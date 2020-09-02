Чем ближе выборы президента США, тем актуальнее становится вопрос о том, сможет ли американский народ войти в историю, впервые избрав после четырех лет «пламени и ярости» президента, которому был импичмент. Казалось бы, конечно нет. Так, по данным ведущего сайта агрегации социологических опросов FiveThirtyEight, на сегодняшний день бывший вице-президент США Джо Байден пользуется поддержкой 70% избирателей, опережая действующего президента страны Дональда Трампа во всех национальных опросах. Иными словами, всё, что нужно сделать Байдену, — это добиться победы в штате Флорида, где его в настоящее время поддерживает большинство жителей, и в еще одном штате, и Трамп больше не президент США.

Иван Шилов ИА REGNUM Противостояние Дональда Трампа и Джо Байдена

И всё же если что и стало очевидно за последние годы, так это то, что опросы и статистическое моделирование в корне ошибочны. Победа Байдена могла быть статистически вероятной, но разве не так было с бывшей первой леди Хиллари Клинтон в 2016 году? На самом деле Байден не только уступает Трампу в ключевых штатах меньше, чем Хиллари, но в пользу Трампа также играет удивительно большое количество факторов, пишет Грег Холл в статье, вышедшей 31 августа в The Article.

Опросы

Хотя Байден сохраняет в последнее время стабильное лидерство в опросах, Трамп за последние недели сократил разрыв до всего одного пункта в общенациональных опросах. Они также показывают, что сторонники Трампа с большим энтузиазмом относятся к Трампу, чем сторонники Байдена — к Байдену, и что большее число избирателей указывают на то, что их соседи поддержат Трампа, а не Байдена.

Gage Skidmore «Сделаем Америку снова великой!»

FiveThirtyEight дает Трампу 30% шансов на победу. Это на 1% больше, чем ему давали в 2016 году. Как развивались события после этого, известно всем. Кроме того, Трамп и Байден идут вровень в ключевых колеблющихся штатах, тогда как в штате Огайо, который с 1964 года голосовал за того же кандидата, который потом одержит верх на общенациональных выборах, лидирует как раз Трамп.

Праймериз

Дональд Трамп один раз уже баллотировался в президенты, победил и в этом году прошел через республиканские праймериз для переизбрания. Джо Байден баллотируется в третий раз за 32 года после двух отказов от участия в гонке из-за скандала в 1988 году и плохих результатов предвыборной кампании в 2008 году. В этот раз он показал себя ненамного лучше. Исключением можно назвать его чудесное спасение в Южной Каролине, которое, вероятно, было связано со странным сочетанием прагматизма и отчаяния.

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Его напарница Камала Харрис отказалась от участия еще до начала праймериз. Профессор Гельмут Норпот, который правильно предсказал пять из шести выборов за последние тридцать лет, дает Трампу 91-процентный шанс на победу, основываясь только на предварительных выборах.

Экономика, конечно же

До пандемии COVID-19 Трамп стоял у руля экономики, которая демонстрировала стремительный рост и самый низкий уровень безработицы за более чем 50 лет. Конечно, число избирателей, поддерживающих его, резко упало из-за COVID-19, безработица достигла самого высокого уровня со времен Великой депрессии, а экономика пережила самое сильное падение за всю историю. Но рейтинг одобрения его экономического курса остается высоким, и это единственная область, в которой он постоянно опережает Байдена.

(сс) joey zanotti Очередь в магазин в США

Важнее то, что фондовый рынок продолжает достигать рекордных максимумов, и, как уже отмечалось, на 20 из последних 23 президентских выборов, если за несколько месяцев до дня голосования акции вырастут, победит действующий президент.

Президентская рать

В июле предвыборный штаб Трампа собрал на $25 млн больше, чем штаб Байдена. В общей сложности они собрали более $1 млрд и потратили ту же сумму — рекордную сумму для действующего президента (и почти на $100 млн больше, чем Байден). Благодаря этим деньгам Трамп сможет обойти Байдена в противостоянии как цифровом, так и реальном: он чаще проводит выездные встречи, запланированные мероприятия, у него больше подписчиков — и лайков — в социальных сетях, чем у Байдена.

Республиканцы также опережают демократов в регистрации избирателей и контролируют большинство губернаторов штатов и законодательных собраний штатов, в том числе в таких важных колеблющихся штатах, как Флорида. Это важно, потому что процедуры голосования, как правило, контролируются на уровне штатов, а процедуры голосования никогда не вызывали больше споров, чем в 2020 году.

Кандидаты

В случае избрания Байден стал бы самым старым президентом в истории и только четвертым претендентом за столетие, который сместил действующего президента. Он также был бы первым католическим президентом после Джона Кеннеди и первым бывшим вице-президентом, избранным президентом, после Ричарда Никсона (и только вторым по обоим пунктам). Харрис, конечно, стала бы первой чернокожей женщиной-вице-президентом.

Джо Байден и Камала Харрис

Что касается Трампа, нельзя забывать, что спорные и неоднозначные президенты, как правило, избираются на второй срок. Так, Никсон победил после «Уотергейта», Билл Клинтон — после «Уайтуотера» и Джордж Буш — младший после вторжения в Ирак. Напротив, умеренные и уважаемые фигуры, такие как Джеральд Форд, Джимми Картер и Джордж Буш — старший, занимали свой пост лишь один срок. Если кто-то и будет первым переизбранным президентом, подвергшимся импичменту, так это Трамп.

Радикальные левые

Основная линия атаки Трампа состоит в том, что команда Байдена и Харрис являются марионетками «левых радикалов». Статус Харрис как самого либерального действующего сенатора хорошо всем известен, Байден же заручился поддержкой радикальных демократов, поддерживая такой законопроект, как «Новый зеленый курс».

Фактически Байден — первый после Уолтера Мондейла кандидат в президенты, взявший на себя обязательство повысить налоги. Проблема в том, что левые демократы, как правило, проигрывают президентские выборы (Мондейл потерпел сокрушительное поражение), поэтому они сменили курс во время правления Клинтона и Барака Обамы. Конечно, рузвельтовская программа Байдена может быть созвучна 2020 году, но стоит помнить, что Трамп не является фискальным консерватором, как предшественник Франклина Рузвельта Герберт Гувер, и что Рузвельт был избран после краха фондового рынка, а не на его пике.

Расплывчатость надежд на перемены демократов

В то время как лозунг «Сделаем Америку снова великой» соответствует победной традиции оптимистических мантр, используемых такими политиками, как Кеннеди и Рейган, «битва за душу нации» Байдена — странный лозунг, больше напоминающий посылы Барри Голдуотера: «В своем сердце ты знаешь, что он прав». Только Голдуотер потерпел сокрушительное поражение. Сам съезд Демократической партии был чередой нападок на президента и вызвал критику даже сочувствующих комментаторов, которые назвали его мрачным мероприятием.

Выступление Р. Рейгана в поддержку Б. Голдуотера(слева). 1964

Стоит помнить, что успешные демократы избегали критиковать Трампа на промежуточных выборах 2018 года, и что получение горячей поддержки со стороны Голливуда, Уолл-стрит и Вашингтона играет прямо на стороне Трампа, выступающего против «истеблишмента».

Поддержка кандидатов

«Не стоит недооценивать способность Джо пустить всё коту под хвост», — недавно, по некоторой информации, заявил Обама.

Вряд ли это та поддержка, которую хотел бы получить Байден. В 2016 году Обама поддержал не его, а Клинтон, а в этом году долго медлил, чтобы высказаться в поддержку своего бывшего вице-президента. Это важно, потому что недавняя история показывает, что вице-президенты, которые получают лишь умеренную поддержку со стороны президентов, которым они служили, обычно склонны проигрывать. Так было с Никсоном, Хьюбертом Хамфри и Элом Гором. Для сравнения, Буш-старший победил в 1988 году после воодушевляющей речи на съезде своего бывшего босса Рональда Рейгана.

Высокая трибуна

Хотя у нахождения в должности есть свои очевидные недостатки, она также дает действующим президентам определенные преимущества, что стало ясно в последние недели. Трамп обошел проволочки в Конгрессе, подписав распоряжения о дальнейшем финансировании помощи в связи с коронавирусом, и выступил посредником в крупном внешнеполитическом достижении в виде сделки между Израилем и ОАЭ. Он также максимально эффективно использовал свою высокую должность, выдав пяти жителям США права граждан прямо во время съезда Республиканской партии, а также выступил со своею речью на съезде прямо от Белого дома. Без сомнения, появление до ноября средств лечения COVID-19 также повысит шансы на переизбрание действующего президента.

Съезды

Руководитель предвыборного штаба Рузвельта Джеймс Фарли полагал, что большинство избирателей определяются с тем, за кого они будут голосовать, во время партийных съездов. Это закон Фарли. Конечно, в этом году съезды в основном проводились виртуально, и рейтинги телеканалов обеих съездов снизились по сравнению с 2016 годом, так что их влияние сложно оценить.

Цитата из видео на YouTube Съезд демократической партии США

Тем не менее примечательно, что после съезда Байдена не о чем говорить. Трамп, с другой стороны, только что достиг своего наивысшего рейтинга одобрения на сегодняшний день и сократил разрыв с Байденом до одного балла. Благодаря этому Трамп сам может в ближайшие дни выйти вперед. Если же ему удастся оторваться от Байдена на три пункта, этот показатель будет выше среднего значения для действующих глав Белого дома. Иными словами, пока закон Фарли исключать не стоит.

Дебаты

Дебаты, как правило, не имеют большого влияния на президентские выборы. Знаменитые дебаты Никсона-Кеннеди вряд ли были решающими: разрыв на тех выборах был одним из самых незначительных в истории США. Тем не менее именно Байден будет их опасаться больше, чем Трамп. В конце концов, во время первичных дебатов на него напала его собственная напарница Камала Харрис. Несомненно, что склонный к оплошностям Байден больше теряет от четырех с половиной часов напряженных дебатов в прайм-тайм, чем Трамп, которого его оплошности не выбивают из колеи. В самом деле, именно Трамп, а не Байден, попросил провести четвертые дебаты.