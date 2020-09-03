В белорусской компании Wargaming считают, что танков много не бывает. В конце августа разработчики объявили о партнёрстве с японским гигантом Nintendo и выходе игры World of Tanks Blitz на гибридной консоли Switch. Новый экран, новое управление и, что немаловажно, новые ощущения от геймплея — обо всём этом представители Wargaming красноречиво рассказывали в официальных пресс-релизах. Но так ли всё радужно в действительности?

Иван Шилов ИА REGNUM «World of Tanks Blitz»

Что ещё за Blitz?

Стоит отметить, что на Nintendo Switch состоялось моё первое знакомство с World of Tanks Blitz, а значит, сравнить её с мобильным первоисточником не получится. Если вы, как и я, просидели последние годы «в танке», то объясняю. Blitz — это мобильный спин-офф основной франшизы World of Tanks. В нём две команды по семь игроков пытаются уничтожить друг друга или захватить нейтральную базу — в обоих случаях придётся применить тактическое мышление, научиться пользоваться укрытиями и понадеяться на союзников.

Главная идея Blitz — это скорость. Матчи здесь короткие (не больше пяти-шести минут), прокачка танка почти моментальная (она осуществляется при помощи простенького дерева улучшений), а подбор игроков происходит за считаные секунды. И всё это на мобильных устройствах, с которыми мы не расстаёмся ни на минуту. Таким образом, Blitz — это очень концентрированная версия классической World of Tanks. В ней меньше возможностей и хуже графика, но она куда быстрее и понятнее оригинала. Идеальный вариант для тех, кто любит творения Wargaming, но не располагает свободным временем для более неспешных «заездов».

Wotblitz.ru Скриншот игры «World of Tanks Blitz»

Изначально рассчитанная на мобильные устройства, Blitz позже вышла и на PC. Таким образом, к параду молниеносных танковых баталий присоединились и обладатели компьютеров. Стоит отметить, что системные требования в этой версии настолько низкие, что игра должна без проблем запуститься даже на устройствах 10-летней давности.

В итоге в стороне остались лишь обладатели консолей. И, если на «больших приставках» вроде PS4 и Xbox One проект Wargaming с большой долей вероятности будет смотреться неуместно (ввиду сильно устаревшей графики и простенького геймплея), то Nintendo Switch уже давно находится в списке главных претендентов на портирование WoT Blitz. Всё-таки «гибридная консоль» в этом случае лишь условность — большинство геймеров (в том числе и я) предпочитают использовать Switch именно как портативную систему.

Wotblitz.ru Скриншот игры «World of Tanks Blitz»

Лучше, чем на смартфонах?

Прежде всего стоит отметить, что Blitz доступна на Switch без подписки Nintendo Switch Online. Таким образом, творение Wargaming пополнило небогатый список бесплатных проектов консоли — сейчас лидерство в нём удерживают Fortnite, Paladins, Warface и Dauntless. Судя по отзывам на Blitz в Steam, в определённый момент игрокам всё же придётся потратиться на внутриигровую валюту, но разработчики к этому не принуждают. Скорее мягко подталкивают.

Другой важной особенностью Switch-версии World of Tanks Blitz стало наличие кроссплатформенности. Это значит, что игра будет подбирать вам союзников и соперников среди обладателей всех доступных игровых платформ: Android, iOS, Mac и PC. Соответственно, и без этого быстрый подбор матчей станет практически моментальным. При этом нежелательных соперников (например, тех, кто играет с клавиатуры и мыши) можно запросто «отсечь» в настройках игры. Таким образом, в борьбу вместе с вами будут вступать только обладатели портативных устройств со схожим управлением.

Wotblitz.ru Скриншот игры «World of Tanks Blitz»

Тем не менее играть в Blitz со Switch всё же должно быть удобнее, чем со смартфона или планшета. Как минимум здесь нет необходимости постоянно нажимать на экран, тем самым ограничивая себе обзор, — что является довольно серьёзной проблемой для людей с большими пальцами вроде меня. Нет, в Switch-версии тоже есть поддержка сенсорного экрана, но он используется лишь для переключения между различными пунктами меню и навигации по интерфейсу. При желании его можно и вовсе не использовать, а «по-старинке» положиться только на джойстики.

К слову, управлять танком при помощи джой-конов довольно удобно. Фирменные контроллеры для Switch славятся не слишком высокой чувствительностью, но в Blitz это не является проблемой. Военные машины здесь двигаются медленно и со знанием дела, а направлять их — одно удовольствие. Актуально это и для специального про-контроллера, который можно использовать, если захочется подключить консоль к телевизору.

Wotblitz.ru Скриншот игры «World of Tanks Blitz»

Отдельно радует и тот факт, что прицеливание в Switch-версии осуществляется при помощи встроенного гироскопа консоли, — правда, только в «снайперском» режиме. Вращая приставку в руках, можно не только быстро осмотреть местность, но и моментально приметить слабые места соперника. К слову, за тот десяток раундов, что я сыграл в WoT Blitz, промахнуться не удалось ни разу — уж слишком легко целиться, используя гироскоп. И если в других проектах такой вид прицеливания вызывает определённые сложности (как, например, в Splatoon 2) из-за быстрого перемещения соперников по карте, то в медленных «танках» такой проблемы нет. Нужно лишь занять правильную позицию для удара.

О графике в Switch-версии, к сожалению, сказать нечего. Всё-таки Blitz — изначально мобильная игра, поэтому надеяться на картинку уровня AAA-проектов или хотя бы оригинальной WoT не стоит. В портативном режиме она выглядит достаточно симпатично, а вот в стационарной версии (при подключении к телевизору) сразу же вылезают все «лесенки» и шероховатости местных моделей. Вероятно, по этой же причине Wargaming не торопится выпускать Blitz на PlayStation и Xbox.

Wotblitz.ru Скриншот игры «World of Tanks Blitz»

А стоило ли?

Wargaming вполне успешно удалось перенести одну из своих наиболее популярных игр на новую платформу. Весь имеющийся функционал Nintendo Switch здесь используется на полную, а неприятных багов за время тестирования замечено не было. Конечно, WoT Blitz вряд ли моментально станет лидером по популярности среди проектов консоли, но свою аудиторию она определённо найдёт (учитывая и тот факт, что серия World of Tanks является самым популярным представителем этого редкого жанра в мире). Поэтому если вы любите танковые баталии, но испытываете скепсис к мобильному геймингу, то Switch-версия — это ваш идеальный вариант.