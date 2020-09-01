Министр иностранных дел Германии Хайко Маас на встрече с послами Франции рассказал о том, как Берлин видит будущее Европейского союза в ближайшие 15 лет. Ключевым в презентации немецкого политика стало понятие «европейского суверенитета». Маас решил оттолкнуться от пандемии коронавируса, подчеркнув, что она явилась спусковым крючком для принятия кардинальных решений. По его словам, пандемии стала временем «смены парадигмы». И вот что это означает.

Иван Шилов ИА REGNUM Хайко Маас

Глава МИД Германии посвятил немало слов описанию важности французско-немецкой дружбы. Он отметил, что между Берлином и Парижем существует доверие, что редко случается в политике. Важно это потому, что «речь идет не об отказе от национального суверенитета в пользу брюссельской сверхдержавы». Иначе говоря, Берлин делает ставку на «суверенитет национальных государств», подразумевая под этим конкретные две страны. Эта идея не противоречит трансатлантическому альянсу, заметил Маас. Но «мы должны сделать гораздо больше», заявил министр, только если Европа будет в силах «самостоятельно разряжать кризисы своих соседей, она останется привлекательным союзником для США». Это вызов Вашингтону. Ведь до сих пор американцы не давали Европейскому союзу «самостоятельно разряжать кризисы своих соседей», что было продемонстрировано на Украине во время государственного переворота в 2014 году. Германия намеревается покончить с этой практикой, по словам Мааса, «в ближайшее время мы откроем в Берлине новый европейский центр по управлению гражданскими кризисами». Еще одним антиамериканским шагом можно назвать инициативу о «технологическом суверенитете Европы», что подразумевает безопасность передачи данных, а также развитие европейских собственных хранилищ и сервисов облачных вычислений. До сих пор это контролировали во многом США. Помимо того, Маас призвал бросить вызов доллару как глобальной валюте.

Новая политика Европы в ее немецко-французском измерении затронет несколько стран. Помимо американцев, соперниками-конкурентами обозначены Китай, Россия и Турция. При этом Москве предлагается «пряник». Как отметил глава МИД Германии, вид на Россию со стороны Варшавы или Таллина иной, чем Лиссабона или Рима. Это нужно учитывать. Однако «нам нужны конструктивные отношения с Москвой. Потому что без России или против нее Европа не будет безопаснее — это хорошо понимаемая европейская realpolitik». Хотя и есть «темные тучи», которые «нависают над нашими отношениями — санкции остаются в силе до тех пор, пока основа их введения не меняется». А далее Маас сказал то, что и привлекло наше внимание к его речи: «Это означает, что такие страны, как Италия, Испания или Польша, должны взять на себя большую ответственность за формирование европейской внешней политики. И такие объединения, как Вышеградская группа, страны Прибалтики, Средиземноморья или Нидерланды и Северная Европа, тоже занимают свое место в том, что Жозеп Боррель (шеф внешней политики ЕС — С.С.) называет «командой Европы». В контексте программного заявления немецкого министра иностранных дел такое высказывание выглядит, скорее, откровенным намеком на нивелирование активности региональных групп в Европейском союзе, чем обратное. По сути, фракциям предложено ограничить свою деятельность и примкнуть к общей линии.

МИД Германии Хайко Маас

В первую очередь это касается Польши, которой Германия преподает урок. Именно Варшава с 2015 года, когда к власти пришла партия «Право и Справедливость» (PiS), являлась главным смутьяном в ЕС. Чего не было до того, ведь позволили же Берлин и Париж польскому министру иностранных дел Радославу Сикорскому, представлявшему ныне оппозиционную «Гражданскую платформу» (РО), участвовать в переговорах с украинским президентом Виктором Януковичем зимой 2014 года. PiS решила сделать ставку на Вашингтон. «Право и Справедливость» сделала приоритетным американский вектор в своей внешней политике. Это отразилось в том числе на росте объема закупок вооружения из США при отказе выполнять ранее заключенные контракты с французским военно-промышленным комплексом. И не только. Варшава показывала себя ненадежным звеном в тех случаях, когда Евросоюз вступал в спор с американцами по ряду ключевых внешнеполитических вопросов. Очевидно, что больше Польше не позволят такой «многовекторности». Как и Прибалтике. Интересно будет посмотреть, как всё это отразится на судьбе НАТО. Похоже, что немецко-французский локомотив ускорит создание собственного европейского оборонного альянса, что приведет к отмиранию Североатлантического альянса, который, может быть, и формально продолжит свое существование, но фактически не будет чего-либо решать.