ПАО «Туполев» 23 августа 2020 года сообщило о первом полёте глубоко модернизированного стратегического ракетоносца Ту-95МСМ. Самолёт накануне взлетел с аэродрома ТАНТК им. Г.М. Бериева в Таганроге. Продолжительность полёта составила 2 часа 33 минуты, он проходил на высоте 9 тысяч метров. Всё прошло штатно, системы и оборудование работали без замечаний.

Mil.ru Дальний бомбардировщик Ту-95

В настоящее время на вооружении Дальней авиации ВКС РФ стоят стратегические ракетоносцы Ту-95МС (по кодификации НАТО — Bear), ракетоносцы-бомбардировщики Ту-160 (по кодификации НАТО — Blackjack), а также дальние ракетоносцы-бомбардировщики Ту-22М3 (по кодификации НАТО — Backfire).

Проект Ту-95МС на данный момент находится на стадии модернизации. При этом она идёт по двум направлениям. В марте 2020 года была завершена так называемая малая модернизация первой партии самолётов Ту-95МС, которая заключалась в частичной замене устаревшего радиооборудования и навигационных систем на современные. Сейчас проводится малая модернизация второй партии Ту-95МС.

Mil.ru Дальний бомбардировщик Ту-95

Параллельно ПАО «Туполев» совместно с ПАО «ТАНТК им. Г.М. Бериева» работают над глубоко модернизированной версией Ту-95МСМ. 3 августа 2020 года во время встречи с президентом России Владимиром Путиным глава Объединённой авиастроительной корпорации Юрий Слюсарь изложил некоторые детали этого проекта.

Он сообщил, что модернизация коснулась не только начинки боевой машины, планёр также подвергся переделке: было усилено крыло, и произведена замена его отдельных агрегатов. Ту-95МСМ получил новый комплекс вооружения, новый бортовой комплекс электронного оборудования, новые доработанные двигатели, а также новые винты. По словам Юрия Слюсаря, глубокая модернизация позволит увеличить боевые возможности самолёта ровно в два раза.

Kremlin.ru Владимир Путин и Юрий Слюсарь

Лётные испытания Ту-95МСМ продолжаются. По этому алгоритму будет вестись модернизация всего парка стратегических ракетоносцев Ту-95МС. Контракт с Минобороны России на создание Ту-95МСМ ПАО «Туполев» заключило в августе 2018 года.

Следует заметить, что Ту-95МС — это уникальный самолёт. Он был запущен в серийное производство в 1981 году как модификация стратегического бомбардировщика Ту-95, стоявшего на вооружении советских ВВС с 1957 года. Серийный выпуск осуществлялся по 1991 год.

Ту-95МС считается самым скоростным в мире турбовинтовым серийным самолётом-ракетоносцем. Его максимальная скорость достигает 830 километров час, а крейсерская скорость — 710 километров в час.

Стратегические ракетоносцы Ту-95МС наряду со стратегическими ракетоносцами-бомбардировщиками Ту-160 входят в воздушную компоненту российской ядерной триады. Они предназначены для поражения наиболее важных целей в удаленных районах и в глубоком тылу с помощью ядерного оружия.

Ту-95МС является носителем крылатых ракет большой дальности Х-55 как в ядерном, так и обычном оснащении. В грузовом отсеке модификации Ту-95МС6 на многопозиционной пусковой установке барабанного типа размещается шесть таких ракет. На модификации Ту-95МС16 предусмотрена подвеска ещё десяти ракет Х-55 на четырёх подкрыльевых держателях и установлена СУРО (система управления ракетным оружием), аналогичная Ту-160.

С августа 2015 года на АО «Авиакор-авиационный завод» проводилась программа переоборудования самолётов Ту-95МС, которая заключалась в расширении состава авиационных средств поражения, применяемых с борта стратегического ракетоносца. Ту-95МС получил возможность нести на внешней подвеске до 8 стратегических крылатых ракет Х-101 с обычной боевой частью массой до 400 килограммов или X-102 с ядерной боевой частью, т.к. увеличенная длина этих ракет по сравнению с Х-55 не позволяет разместить их во внутреннем отсеке Ту-95МС. Четыре пилона с попарно подвешенными ракетами размещаются под крылом.

Dodmedia.osd.mil Дальний бомбардировщик Ту-95

Ракеты Х-101 и X-102 способны совершать дозвуковой полёт к цели длительностью до 10 часов с переменным профилем полёта по высоте от 30 метров над землёй. Они в 2−3 раза превосходят по дальности все имеющиеся у НАТО крылатые ракеты, малозаметны для радаров (ЭПР — 0,01 м2) и имеют точность попадания от 2 до 6 метров.

Дальность полёта ракеты Х-101 достигает 5,5 тысячи километров. По разным данным, мощность ядерной боевой части Х-102 находится в пределах от 250 килотонн до одной мегатонны в тротиловом эквиваленте.

В ноябре 2016 года Минобороны России сообщало, что стратегические ракетоносцы Ту-95МС нанесли ракетные удары по объектам международных террористических группировок в Сирии. Стратегические крылатые ракеты Х-101 применялись с этих боевых машин впервые.

Ряд российских экспертов ставят следующий вопрос: есть ли необходимость в глубокой модернизации Ту-95МС до уровня Ту-95МСМ, и, может, стоит сделать упор на стратегические реактивные ракетоносцы-бомбардировщики Ту-160 — модернизированные Ту-160М и на машины новой постройки Ту-160М2.

Сравним цифры. По открытым данным, всего в составе ВВС РФ на 2019 год числилось 17 Ту-160 разных модификаций, а Ту-95МС — 50 машин. На сегодняшний день Минобороны РФ подписало контракт только на 10 единиц Ту-160 новой постройки уровня Ту-160М2.

Alex Beltyukov Дальний бомбардировщик Ту-160

Ранее Минобороны РФ заявляло, что первый полёт новейшего российского стратегического бомбардировщика ПАК ДА ожидается в 2025—2026 годах, а начало серийного производства — в 2028—2029 годах. Однако разработка новой боевой машины — дело сложное, поэтому названные сроки можно считать ориентировочными.

С учётом вышеизложенного совершенно очевидно, что ракетоносец Ту-95МСМ является ближайшим будущим российской стратегической авиации. И эта ситуация не является уникальной.

Например, текущие планы командования ВВС США предполагают наличие в строю к 2040 году 76 бомбардировщиков B-52H Stratofortress и 100 новейших бомбардировщиков B-21 Rader. Более того, Военно-воздушными силами США принято решение продлить срок службы B-52H до 2050 года, а части из них — до 2061 года. Важная деталь, модификация В-52H выпускалась компанией Boing с 1960 по 1962 год. Таким образом, ряд самолётов этой марки будет в строю 100 лет!

U.S. Air Force Стратегический бомбардировщик ВВС США B-52

С точки зрения боевого применения стратегический бомбардировщик сегодня представляет собой платформу для пуска ракет или сброса высокоточных бомб. Что касается именно Ту-95МСМ, то это чистый ракетоносец. Дальность полёта его ракет позволяет ему не заходить в зону ПВО вероятного противника, поэтому требования малозаметности для него не так актуальны, как для истребителей.

Следует заметить, в годы СССР при создании Ту-95МС был заложен огромный потенциал, и глубокая модернизация данных самолётов до уровня Ту-95МСМ позволит гарантированно продлить срок их службы на несколько десятилетий. Напомним, что Ту-95МС до сих пор является самым скоростным в мире турбовинтовым серийным самолётом-ракетоносцем: его максимальная скорость составляет 830 километров в час.

Таким образом, ракетоносец Ту-95МС и его глубоко модернизированная версия Ту-95МСМ на обозримую перспективу будет основой воздушной компоненты ядерной триады России.