Иван Шилов ИА REGNUM США И Россия

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Среди авторов и подписантов открытого письма, которое было опубликовано в журнале Politico 5 августа, есть люди, которых противники такого шага «знают, любят и уважают».

"Мы согласны с тем, что отношения между США и Россией находятся в плохом состоянии. Но мы категорически не согласны с тем, почему и что нужно с этим делать. Аргументы наших коллег требуют решительного ответа», — подчеркнули авторы ответного письма.

Себя они назвали межпартийной группой бывших дипломатов, военных и специалистов разведки, а также экспертов, которые десятилетиями работали над проблемами России. Они твердо уверены, что сейчас, как предполагают авторы письма, не время для новой перезагрузки с Москвой. Напротив, действия и поведение режима президента России Владимира Путина представляют угрозу американским интересам и ценностям, и поэтому требуют решительного отпора.

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Хотя США отчасти и виноваты в нынешнем состоянии американо-российских отношений, авторы письма о необходимости изменения курса Вашингтона не дают четко понять, что основная ответственность «лежит на режиме Путина». Со времен правления президента Джорджа Буша — младшего каждая администрация США пыталась установить хорошие отношения с Россией. Но с тех пор как к власти пришел нынешний российский лидер, российская сторона никогда не относилась к этим шагам серьезно. Путин больше заинтересован в том, чтобы выставлять США как величайшего врага России, чтобы «оправдать свою репрессивную власть внутри страны», чем в улучшении двусторонних отношений, уверены противники перезагрузки.

Утверждая, что США, а не Россия, нуждаются в «изменении нашего нынешнего курса», авторы открытого письма от 5 августа, отмечают их противники, понимают это как раз наоборот и дают Путину слишком большую свободу действий продолжать «свое опасное и безрассудное поведение».

Сторонники изменения курса призывают США пойти на взаимодействие с Россией посредством «серьезного и устойчивого стратегического диалога, направленного на устранение более глубоких источников недоверия и враждебности и в то же время сосредоточенного на серьезных и неотложных проблемах безопасности, с которыми сталкиваются обе страны». Они также выступают за восстановление нормальных дипломатических контактов между двумя странами, чтобы свести к минимуму «неправильные представления и просчеты».

Тем не менее, подчеркивают противники, в диалоге между США и Россией, в том числе по вопросу ядерного потенциала, недостатка не было. Представители США регулярно взаимодействуют со своими российскими коллегами по Афганистану, Ирану, Украине, Сирии, ядерным вопросам и многому другому. У США, указывают противники перезагрузки, имеются полноценные дипломатические отношения, даже если обе стороны зачастую и обмениваются высылками дипломатов друг друга.

Результатов нет не потому, что их не пытаются добиться. Трудно вести переговоры с другой стороной, когда Москва отказывается признать, что ее войска «вторглись» в Крым и Донбасс и все еще «находятся» там, что она «причастна» к уничтожению гражданского авиалайнера, в результате чего погибли 298 пассажиров и членов экипажа, что она «лжет» о вмешательстве в американские выборы 2016 года, «нарушает права» человека в Сирии и поддерживает там «кровавый режим» Башара Асада, а также что российские власти «убивают» критиков в западных странах с помощью очень опасных радиоактивных и химических веществ.

Пока Путин не будет готов рассмотреть вопрос о своей причастности к этим действиям, дальнейший диалог не продвинется далеко. Между тем трудно вести «нормальную» дипломатию, когда Москва использует свои дипломатические посты для создания проблем, а не для устранения возможных недоразумений.

Kremlin.ru Совместная пресс-конференции Владимира Путина и Дональда Трампа. 16 июля 2018 года, Хельсинки

Авторы письма о необходимости смены курса также выступают за более гибкий, адресный режим санкций, который можно быстро смягчить «в обмен на шаги России, которые продвигают переговоры к приемлемому разрешению неурегулированных конфликтов». Но каковы «приемлемые решения» неурегулированных конфликтов? Раз и навсегда отказать Украине и Грузии в членстве в НАТО? Отдать Крым под контроль России? Закрыть глаза на «вопиющую ситуацию» с правами человека в России? Любой пересмотр нынешнего курса, для которого потребуется пойти на эти компромиссы, того не стоит.

Сторонники перезагрузки заявляют, что «неразумно думать, что у Вашингтона нет другого выбора, кроме как придерживаться нынешней политики». Это, конечно, предполагает наличие сформулированного курса, но при нынешней администрации есть просто бардак, а не последовательная стратегия. Некоторые действия нынешней администрации достойны похвалы — поставки летального оружия Украине, усиление американского военного присутствия в Прибалтике и Польше, поддержание санкций под давлением Конгресса, — в то время как другие, такие как недавно объявленный вывод американских войск из Германии, играют на руку Путину.

Позиция Трампа по отношению к Путину и отказ противостоять или даже критиковать российского лидера по какому-либо вопросу — от вмешательства в выборы до якобы назначенных российскими спецслужбами наград за жизни американских солдат в Афганистане — ставят крест на любых утверждениях о том, что США проводят слишком жесткую линию в отношении Москвы.

Возможности США добиться перемен в России, быть может, и очень ограниченны, согласиться с тем, что отношения надо поддерживать с такой Россией, какая она есть, а не такой, какую ее хотят видеть в США, как предлагают авторы письма от 5 августа, — значит признать «репрессии» в России, клептократию и агрессию, что не даст Путину стимула к изменениям. Напротив, такой подход продемонстрировал бы чрезмерное рвение американской стороны к улучшению отношений, чем и воспользовался бы глава Кремля.

Такая позиция также противоречит ценностям, интересам и принципам США и, что не менее важно, демонтирует неверие в российский народ, поскольку его терпение по отношению к режиму иссякает. Рейтинг Путина за последний год снизился, на Дальнем Востоке участились протесты, а недавнее общенациональное голосование «необходимо было сфальсифицировать», чтобы Путин смог оставаться у власти еще 16 лет. Путин чувствует, что ему для сохранения власти необходимо стимулировать и использовать националистические настроения.

Однако вопреки утверждениям авторов письма о том, что «Россия при Владимире Путине действует в стратегических рамках, глубоко укоренившихся в националистических традициях, которые находят отклик как у элит, так и у общественности», лишь 3% граждан РФ считают США врагом, показало проведенное в начале года исследование «Левада-центра». Путин все больше теряет связь с русским народом.

Kremlin.ru По завершении совместной пресс-конференции Владимира Путина и Дональда Трампа. 16 июля 2018 года, Хельсинки

Вместо перезагрузки отношений с «режимом» Путина США должны пойти на следующие шаги:

признать угрозой коррумпированность режима Путина, агрессию по отношению к соседним государствам, демонстрацию силы и репрессий внутри страны;

предоставить американской общественности своевременную и более подробную информацию о действиях России;

сотрудничать со своими союзниками, особенно с НАТО и Европейским союзом, по сдерживанию и противодействию российской угрозе;

провести четкую черту между российским режимом и российским народом и отдавать приоритет поддержке гражданского общества и тех, кто, подвергая себя большому риску, отстаивает свои фундаментальные права;

сохранять и даже усиливать санкции до тех пор, пока Путин не выведет все свои силы с Украины, включая Крым и Грузию, а также пока он не остановит российские кибератаки и вмешательство в американские выборы и во внутреннюю политику США, пока он не прекратит аресты американских граждан в России по надуманным обвинениям, пока он не положит конец нарушению прав человека в отношении российских граждан;

развернуть борьбу с коррупцией в России, не позволяя грязным российским деньгам попадать в США, где они загрязняют финансовые и иные рынки, а также рынки недвижимости;

оказывать соседям России военную, дипломатическую и экономическую помощь, а также поддерживать тех, кто заинтересован в евроатлантической ориентации;

работать с правительством России по вопросам контроля над вооружениями и ядерного нераспространения, но признавать, что Москва нарушала ряд соглашений по этим вопросам в прошлом.

Вашингтон должен дать понять, что готов работать с российским правительством только тогда, когда станет ясно, что Москва не рассматривает США как врага и заинтересована в том, чтобы пойти на изменение своих политики и поведения для улучшения отношений с США. До этого времени США должны избегать бессмысленного, бесконечного диалога, который никогда не решает проблемы, и вместо этого решительно и последовательно сопротивляться угрожающим действиям Путина.

Такой подход влечет за собой более тесное сотрудничество с американскими союзниками в сдерживании Путина, ужесточение санкций, усиление поддержки соседей России, ощутимую поддержку российского гражданского общества и более жесткие меры против российской коррупции (о которой в открытом письме не упоминается). Сторонники изменения курса утверждают, что США должны «стремиться вывести отношения на более конструктивный путь». Если бы только Путин был заинтересован в том же.

Виктор Эш. Бывший посол США в Польше

Андерс Ослунд. Старший научный сотрудник Атлантического совета

Ян Бжезинский. Бывший заместитель помощника министра обороны по Европе и политике НАТО

Дебра Каган. Заслуженный научный сотрудник аналитического центра Transatlantic Leadership Network

Ральф Клем. Генерал-майор ВВС США (в отставке), почетный профессор Международного университета Флориды

Хизер Конли. Бывший заместитель помощника государственного секретаря по европейским и евразийским делам

Сьюзан Корк. Старший научный сотрудник Германского фонда Маршалла и директор рабочей группы по трансатлантической демократии

Чарльз Дэвидсон. Издатель, The American Interest

Орест Дейчакивский. Бывший старший советник по политике Комиссии по безопасности и сотрудничеству в Европе (Хельсинкская комиссия)

Ларри Даймонд. Старший научный сотрудник Института им. Гувера, старший научный сотрудник Института международных исследований Фримена Спогли

Норман Айзен. Бывший посол США в Чехии

Эвелин Фаркас. Бывший заместитель помощника министра обороны по России, Украине и Евразии

Джейми Флай. Бывший президент радио «Свобода»

Джеффри Гедмин. Бывший президент радио «Свобода»

Стивен Л. Холл. Бывший сотрудник разведывательной службы, ЦРУ

Мелинда Хэринг. Заместитель директора Евразийского центра Атлантического совета

Джон Хербст. Директор Евразийского центра Атлантического совета, бывший посол США на Украине и Узбекистане

Марк Хертлинг. Генерал-лейтенант (в отставке), бывший командующий Армией США в Европе

Бен Ходжес. Генерал-лейтенант (в отставке), бывший командующий Армией США в Европе, руководитель программы Першинга по стратегическим исследованиям Центра анализа европейской политики

Дон Дженсен

Джонатан Кац. Бывший заместитель руководителя Европейского и евразийского бюро Агентства США по международному развитию, директор по демократическим инициативам, Германский фонд Маршалла в США

Ричард Козларич. Бывший посол США в Азербайджане и Боснии и Герцеговине

Ян Келли. Бывший посол США в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Грузии.

Джон Корнблюм. Бывший помощник госсекретаря США по европейским и евразийским делам, бывший посол США в Германии

Дэвид Дж. Крамер. Бывший помощник государственного секретаря по вопросам демократии, прав человека и труда, старший научный сотрудник, Школа международных и общественных отношений Стивена Дж. Грина, Международный университет Флориды

Молли Маккью. Писатель

Дэвид А. Меркель. Бывший заместитель помощника государственного секретаря по делам Европы и Евразии, бывший директор Совета национальной безопасности

Марк Полимеропулос. Руководство разведки, оперативное управление, ЦРУ (в отставке)

Бенджамин Л. Шмитт.Постдокторант Гарварда; бывший советник по энергетической безопасности в Европе, Госдепартамент США

Джон Сифер. Бывший член руководства разведки, ЦРУ, бывший сотрудник Главной разведывательной службы ЦРУ

Уильям Тейлор. Бывший посол США на Украине

Курт Волкер. Бывший посол США в НАТО и специальный представитель США на переговорах по Украине, заслуженный научный сотрудник Центра анализа европейской политики

Брайан Уитмор. Старший научный сотрудник Центра анализа европейской политики, основатель и ведущий подкаста Power Vertical

Примечание. Все подписавшие действуют в личном качестве. Их принадлежность к тому или иному учреждению или ведомству указана только для идентификации и не подразумевает поддержки этого ведомства или учреждения содержания письма.