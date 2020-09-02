На сегодняшний день актуальным является вопрос, почему американские войска по-прежнему находятся в Сирии. Правительство США оправдывает незаконное присутствие своих военных в республике необходимостью бороться с терроризмом, тогда как президентДональд Трамп иногда указывает на то, что нужно «держать нефть под контролем».

Иван Шилов ИА REGNUM Армия США

Тем не менее, в сущности, ответ заключается в том, что никто, кто бы обладал хоть какими-нибудь полномочиями, не хочет возвращать их на родину. Виной тому обычная смесь инертности, трусости и идеологии, которые так часто играют решающую роль во внешнеполитических дебатах. Они же создают извращенную мотивацию для политиков из обеих партий защищать незаконную, никем не санкционированную миссию, которая никоим образом не способствует безопасности США, пишет Дэниел Ларисон в статье, вышедшей 2 сентября в The American Conservative. В Сирии американские войска подвергаются опасности. Им время от времени приходится вступать в боевые действия с силами, поддерживающими «режим» президента Сирии Башара Асада. Так, на прошлой неделе четверо американских военнослужащих получили ранения в результате столкновения их бронетранспортера с российским. Инцидент стал лишь одним из целой череды стычек между американскими и сирийскими, а также российскими войсками. И продолжается это уже не один месяц. Например, в августе группа американских военнослужащих попала под обстрел сирийских правительственных войск.

Как заявила сирийская сторона, вертолет США атаковал заставу сирийского правительства и убил одного из их солдат. В феврале этого года произошло более крупное столкновение, в результате которого погиб по крайней мере один сирийский военный. Хотя эти инциденты и «незначительны», однако они показывают, насколько опасным является сохранение американских сил в республике.

Американский вертолет AH-64 Apache

Чем дольше эти войска остаются в Сирии, где они никому не нужны, тем больше вероятность того, что некоторые военнослужащие в конечном счете будут серьезно ранены или убиты. Такое развитие событий было бы бессмысленной тратой человеческих жизней и могло бы спровоцировать более крупный конфликт, в котором неизбежно погибнет еще больше людей. Даже если США удастся избежать наихудшего сценария — новой войны, всё равно нет веских причин, по которым американские войска должны оставаться в Сирии. Всех их необходимо как можно скорее выводить из Арабской Республики.

По своим масштабам эта миссия настолько мала, что обычно общественность о ней не вспоминает, и американские власти хотели бы, чтобы так продолжалось и впредь. Конгресс никогда не давал своего согласия на ее осуществление. Более того, военные США находятся в Сирии без разрешения официального Дамаска. Иными словами, американские войска незаконно действуют в стране, с которой Вашингтон формально не находится в состоянии войны, а также которая никоим образом не связана с обеспечением безопасности США или какого-либо из союзников Вашингтона в силу того или иного соглашения. Им нечего там делать, и оправдания правительства — слабая попытка скрыть эту неприятную реальность.

«Игра в автодром с русскими в Леванте не отвечает жизненно важным национальным интересам США», — заявил вскоре после инцидента старший научный сотрудник Defence Priorities Гил Барндоллар.

«Ни контртеррористические рейды, ни конфискация сирийской нефти не являются вескими причинами для продолжения этой миссии», — добавил он.

Миссия в Сирии подвергает американские силы ненужному риску без какой-либо оправданной цели. Однако для большей части внешнеполитического истеблишмента и выборных должностных лиц США она всего лишь еще одно неоспоримое обязательство, от которого нельзя отказаться. Таким образом, это прекрасный пример потери ориентиров внешней политикой США: бессрочная милитаризованная миссия без четко определенной цели, которую по умолчанию поддерживают почти все.

Defense.gov Американские солдаты в окрестностях Манбиджа. Сирия

Несмотря на то, что США дважды объявляли о выходе из Сирии, президент так и не сделал этого. Часть войск была переброшена в другие части республики, остальные — в другие части региона, но полного вывода так и не произошло. Трамп хвастается, что американские «войска возвращаются домой», например в своей речи на съезде Республиканской партии, который прошел на прошлой неделе, но этого не происходит.

«Иранские» ястребы в его администрации и его партии боролись за сохранение военного присутствия в Сирии, чтобы не дать сирийскому правительству вернуть себе территории, и Трамп, очевидно, согласен с ними. Между тем большинство членов Конгресса проявляют интерес к миссии в Сирии только тогда, когда есть вероятность того, что США могут действительно уйти, и делают всё возможное, чтобы отсрочить или заблокировать подобное развитие событий.

К сожалению, оппонент Трампа на выборах в этом вопросе не лучше. Главный советник Джо Байдена по внешней политике Энтони Блинкен ясно дал понять, что администрация Байдена будет продолжать военное присутствие в Сирии в течение неопределенного срока, чтобы создать «рычаги влияния» на сирийское правительство. Стандартная линия Демократической партии в отношении потенциального ухода Трампа заключалась в том, чтобы осудить ее, а не критиковать президента за неспособность вывести всех военнослужащих.

Многие демократы в Конгрессе справедливо были готовы бросить вызов президенту по поводу военных полномочий, когда дело доходит до ужасной войны в Йемене, но в отношении Сирии большинство из них заняло противоположную позицию, создавая препятствия на пути выхода США из страны, где американских сил не должно было быть. Отчасти это можно объяснить пристрастием и оппортунизмом, но это также вызвано той же ошибочной верой в американское «лидерство», которая изначально поставила США в такое положение.

Джозеф Байден

В то время как американские войска продолжают сталкиваться со своими коллегами из сирийского правительства и его союзников, нельзя забывать, что администрация Трампа также ведет войну другого рода с сирийским народом, применяя масштабные экономические санкции. Подобные запретительные меры уже дают ожидаемые результаты, удушая сирийскую экономики и саботируя работы по восстановлению страны. Если лозунгом «режима» было «Асад, или мы сожжем страну», то политику США можно свести к формуле «Избавьтесь от Асада, или мы заморим страну голодом». Санкции не заставят Асада и его союзников отойти от власти, но из-за них миллионы людей станут беднее, а также окажутся вынужденными голодать или бежать из страны.

«Таким образом, вместо реалистичной политики, определяемой четкими национальными интересами, Соединенные Штаты склоняются к конфронтации с Россией в месте, умирать за которое не хочет в США практически никто», — подчеркнул Эндрю Басевич, прокомментировав бессмысленную политику американского правительства в Сирии.

Подобный «дрейф» происходит, когда внешняя политика США работает как бы на автопилоте. Вместо того, чтобы размещать войска где-нибудь для достижения определенной цели и продвижения интересов США, американские политики начинают рассматривать развертывание военных как самоцель. Кажется, не имеет значения, служит ли развертывание чёткой цели или нужно ли на него тратить средства. Очевидно, всем всё равно и то, законно ли оно. Когда США куда-то направляют войска, для их вывода оттуда обычно требуются чрезвычайные усилия. Кроме того, обычно прошлый опыт никак не влияет на последующие решения о размещении войск уже в новых странах.

Взятые на себя бездумно американскими властями новые обязательства затем начинают восприниматься в Вашингтоне как жизненно важные. Страны, в которые американские войска никогда не ступали еще несколько лет назад, внезапно становятся решающими «призами», «упускать» которые США не имеют права. Поскольку США так широко определяют свои интересы и постоянно берут на себя новые обязательства, отказываясь лишь от немногих из них, если вообще отказываются, страна постоянно «дрейфует» в сторону конфронтации. Дело в том, что Вашингтон не хочет сдерживать себя и ограничивать свои внешнеполитические амбиции. Присутствие США в Сирии олицетворяет очень многие из тех проблем, с которыми сталкивается внешняя политика США в целом. Официальный же Вашингтон не добьется реформы своей внешней политики, пока американские политики не научатся избегать подобных операций.

Государственный департамент США

Американская политика в Сирии в последнее десятилетие была отмечена необдуманным и деструктивным вмешательством американского правительства. От безрассудного заявления бывшего президента Барака Обамы о том, что Асад «должен идти», до поставок оружия мятежникам, от незаконных авиаударов Трампа до нынешней политики оккупации и экономической войны, США вмешались там, где им следовало оставаться в стороне. Предвзятость в пользу «действий» во внешнеполитических дебатах завела две последние администрации в тупик, в котором США лишь терпят издержки, а не получают выгоды. Не сумев свергнуть сирийское правительство, США теперь наказывают гражданское население за свой провал.

Бесконечная оккупация сирийской территории не имеет ничего общего с защитой США, и американские солдаты не должны подвергаться риску в рамках такой бессмысленной миссии. Вместо того чтобы душить сирийский народ санкциями и нарушать суверенитет Сирии, США должны содействовать восстановлению страны и усилиям по оказанию помощи, чтобы помочь стабилизировать ситуацию в стране и прилегающем регионе. Прежде всего, в Вашингтоне нужны политические лидеры, которые понимают, что США никогда не могли и не могут «упустить» Сирию, потому страна не принадлежит США. Кроме того, они должны понять, что им нечего «выигрывать» от продолжения удушающих санкций, чреватых большими муками для местного населения.

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