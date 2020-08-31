Президент определил три кандидатуры на пост главы Ненецкого автономного округа. Это временно исполняющий обязанности губернатора Ненецкого автономного округа Юрий Васильевич Бездудный, директор государственного казенного учреждения Архангельской области «Дорожное агентство «Архангельскавтодор» Игорь Николаевич Пинаев и депутат Собрания депутатов Ненецкого автономного округа Андрей Владимирович Смыченков. Губернатор НАО избирается депутатами Собрания депутатов НАО, открытым голосованием на срок пять лет, не более двух сроков подряд. Выборы состоятся 13 сентября, в единый день голосования.

Пресс-служба «Архангельскавтодора» Игорь Пинаев, одна из трех кандидатур, которых президент РФ В. Путин определил на пост главы Ненецкого автономного округа

С двумя кандидатами связаться не удалось, а Игорь Пинаев рассказал о своем видении ситуации: «Мне позвонили пару месяцев назад из центрального аппарата партии «Родина» и предложили пойти на выборы главы НАО. Лет десять назад я отказался от одного кадрового предложения и пожалел, теперь решил согласиться. Тем более времена такие, что в политике надо участвовать. Я много езжу по области и удивляюсь, как недовольные дорогами и жизнью люди не ходят на выборы. Не пошел на выборы — пеняй на себя!

Главная задача в Нарьян-Маре — соединить НАО с Большой землей, завершить трассу на Усинск. Дорога Нарьян-Мар — Архангельск пока из разряда фантастики, по ней не проводились даже изыскания, там одни болота. Хотя все когда-то было фантастикой.

Дорогу на Усинск начали строить в конце 1980-х — начале 1990-х, ее протяженность 180 километров. Осталось дотянуть 43 километра, из них по 23 уже подтверждено финансированием, а по 20 — нет. Пару лет назад Росавтодор объявил, что на эти 43 километра нужно 17 миллиардов рублей. Причем это в гравийном исполнении, асфальт пока не обсуждается. Это не запредельная цена километра, она объясняется дорогими мостами.

Что дорога даст НАО? Месторождения недалеко от трассы — нефтяникам, ответвление на Варандей пойдет от этой дороги, психологический момент — жители НАО хотят ездить по стране на свои машинах, а не только летать самолетами. Как жители Мезени говорили когда-то «нам нужна дорога», так и жители Нарьян-Мара говорят — нужна дорога. Я дорожник, понимаю значение трассы на Усинск, иду на выборы. Что касается объединения — не верю в большие планы или эпохальные решения, их время прошло. Сейчас надо сохранять и развивать то, что уже есть.

Почему в Архангельской области такой низкий процент соответствия дорог ГОСТам? Нынешние дороги в районах построены в конце 1980-х и должны по нормативам пройти как минимум три капитальных ремонта. А не было проведено ни одного! Мы ездим в Москву, слышим, что «надо сосредоточить ресурсы там, где есть жизнь». А у нас на Мезени и в Лешуконии 17% протяженности дорог от областных, а живет 3% населения. По такой логике и дальше ремонтировать дороги не надо. В Римской империи, прожившей 500 лет на Западе и 1000 лет на Востоке Европы, территорию связывали дорогами, причем у римлян был один-два стандарта, как у нас — ГОСТа. По всей стране, к самому глухому углу, вела дорога примерно такого же качества, как в окрестностях Рима. Мнение, что чем лучше дорога, тем выше аварийность — миф, в 2006 году в Архангельской области погибли в ДТП 250 человек, а в 2019-м, когда М-8 стала значительно лучше, — 124».

Почему Игорь Пинаев пошел, кроме соображений перспективы, на выборы в НАО? Была информация, что дорожник недоволен проведенной приватизацией всех областных ДРСУ и предлагал ее отложить еще губернатору Орлову, но его мнение не возобладало. Из-за приватизации может потеряться управляемость дорожным строительством и ремонтом дорог. Что раньше делалось немедленно по ситуации, сейчас требует оформления договоров, выставления счетов на предоплату, самой предоплаты, из-за чего теряется оперативность и страдают жители районов.