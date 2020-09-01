Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объяснил, что повестка дня его страны полностью изменилась после того, как в Черном море были обнаружены запасы природного газа. Президент рассказал: «Наше буровое судно «Фатих» обнаружило 320 миллиардов кубометров запасов природного газа во время бурения скважины Tuna-1, которое началось 20 июля 2020 года. Мы нацелены на поставку черноморского газа в эксплуатацию в 2023 году».

Иван Шилов ИА REGNUM

Это, несомненно, радующая новость. Свои запасы газа уменьшат энергетическую зависимость Турции от внешних источников, дефицит понизится, страна расслабится в экономической сфере. Будем надеяться, что на суше и в море появятся новые месторождения, цены на природный газ и электроэнергию упадут, откроются новые рабочие места, уменьшится дефицит бюджета, снизится инфляция. Но сможет ли эта находка действительно избавить Турцию от энергетической зависимости, сможет ли она понизить цену на газ, используемый при отоплении, в кухнях и промышленности, приведет ли она к восстановлению национальной экономики? И когда начнут видеть экономические выгоды от этой истории государственный и гражданский бюджет?

Слишком рано говорить о вкладе в бюджет государства и карман граждан в долгосрочной перспективе. После новостей курс доллара сначала немного упал, а потом снова поднялся. Конечно, не все 320 миллиардов кубометров будут добыты сразу. Найденный объем в 320 млрд м3 технически называется «геологическим резервом». Пока не определено количество сырья, которое можно будет использовать. Эксперты говорят, что при запуске предприятия можно добывать от 5 до 10 миллиардов кубометров в год. Это 10−20% от ежегодного потребления природного газа в Турции. То есть ждать большого облегчения гражданам сложно.

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Потребление природного газа Турцией в 2019 году составило около 45 миллиардов кубометров. Если предположить, что из-за пандемии коронавируса в 2020 году использование его будет сокращено, но увеличится в ближайшие годы, то увидим, что 320 млрд м3 хватит только на 6−7 лет потребления в Турции. Так что это не те запасы, которые смогут убрать энергетическую зависимость Турции.

Эрдоган заявил, что буровое судно «Фатих», отплывшее 29 мая, начало бурение 20 июля. А на прошлой неделе оно обнаружило месторождение природного газа. Министр энергетики Турции Фатих Донмез уточнил, что месторождение находится в водах на глубине 2100 метров, а морское дно пробурили еще на 1,4 км до 3500 метров. Министр также заявил, что ранее была проведена повторная попытка найти месторождение. Первые исследования в области Tuna-1, которая сейчас называется Sakarya, начали в 2003 году TPAO и Madison, в 2004 году было объявлено о наличии природного газа. Позже стало известно, что в этом же регионе бурение велось и в 2009, 2010 и 2011 годах.

Подчеркивается, что новости об обнаружении во многих регионах больших энергетических запасов рекламировались в проправительственных СМИ, особенно перед выборами. Информационное агентство Doğan сообщило о перспективах нефти после обнаружения природного газа в Акчакодже 26 ноября 2006 года. Министр энергетики и природных ресурсов, которым в то время был Хильми Гюлер, заявил, что природный газ, добытый у берегов Акчакоджы, сможет удовлетворить только одну десятую часть газа, потребляемого жилыми домами в Турции. 15 мая 2009 года газета Sabah опубликовала статью под названием «Природный газ был найден в Сакарье». В провинции Кайнарджа, после сейсмических исследований, проведенных Турецким нефтяным обществом, в регионе было обнаружено местонахождение природного газа и начаты буровые работы. Газета Milliyet опубликовала статью под названием «Черное море — новый центр нефти и природного газа» 10 марта 2013 года.

Dzkk.tsk.tr Морские учения Турции в Средеземном море

Говорилось, что Черное море стало новым центром энергетических войн. Появление в регионе таких глобальных игроков, как Exxon-Mobil, Shell, Chevron, Total, OMV, Роснефть, Petrobras и Repsol, усиливает слухи о том, что в Черном море есть «серьезные запасы нефти и газа». Вероятно увеличение количества таких и похожих новостей. Таким образом, нынешняя новость об открытии не оказала ожидаемого эффекта на внутреннюю политику. Указания искать газ были даны в мае, когда ситуация в Ливии и Восточном Средиземноморье ухудшилась и стало ясно, что продажи государственными банками будут недостаточны для поддержания курса доллара ниже 7 лир.

Выборы в Турции состоятся летом 2023 года. Эрдоган заявляет, что добыча газа начнется в 2023 году, как он будто хочет получить от граждан какую-то гарантию того, что на выборах они проголосуют за него. Однако люди ждут решения серьезных экономических проблем. Весть о том, что были обнаружены газ и нефть, используется властью для того, чтобы избиратели проголосовали за нее на выборах. Все приведенные выше примеры являются предвыборной агитацией. Но что в реальности? Оппозиционные партии поручают своим ячейкам «быть готовыми к выборам», полагая, что если природный газ был обнаружен и об этом объявлено на президентском уровне, то могут состояться внеочередные выборы.

Реджеп Эрдоган

Высказываются разные мнения относительно рыночной стоимости открытия 320 миллиардов кубометров природного газа, объявленного Эрдоганом «радующей вестью». Некоторые эксперты оценивают месторождение в 80 миллиардов долларов, некоторые — всего лишь в 20 миллиардов. И есть эксперты, которые говорят, что добыча газа в 2023 году, как объяснил Эрдоган, невозможна, в то время как другие выражают противоположное мнение. Помимо тех, кто обращает внимание на вероятность того, что стоимость добычи газа составит от 7 до 10 миллиардов долларов, есть и те, кто указывает на то, что объем газа не имеет достаточной прибыльности для его добычи.

Зять Эрдогана и министр финансов Берат Албайрак сказал, что страна вошла в новую эпоху. Он заявил: «Надеюсь, я стал свидетелем начала новой эры, в котором мы избавимся от дефицита текущего счета и сможем поговорить о том, что в стране избыток иностранной валюты». Но не заблуждайтесь. Давайте будем реалистами. Даже если это открытие правда, оно все равно не сможет привести Турцию к стабильности.