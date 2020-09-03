



Иван Шилов ИА REGNUM Ильхам Алиев

В мировой дипломатической практике процедуре вручения иностранным послом верительных грамот, как правило, главе государства придается особое политическое значение. Прежде всего потому, что посол вступает в первый официальный контакт с главой государства, эта встреча важна в чисто человеческом плане, так как закладывается в определенной степени климат личного доверия, взаимной симпатии (или наоборот), что во многом может предопределять будущее, успех или неуспех миссии, возможность поддержания на регулярной основе контактов с руководством страны пребывания. Сложно сказать, какие впечатления вынес от процедуры вручения верительных грамот новый посол Греции в Азербайджане Николаос Пиперигкос. Но наверняка ему стало ясно, что предстоящая в этой закавказской республике дипломатическая миссия будет непростой. Потому что президент Азербайджана Ильхам Алиев обрушил на него град суждений политического и геополитического свойства, некоторые из которых можно отнести к разряду «остро предупреждающих». Для удобства анализа мы разобьем их на несколько тезисов.

Первый тезис. «Вопрос, который я хочу затронуть, связан с обострением, произошедшим недавно между Турцией и Грецией в регионе Восточного Средиземноморья, — говорил Алиев послу Греции. — Могу вам сказать, и это не секрет, что Турция является для нас не только другом и партнёром, но и братской страной. Мы без всяких колебаний поддерживаем и во всех случаях будем поддерживать Турцию. Такую же поддержку мы видим от наших турецких братьев. Они поддерживают Азербайджан во всех вопросах, и мы поддерживаем их во всех вопросах, в том числе в связи с разведкой в Восточном Средиземноморье. Надеемся, что, возможно, относительно недавно пришедшее к власти новое правительство Греции пересмотрит политику прежнего правительства в отношении Азербайджана. Мы можем восстановить контакты, обсудить вопросы, создающие позитивную динамику. Но, конечно, это будет зависеть от политики и позиции правительства Греции».

President.az Встреча Ильхама Алиева с посол Греции в Азербайджане Николаосом Пиперигкосом

Наш комментарий. Алиев дает понять Афинам, что не стоит воспринимать Азербайджан как «продолжение Турции» в духе модной в Европе доктрины неоосманизма. Все значительно сложнее. С одной стороны, в Восточном Средиземноморье формируется антитурецкая коалиция с участием Греции, Франции, Кипра и Израиля. С другой, эти коалиции аморфные и неустойчивые, непонятно, кто за кем стоит и почему, что способно породить новые фронты. Так, турецкое издание Cumhuriyet, отмечая «работу США на стороне разных коалиций», считает, что «Турции необходимо форсировать создание союза с Россией, в руках которой золотой ключ в Восточном Средиземноморье». По мнению этого же издания, «дни, когда Анкара выступала против российской политики по выходу в Восточное Средиземноморье, остались в прошлом, Россия — уже в Восточном Средиземноморье». Российская энергетическая компания «Новатэк» создала консорциум с итальянской Eni и французской Total для поиска запасов газа в Ливане. Российский «Лукойл» приобрел 30% египетского месторождения Зохр. Российские компании также имеют право вести буровые работы в прибрежных районах Сирии в течение 25 лет. Кроме того, российские компании ведут переговоры о продаже израильского газа в Восточную Азию в виде СПГ. Как пишет турецкое издание Habertürk, «Россия в этом регионе мира занимает и будет занимать позицию на стороне тех, кто будет ей полезен», и может в случае необходимости «помочь Турции создать привлекательный продукт, который она может представить, как и площадки для сотрудничества с другими странами и компаниями». Но может и не создать.

Конечно, в такой ситуации свою игру ведет и Европа, не желая «терять» Турцию и ослаблять Грецию при усилении влияния России. С одной стороны, в Европе (в частности, в Греции и на Кипре) полагают, что «Турция оказывается на острие российской политики в регионе». Не случайно власти Кипра обратились именно к Москве, а не к США с просьбой «остановить экспансию Турции в Восточном Средиземноморье», чтобы турецкое правительство прекратило разведку газа в исключительной экономической зоне острова. С другой, многие американские и турецкие эксперты со ссылкой на осведомленные источники уверяют, что «поддержка Турции со стороны США обуславливается стремлением ограничить влияние России в Сирии, Восточном Средиземноморье и Ливии». Наконец, в Европе, особенно во Франции, уверены в том, что Эрдоган находится «на острие региональной политики президента США Дональда Трампа и разрушает НАТО». Наконец, как пишет Cumhuriyet, «Анкара стремится разобщить созданный против Турции альянс стран в Восточном Средиземноморье, используя в торге с США «русскую карту», а с Россией — «американскую». Именно в эту «игру» пытается так или иначе интегрироваться Алиев, демонстрируя редкую в дипломатических разговорах жесткость с послом Греции.

President.az Владимир Путин, Реджеп Эрдоган и Ильхам Алиев

Тезис второй. Азербайджанский президент высказал озабоченность возможным альянсом Греция — Армения — Кипр. «Этот трехсторонний формат сотрудничества беспокоит нас», — говорил он. — Конечно, каждая страна делает то, что считает правильным. Поэтому мы не стоим на позиции блокирования или предотвращения этого в той или иной форме. Однако, считаю, хорошо, чтобы вы услышали о беспокоящем нас вопросе от меня, и я объяснил, почему это произошло».

Наш комментарий. Конечно, Алиев понимает, что со стороны Армении военная составляющая в таком альянсе будет носить условный характер, но он опасается, что Ереван в формате предполагаемой коалиции получит широкие возможности для политико-дипломатического маневрирования. Любопытно, что Алиев использовал возможность общения с греческим послом для повторного обращения к России: поставки российского оружия Армении не рассматриваются более в Баку через призму дружбы России с Арменией и Азербайджаном одновременно. Это и намек Москве на то, что Ереван встраивается в антитурецкий альянс с участием Греции и Кипра, поддержав позицию этих государств касательно ситуации в Восточном Средиземноморье. Игра также ведется на уровне баланса между Грецией и Кипром с одной стороны и Турцией с другой, Москвой и Западом, что создает новые узлы в и без того напряженной ситуации в Восточном Средиземноморье. При этом каждая из сторон опасается, что, пойдя на компромиссы, не создаст возможность какого-либо движения вперед, а лишь усилит переговорные и другие позиции соперника. Геополитическая драматургия в этом регионе мира набирает силу.