программного обеспечения и информационную безопасность в течение трехлетнего периода» потребует ни много ни мало 2,3 млрд рублей. Если быть точными, то 2 млрд 344 млн рублей предусматриваются, как сообщается в документе, «на реализацию проекта по развитию АИС «Налог-3» в части автоматизации внедрения упрощенной процедуры получения налоговых вычетов» до 2022 года. Судя по всему, несмотря на сегодняшний уровень цифровизации, техническое оснащение операции по упрощению процедур получения налоговых вычетов займет еще пару лет. Означает ли, что и самих упрощений россиянам стоит ждать лишь после 2022 года, непонятно.

Питер Брейгель Младший. Крестьяне у сборщика налогов. 1626

Какие еще предусмотрены упрощения для тех, кто хочет и может позволить себе получить налоговый вычет? В том числе в законопроекте речь идет о том, что сроки камеральной проверки могут быть сокращены с текущих 3-х месяцев до 30 дней, а перечисление денег на счет гражданина может произойти в течение 15 дней после окончания проверки, а не месяца, как сейчас. Стоит отметить, что законопроект предусматривает упрощенный порядок как социальных и имущественных вычетов, так и инвестиционных. Получить вычет можно не только при затратах на лечение и образование или при покупке жилья при соблюдении, конечно, некоторых условностей, с которыми каждый может ознакомиться самостоятельно, но и при наличии Индивидуальных инвестиционных счетов (ИИС). Надо сказать, что приятным новшеством стало расширение возможностей на получение налогового вычета для россиян старше 18 лет. Законопроектом предлагается повысить до 24 лет возраст детей, братьев и сестер, для которых можно получить социальный вычет до 120 тыс. руб. по расходам на медицинские услуги, покупку лекарств и образование. Правда, надо полагать, что налоговые вычеты в сфере образования и медицины позволяют коммерческим организациям, работающим в этих сферах, в том числе кредитным, либо не пересматривать свою ценовую политику в сторону удешевления, либо пересматривать ее неспешно или вообще — увеличивать стоимость услуг. Государство ведь возместит гражданам часть расходов, тем самым повышая привлекательность данных услуг, а вот готовы ли коммерческие организации стать ближе к народу — большой вопрос.

Питер Брейгель Младший. Крестьяне у сборщика налогов (фрагмент) Проситель. 1626

Интересно, что в законопроекте, наконец, обращено внимание на то, что налоговый вычет не может предоставляться в результате получения услуг в иностранных образовательных организациях. Но в то же время по-прежнему остается непонятным, можно ли получать вычеты в случае получения медицинских услуг, предоставляемых также иностранными организациями. Так, например, в подпункте 3 пункта 1 статьи 219 действующего НК РФ говорится, что «при применении социального налогового вычета, предусмотренного настоящим подпунктом, учитываются суммы страховых взносов, уплаченные налогоплательщиком в налоговом периоде по договорам добровольного личного страхования, а также по договорам добровольного страхования своих супруга (супруги), родителей, детей (в том числе усыновленных) в возрасте до 18 лет, подопечных в возрасте до 18 лет, заключенным им со страховыми организациями, имеющими лицензии на ведение соответствующего вида деятельности, предусматривающим оплату такими страховыми организациями исключительно медицинских услуг». Напомним, что возраст предлагается поднять до 24 лет, и это и есть изменение в данном подпункте. Между тем, заметим, медицинские услуги подлежат лицензированию. Существует также постановление Правительства РФ от 16 апреля 2012 г. N 291 «О лицензировании медицинской деятельности (за исключением указанной деятельности, осуществляемой медицинскими организациями и другими организациями, входящими в частную систему здравоохранения на территории инновационного центра «Сколково»)» (с изменениями и дополнениями). То есть, «Сколково», по сути, не может предоставлять такие услуги под предлогом реализации именно медицинских. Но если в указанном нами подпункте статьи 219 НК РФ прямым текстом не говорится, что вычет предоставляется только в рамках именно «лицензируемых» медуслуг, так же как не указывается, что медицинские организации, как и страховые компании, должны быть в этом случае только российскими, что особенно актуально применительно к страховым, так как на рынок страны совсем скоро придут филиалы иностранных компаний, то означает ли отсутствие всех этих ссылок наличие возможности получения вычета и в результате получения медуслуг у зарубежных компаний, как и получения таковых в «Сколково»?

Питер Брейгель Младший. Крестьяне у сборщика налогов (фрагмент) Клерк. 1626

Также непонятно, в какие сроки желающие получить налоговый вычет могут сообщать налоговым органам о самостоятельном обнаружении допущенных ошибок, если формулировка поправки, предусматривающей в этом случае возможности избежать штраф, звучит абстрактно: «налоговый агент или банк освобождается от ответственности, предусмотренной пунктом 1 настоящей статьи, в случае, если им самостоятельно выявлены ошибки и представлены налоговому органу уточненные сведения до момента, когда налоговый агент или банк узнал об обнаружении налоговым органом факта предоставления налоговым агентом или банком недостоверных сведений». С учетом автоматизации процессов налоговые органы могут обнаружить ошибку куда быстрее рядового гражданина, что не позволит ему избежать штрафа.

Отметим, что законопроект пока проходит стадию экспертизы. Поэтому стоит дождаться экспертного заключения и потом делать более очевидные выводы.