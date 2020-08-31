Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о передаче дирекций по реставрации Москвы и Северо-Запада из Министерства культуры в Минстрой РФ. Впоследствии реставрацию, возможно, передадут в корпорацию — единый заказчик бюджетных объектов, — создание которой обсуждается. Будут несколько лет перестроек, обычно в такие времена отрасль лихорадит. На вопросы ИА REGNUM ответила руководитель Архангельской областной инспекции по охране памятников истории и культуры Анна Ивченко:

Владимир Станулевич ИА REGNUM Антониево-Сийский монастырь, которому в 2020 году исполнилось 500 лет — один из крупнейших памятников истории и культуры Архангельской области, требующих реставрации.

ИА REGNUM: Решение М. Мишустина — следствие коррупции, кадровой чехарды в Минкульте РФ или усиление строительного лобби с приходом вице-премьера М. Хуснуллина?

Скорее третье. Есть нормативные межведомственные документы по реставрации, они остаются в силе, переподчинение на них не отразится. По ним составляем сметы и готовим заявки на наши памятники на 2021 год, правда, пока не знаем куда их направлять. Москва должна определить, кто примет заявки, кто проведет конкурсы.

ИА REGNUM: Не пропадет ли 2021 год для реставрации? Реставраторы останутся без хлеба насущного?

Не думаю.

ИА REGNUM: В реставрации, на мой взгляд, следующие проблемы. Во-первых, супердорогие расценки — раз в 5−10 выше, чем на аналогичные строительные. Они — источник коррупции. Все помнят, что делалось в Минкульте РФ, когда по заместителям В. Мединского возбуждали одно за другим уголовные дела. Второе — из года в год реставрируется все меньше объектов в связи с сокращением финансирования. Всё перечисленное можно решить, снизив расценки.

Возможно, строители захотят изменить нормативные документы по научной реставрации. Упрощение, снижение расценок приведет к ее ликвидации. Я за сохранение нынешних нормативных документов. Средств не хватает на супердорогие объекты? Надо искать, где и на чем в бюджете сэкономить — чтобы сохранить объемы реставрации.

Есть примеры успешного коммерческого использования памятников истории и культуры. У нас в Архангельске это Макаровские бани, спасенные инвестором Владимиром Немченей. Недавно директор строительно-инвестиционной фирмы «Аквилон» Александр Фролов передал нам на рассмотрение проект реставрации пивзавода А. Суркова. Будем серьезно изучать документы, в течение месяца должны определиться с выдачей разрешения на работы.

ИА REGNUM: Как архангельские реставраторы приняли эти изменения?

Они, думаю, еще не знают. Функционал органов охраны не изменился. Мы наблюдаем, как проводится реставрация, госприемка сейчас очень придирчива к качеству работ. Мы выявляем несоответствия. На моей памяти, на объектах реставрации Архангельской области они были устранимыми, и их устранили.