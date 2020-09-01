Компании Facebook в России намерены пойти на очередные уступки — временные. Как сообщает издание РБК, согласно новому проекту Плана по достижению национальных целей развития России до 2024 года и на плановый период до 2030 года планируется отложить требование о хранении данных россиян на серверах страны. Как указывает издание, это снизит риск блокировки для Facebook и Twitter. То есть российские власти опасаются негативной реакции россиян в случае блокировки американских соцсетей? Хотя опасаться нужно именно слива огромного массива личных данных собственными же силами россиян на площадки, информация которых хранится за пределами страны. Как раз наоборот, Россия, как и следует любому государству, стоящему на защите интересов своих граждан, должна демонстрировать непримиримость: получив отказ от американской платформы подчиняться общепринятым в стране правилам, сразу же заблокировать работу всех соцсетей компании. Китай в этом смысле ведет боле жесткую политику. Правда, и китайские граждане не кричат по каждому поводу об отсутствии в стране демократии: то ли потому, что доверяют власти, то ли потому, что более законопослушные, то ли потому, что осознают риски от утечки информации в другие страны и готовы помогать своему государству в построении информационно защищенной от внешних рисков системы. Ведь, не секрет, сегодня недостаточно иметь ядерный потенциал для защиты от внешних рисков. Развалить страну можно изнутри путем информационной войны. Именно информационные войны мы сейчас и наблюдаем. Экономика тоже сегодня зависима от информационных войн — финансовое положение того или иного бизнеса можно подорвать любым информационным вбросом. Так что инициатива российских властей дать время американской компании одуматься и найти финансовую возможность разместить в России технические мощности по хранению данных, выглядит достаточно спорной.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Цукерберг

Страх ли это перед тем, что россияне в случае блокировки ряда соцсетей станут кричать об отсутствии демократии в стране и обвинять власти в установлении диктатуры или уступка по экономическим мотивам, обоснованная кризисными явлениями в экономике, судите сами. Однако когда с 1 сентября 2015 года в силу вступили поправки в закон «О персональных данных», согласно которым информация о российских пользователях должна храниться на территории России, из-за несоблюдения данного требования в 2016 году была заблокирована социальная сеть профессиональных контактов LinkedIn, это событие не вызвало значимых социальных волнений. Поговорили и забыли. С другой стороны, если сравнивать число россиян-пользователей LinkedIn, которых на момент блокировки было порядка 2,3 миллиона человек, а у Facebook, по разным оценкам в 2016 году — выше 14 миллионов, то, как мы видим, аудитория последней несоизмеримо больше. И за последние годы число пользователей платформами компании увеличилось. Не считая аудитории Twitter и Instagram, которая может пересекаться между собой, Facebook, по данным самой компании, пользовались по итогам 2019 года порядка 20,4 миллиона человек. Правда, по этим же данным, указанное число пользователей (20,4 млн) пользуются и Facebook, и «ВКонтакте» одновременно. Из них: только «ВКонтакте» используют 18,4 млн, а только Facebook — 2,7 млн.

Насколько точны приводимые самой компанией Facebook эти, заметим, открытые данные, судить сложно. Но если они соответствуют действительности, то значит эти 20,4 миллиона россиян могут вполне безболезненно отказаться от общения в американской соцсети. Либо спокойно пережить ее блокировку, что тем не менее не исключает возможности при этом выкриков об отсутствии в России демократии и всплеска негативных эмоций. Подчеркну, не являясь техническим специалистом, лично мне сложно объяснить, каким образом Facebook обладает данными о количестве пользователей российской сетью «ВКонтакте», которыми она апеллирует. Возможно, американская компания получает доступ к этой информации через какие-то внешние ссылки при переходе на соцсети, возможно, через смартфоны, одного известного и популярного во всем мире бренда, привязанные к одной учетной записи. В любом случае — это повод лишний раз озадачиться самим россиянам своей собственной информационной безопасностью, раз уж чиновники намерены проявить гуманность в отношениях с соцсетью.

Esther Vargas Twitter

Справедливости ради нужно сказать, что проект Плана по достижению национальных целей развития России до 2024 года и на плановый период до 2030 года, не предусматривает поблажек для конкретных компаний — владельцев соцсетей. И говорить о планируемых льготах исключительно в разрезе их предоставления именно Facebook априори неправильно! Послабления предлагаются в целом для телекоммуникационных и ИТ-компаний. Напомним, что согласно «закону Яровой», операторы связи и организаторы распространения информации в интернете, к коим относятся сервисы электронной почты, мессенджеры и другие сервисы, позволяющие обмениваться сообщениями в интернете, были обязаны с 1 июля 2018 года обеспечить хранение аудиозаписей звонков, содержание сообщений и другую коммуникацию пользователей в течение полугода, а с 1 октября того же года — в течение 30 дней весь интернет-трафик, ежегодно увеличивая емкость хранилищ на 15%. Во время пандемии — в апреле этого года — Минкомсвязь разработало проект поручений, в основу которого были заложены предложения представителей IT-отрасли. Они просили: отложить на два года выполнение требования о ежегодном увеличении емкости хранилищ, а также исключить видеосервисы из расчета емкости; снизить плату за использование радиочастот; ввести отсрочку по налоговым платежам операторам, модернизирующим сеть для расширения емкости; предоставить арендные каникулы для объектов государственной и муниципальной собственности; отменить уплату страховых взносов на фонд оплаты труда для ИТ-компаний и др. В июне по итогам встречи российских айтишников с Владимиром Путиным было решено предоставить отрасли ряд льгот. В том числе, для разработчиков программного обеспечения бессрочно снижены страховые взносы — с 14 до 7,6% и налог на прибыль — с 20 до 3%. Теперь же в новом проекте предлагаются дополнительные меры поддержки — собственно, по большей части те, что айтишникам не удалось получить от государства ранее, даже местами прибегая, как казалось, судя по ходу беседы с Путиным, к откровенному шантажу, мол, хотите, чтобы айтишники не уезжали из страны — давайте требуемые льготы.

Kremlin.ru Совещание по вопросам развития информационно-коммуникационных технологий и связи. 10 июня 2020 года

Так вот, новый проект Плана предусматривает в частности: установление до 30 октября 2022 года отсрочки для требования обязательного переноса серверов, на которых хранятся персональные данные россиян, на территорию страны. Именно в этом пункте эксперты и увидели риски того, что сроки блокировки работы иностранных компаний, не согласных с правилами России, могут быть отложены. Хотя россияне уже сами слили в иностранные соцсети столько информации о себе, что больше уже некуда, поэтому можно лишь предупредить слив данных новых пользователей платформ. Кроме того, предлагается приостановить до сентября 2022 года действие требования «закона Яровой» о ежегодном увеличении на 15% емкости технических средств для хранения интернет-трафика, а также отказаться от требования хранить тяжелый контент/видеотрафик и предоставить каникулы в 2020 году по оплате аренды гособъектов недвижимости для размещения инфраструктуры связи, обеспечить выход операторов связи и центров обработки данных на оптовый рынок электроэнергии.

Как было подмечено прежде, айтишники — народ пробивной. Единственным оправданием их аппетита к льготам может быть нехватка инвестиций. И, возможно, новые поблажки, действительно имеют вполне обоснованный характер. В отличие от иностранных, не так много в России IT-компаний, обладающих огромными инвестициями или с учетом санкций свободным доступом к ним, для собственного развития и тем более для обеспечения требований по созданию серверов в России, что технически дорого. Коронавирусная пандемия, повлекшая введение режима самоизоляции, который хоть и подстегнул к росту IT-рынок, но всеобщий кризис повлек снижение экономики всех стран мира, что не может не задевать и планов по развитию IT-рынка. Российский бюджет тоже не способен сейчас потянуть огромные расходы на поддержку отрасли инвестициями. Развивать эту сферу в России без высоких объемов частных инвестиций сложно. Ряд экспертов, опрошенных РБК? указали, что планируемые поблажки позволят компаниям, по сути, высвободить часть собственных средств для инвестирования в модернизацию инфраструктуры. По словам вице-президента «Ростелекома», 25% общих затрат на содержание центров обработки данных приходится на оплату электроэнергии, вопрос электроснабжения актуален для операторов связи, а особенно при внедрении нового поколения сетей связи пятого поколения (5G), поэтому предлагаемые меры дадут возможность объединения базовых станций в единого потребителя и применения соответствующей оптовой цены электроэнергии, что позволит сократить сроки окупаемости сетей и увеличить скорость их развертывания.

Keng Susumpow Офис компании Google

Эксперты отмечают и дороговизну операции по переносу мощностей для хранения данных на территории России. Так, юрист в области персональных данных Константин Бочкарев заявил РБК, что большое количество компаний уже предприняли усилия по организации хранения данных россиян на территории России, в первую очередь те, кто работает с госзаказчиками, например SAP, Microsoft. Но из крупных сервисов, которые работают с потребителями, включая Google, Facebook и Twitter, никто публично не отчитался о переносе серверов в Россию. Это затратно и технически сложно, а Россия для них не является основным рынком. Между тем, обратим внимание, что на днях агентство ТАСС со ссылкой на Agence France-Presse (AFP), сообщало, что Facebook заплатит французскому государству дополнительно 106 млн евро за минувшее десятилетие в качестве налога на предприятия. Речь идет о дополнительных налогах за 2009−2018 годы, при этом французский налоговый орган не стал комментировать ситуацию, ссылаясь на налоговую тайну. А в компании соцсети заявили, что серьезно относятся к своим налоговым обязательствам. «Мы платим налоги на тех рынках, где работаем, и тесно сотрудничаем с местными налоговыми органами», — подчеркнули в Facebook. Как сообщал в прошлом году ИА REGNUM со ссылкой на Le Figaro, вице-президент Facebook, отвечающий за Францию и страны Южной Европы, заявлял о том, что социальная сеть насчитывает 35 млн активных пользователей ежедневно. Так что при 20,4 миллионах пользователях в России, трудно назвать российский рынок не основным для компании. Какие налоги платит Facebook в России? НДС в размере 18% впервые для иностранных компаний, которые продают через интернет контент на территории России, был введен законом только с 1 января 2017 года. Тогда же предполагалось, что он принесет в бюджет страны порядка 10 миллиардов рублей. В декабре 2018 года издание Forbes сообщало, что первым к своим товарам добавил НДС Google, за ним Apple. Вскоре присоединились Netflix, Bloomberg, Alibaba — почти полторы сотни компаний по состоянию на конец 2017 года. Сколько получил в результате бюджет России всего от всех этих участников? Около 7 млрд рублей. При среднегодовом в 2017 году курсе евро в 65,91 рубля, в этом году только один Facebook заплатит Франции порядка 7 миллиардов рублей. Как говорится, почувствуйте разницу. При этом, как отмечал Forbes, именно Facebook является в России одним из основных инструментов рекламодателей. 82% платной рекламы в соцсетях приходятся именно на эту соцсеть. Однако когда в 2016 году Facebook и Twitter не выполнили требование в рамках «закона Яровой», они получили отсрочку до начала 2020 года, как сообщает РБК со ссылкой на слова бывшего главы Роскомнадзора Александра Жарова. Ведомство возбуждало административное производство в отношении обеих компаний, мировой суд в Москве оштрафовал Facebook и Twitter на сумму по 4 млн руб. Но компании не выплатили штрафы, вследствие чего служба судебных приставов начала в отношении них исполнительное производство. Очевидно, что Facebook испытывает особо трепетное отношение к жителям Франции, чего не скажешь о российских её пользователях. Зато россияне почему-то несмотря ни на что доверяют соцсети. Видимо, как в поговорке: чем меньше женщину мы любим, тем больше нравимся мы ей.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Блумберг

Еще раз подчеркну, что вне связи с обстоятельством, которое может позволить и Facebook работать в России без ограничений, а может быть и за эти отложенные сроки найти средства на реализацию правил, действующих в России, тем самым избежав блокировки, новые льготы IT-отрасли скорее всего должны оказать положительный эффект на экономику страны. Но всё-таки остается открытым вопрос, всем ли участникам телекоммуникационной сферы стоит предоставлять поблажки. Как быть с иностранными? Этот вопрос наиболее актуален, так как определенный процент мощностей дата-центров в России находится, в том числе, в руках иностранных компаний. Другой момент: пойдут ли в результате планируемых льгот высвобожденные деньги компаний в модернизацию мощностей в России, а не в оффшоры? Однако при всём при этом российские IT-компании не должны сейчас страдать от отсутствия возможностей к развитию только потому, что существуют определенные риски, а правила должны быть одни на всех, дабы с другой стороны государство опять же не обвиняли в дискриминации.