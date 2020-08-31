10 августа 2020 года белорусы проснулись в совершенно другой стране, поскольку за одну ночь были разрушены, а в последующие два дня окончательно похоронены мифы о единстве белорусского народа и Белоруссии как мирном бесконфликтном государстве. Как и в других постмайданных странах, в том числе её ближайшей соседке Украине, раскол на сторонников майдана и его противников, особенно после вспышек насилия, как с одной, так и с другой стороны, сделал непримиримыми врагами друзей, соседей, коллег по работе и даже родственников. Для большинства белорусов это стало такой неожиданностью, что они и по прошествии трёх недель продолжающихся в разных формах протестов не могут поверить, что этот раскол белорусского общества не досадный случайный эпизод в истории их государства, а его новые реалии, в которых белорусам отныне и придётся жить, как минимум в ближайшие несколько десятков лет.

Флаг Белоруссии

В любой стране существуют, с позволения сказать, «условно порядочные» люди, которые могут годами и даже десятилетиями мимикрировать под принятые большинством общества социально-культурные поведенческие нормы, но в кризисной ситуации проявляют свою поистине звериную агрессивную сущность, что на себе уже ощутили тысячи белорусов, получая в свой адрес угрозы и оскорбления только за то, что придерживаются других взглядов на будущее страны, нежели их агрессивные озлобленные оппоненты. И то, что в настоящее время протесты перешли из силового противостояния в некие массовые шествия и флешмобы, абсолютно не означает возврата белорусского общества в домайданное состояние. На Украине большинство «условно порядочных» людей, поддержавших майдан-2004, начали возвращаться в своё мимикризированное состояние уже спустя полгода после совершенно неконституционного избрания президентом в третьем (!) туре Виктора Ющенко, когда стало понятно, что цели майдана были всего лишь пропагандистским блефом, а новая майданная власть ещё хуже, чем предыдущая.

Но в 2014 году те же самые «условно порядочные» люди не только снова поддержали новый майдан, но поддержали и оправдали сжигание живых людей «коктейлями Молотова», которое началось 19 января 2014 года, чем, собственно, поставили себя в один ряд с теми, кто бросал бутылки с «коктейлями Молотова» в своих соотечественников. В Белоруссии в столкновениях 9−10 августа с.г. бутылки с «коктейлями Молотова» в своих соотечественников уже полетели, и те, кто после этого продолжает поддерживать протесты вне зависимости от их форм, по большому счёту ничем не отличается от тех, кто бросал бутылки с «коктейлями Молотова» в своих соотечественников во время силового противостояния, разве что трусостью либо неумением приготовить эту огненную смесь.

Но хуже всего, что этого, судя по его выступлениям и действиям, не понимает президент Белоруссии Александр Лукашенко, демонстрируя в своих выступлениях чудеса гибридного сознания. С одной стороны, заявляя, что «сегодня СМИ — это часть гибридной войны, которая развязана против Беларуси. Все сконцентрировано на СМИ», он вроде как понимает, что против Белоруссии ведётся гибридная информационная война, а с другой стороны, он же не только не принимает адекватных защитных мер в этой информационной войне, не говоря уже о наступательных, но и преднамеренно блокирует действия, которые помогали бы его сторонникам вести дискуссии с оппонентами. Безусловно, самый острый и обсуждаемый вопрос сейчас в белорусском обществе — это вопрос насилия и усердно навязываемый западными, белорусскими оппозиционными и некоторыми российскими СМИ тезис о чрезмерном и неправомерном применении силы белорусскими омоновцами по отношению к «мирным протестующим» во время пресечения беспорядков.

ИА REGNUM Протестующие на площади Независимости в Минске

Да, действительно, есть множество видеозаписей, на которых эти «мирные протестующие» избивают омоновцев, сбивают их автомобилями, применяют против них бутылки с «коктейлями Молотова» и фейерверки, бросают булыжники, избивают арматурой и т. п., но ни одной фотографии пострадавшего омоновца… нет?! Есть только некие абстрактные цифры пострадавших омоновцев с упоминанием травм, в том числе, по заявлению самого Лукашенко, одному из омоновцев ударом сзади перебили позвоночник, сделав его инвалидом на всю оставшуюся жизнь. И это на фоне сотен красочных фотографий последствий применения омоновцами дубинок к участникам протестов, которые своих имён не скрывают. А что Лукашенко, — с трибуны провластного митинга в Гродно 22 августа с.г. он заявил: «Сегодня не время об этом говорить, чтоб не будоражить людей»!? А в это время оппоненты его сторонников прямым текстом пишут и говорят: «Среди мирных протестующих сотни избитых, но ни одного фото избитого омоновца мы не увидели»! И возразить нечего. Более того, ни в одном СМИ нет ни одного упоминания о том, что избитых омоновцев хоть кто-то посетил в госпитале, а все попытки их посетить блокируются под предлогом, что они, якобы, «не хотят, чтобы их видели в таком виде».

Видимо, до гибридного сознания Лукашенко не доходит, что таким образом он способствует эффективности информационной войны против себя же, поскольку все протесты персонализированы и заострены на нём же, а в его окружении, как уже писалось, давно не осталось людей, которые рискнули бы его гибридное сознание направить в нужное русло, не потеряв при этом должности. Естественно, Лукашенко не единственный глава государства, который вопреки здравому смыслу с невероятным упорством рубит общественно-политический сук, который удерживает его во власти. В качестве одного из наиболее показательных примеров можно привести президента Сирии Башара Асада, который в 2011 году поддержал позицию Ирана, осуждавшего лидера Ливии Муамара Каддафи, а затем и приветствовавшего его смерть словами официального представителя МИД Ирана Рамина Мехманпараста: «На всем протяжении истории деспотов и угнетателей ждали лишь разрушение и смерть, так как они игнорируют права своих народов».

В результате Сирия стала следующим после Ливии объектом разрушения и в этом можно только посочувствовать народу Сирии, но никак не самому Асаду, который собственноручно привёл войну в свою страну, и наравне с её западными организаторами и Ираном должен нести ответственность за страдания собственного народа. Это, даже если не принимать во внимание рассказ экс-сотрудника пресс-службы Правительства национального единства Ливии (ПНС) Рами аль-Обейди итальянскому изданию Corriere della Sera, что установить местонахождение Каддафи и убить его смогли именно после того, как Асад передал спецслужбам Франции номер спутникового телефона Iridium Каддафи в обмен на обещание французского правительства содействовать ограничению международного давления на Сирию. Да и Иран потерял за время войны в Сирии не одну тысячу своих граждан, включая такого знакового военачальника, как командующего спецподразделением «Аль-Кудс», предназначенного для проведения спецопераций за пределами Ирана, генерал-лейтенанта Касема Сулеймани.

Отсутствие доказательств наличия пострадавших во время «мирных протестов» омоновцев парализует возможности донесения информации о реальной ситуации в Белоруссии не только внутри страны, но и на самом высочайшем международном уровне. По вполне понятным причинам с президентом РФ Владимиром Путиным и министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым иностранными официальными лицами проведены десятки встреч и телефонных переговоров о ситуации в Белоруссии, но, как нетрудно заметить по официальной информации об этих встречах и переговорах, и у них нет ни одного доказательства того, что эти протесты носили отнюдь не мирный характер.

Особенно глупо выглядит высказывание Лукашенко «не будоражить людей» на фоне его прилёта 23 августа с.г. во Дворец Независимости в бронежилете с автоматом в руках. Т. е. , по мнению Лукашенко, вид президента с автоматом в руках людей «будоражить» не должен, а вот фотографии покалеченных омоновцев и их интервью людей непременно «взбудоражат»?! Хотя, более логичным, убедительным и эффективным было бы посещение Лукашенко избитых омоновцев в госпитале, публичное извинение на фоне омоновца с перебитым позвоночником перед его родителями и родителями остальных омоновцев, получивших травмы в столкновениях с «мирными протестующими», за то, что он не смог как президент и Верховный Главнокомандующий уберечь их детей, которые защищали государственность Белоруссии, и публично заявить, что он даёт приказ сотрудникам правоохранительных органов применять все необходимые меры защиты вплоть до применения табельного оружия при малейшей угрозе их здоровью, не говоря уже о жизни. С одной стороны, это сняло бы все разговоры о том, что омоновцев могут сделать крайними за применения силовых методов пресечения беспорядков «мирными протестующими», а с другой стороны, весьма остудило бы некоторые горячие головы из числа этих «мирных протестующих».

President.gov.by Александр Лукашенко

Но поскольку, как уже показала практика, Лукашенко в вопросах ведения информационных войн может играть исключительно роль вредителя, а его советники примерно такого же уровня, то и нет ничего удивительного, что информационную войну, как до выборов 9 августа с.г., так и после начала протестов государственная пропаганда проигрывает вчистую, как внутри страны, так и на международном уровне. Его «команда», если её, конечно, можно таковой, и то исключительно условно, назвать, неспособна максимально обыграть даже 100%-но выигрышные для Лукашенко ситуации. Понятно, что его «героический» вид во время прилёта 23 августа с.г. во Дворец Независимости вызвал восторг среди его почитателей и насмешки среди его противников, но объективно в этом прилёте, несмотря на определённую карикатурность его реализации и явно постановочный характер, положительного было гораздо больше, и своей пропагандистской цели он в основном достиг. Правда, судя по освещению этого эпизода в пролукашенковских СМИ, организаторы этой постановки даже сами не поняли всех пропагандистских эффектов, которых они этой постановкой добились.

При оценке этой постановки следует учитывать, что действующий с территории Польши телеграм-канал NEXTA Live, посредством которого организаторы свержения Лукашенко управляют протестным движением на территории Белоруссии, объявил на 23 августа с.г. сбор всех сторонников «нетрадиционной» оппозиции, а для стимулирования захвата административных зданий, включая Дворец Независимости, стал распространять информацию, что Лукашенко из него эвакуировали. Так что появление Лукашенко в такой ситуации было просто необходимо, поскольку одно дело — штурмовать административные здания, когда «диктатор» сбежал, а брошенные им омоновцы этим побегом, естественно, деморализованы, и совсем другое — когда этот «диктатор» среди омоновцев, да ещё с автоматом в руках, и в этом случае, поскольку ни о какой «деморализации» омоновцев речи нет, ответ будет весьма жестоким. Скорее многие, вышедшие к Дворцу, в т.ч. приехавшие в этот день в Минск из других городов для «решающего протеста», оказались деморализованы явной ложью NEXTA Live в отношении «сбежавшего диктатора».

Положительное впечатление от этой постановки несколько смазало появление Лукашенко с автоматом без магазина, словно он собирался разгонять штурмующих Дворец Независимости прикладом автомата вместо дубинки, но этот недостаток быстро устранили и за периметр он вышел уже с прикреплённым к автомату магазином. Кроме того, что появление Лукашенко сбило накал страстей и показало лживость NEXTA Live, есть ещё несколько моментов, оставшихся вне освещения СМИ. Поскольку к уровню противостояния 9 августа с.г. МВД оказалось не готово ни морально, ни тактически, в этот раз оно явно перестраховалось и омоновцев настроили на вероятность реального штурма. Впрочем, судя по выражению лица самого Лукашенко, он тоже допускал такую возможность, и появление Лукшенко в рядах омоновцев в такой критический момент моментально обнулило в их сознании распространяющиеся с подачи той же NEXTA Live слухи о том, что их «сделают крайними», так что можно даже не сомневаться, что при попытке следующего силового противостояния омоновцы будут действовать не менее, если не более жёстко, чем 9−11 августа с.г.

Появление рядом с Лукашенко и тоже с автоматом его младшего сына Николая, которому 31 августа исполнилось 16 лет, дало один ответ сразу на два неудобных для Лукашенко-старшего вопроса, — во-первых, по поводу того, что он таскает своего сына за собой на официальные мероприятия, включая некоторые встречи с лидерами государств, которые не предполагают присутствия детей, и во-вторых, о моральной ответственности перед родителями сотрудников правоохранительных органов, которые по его приказу рискуют своей жизнью и здоровьем в операциях по пресечению беспорядков, — как оказалось, Николай рядом с отцом не только на парадных мероприятиях, но и в опасной для жизни ситуации.

Но лукашенковская пропаганда настолько тупая, что даже не понимает всех положительных последствий того, что сама же делает, не говоря уже о большем. Ведь ничто не мешало организовать импровизированную трибуну на какой-нибудь машине, чтобы Лукашенко выдвинулся к собравшейся перед Дворцом Независимости толпе и, прямо как Ленин с броневика, в течение 3−5 минут через мощные громкоговорители популярно объяснил на своём личном примере лживость NEXTA Live, твёрдость своей позиции и, соответственно, бессмысленность этих протестов. И можно даже не сомневаться, что фотографии старшего и самого младшего Лукашенко с автоматами на импровизированном «броневике» стали бы топ-новостью всех СМИ вне зависимости от их отношения к Лукашенко и протестам в Белоруссии. Но этого не было сделано и во время второго появления Лукашенко с автоматом 30 августа с.г., которое, в отличие от первого, не имело ровно никакой смысловой нагрузки и только смазало впечатление от первого.

А сам Лукашенко вместо организации реальной информационной работы уже на протяжении двух недель раскручивает глупейший дорогостоящий фейк об угрозе вторжения в Белоруссию войск НАТО с целью «отсечь» Гродненскую область, заявив, что страна сейчас вынуждена тратить огромные деньги, чтобы стабилизировать обстановку на западных границах. В результате часть белорусских войск приведена в полную боевую готовность, часть переброшена к западным границам и т. д., разве что ещё вооружённое народное ополчение не формируется, не создаются партизанские отряды и не минируются мосты и путепроводы на маршрутах возможного наступления натовских войск. Такое впечатление, что Лукашенко либо сам где-то вычитал или услышал, либо ему какая-то бабка-советница на ушко нашептала, что внешняя угроза сплачивает нацию?!

President.gov.by Александр Лукашенко среди белорусских военных

Но, во-первых, сплачивает нацию только реальная угроза, а во-вторых, до Лукашенко даже почти через месяц после начала протестов так и не дошло, что белорусская нация далеко не едина — 15,72% взрослого населения Белоруссии настолько наплевать на ситуацию в стране, что они даже на выборы не пришли, ещё 4,59% активнее первых, но проголосовали «против всех», 14,14% проголосовали против него, и даже те, 80, 2%, которые, по данным ЦИК, проголосовали за него, делятся на тех, для кого он действительно «Бацька», и на тех, кто проголосовал за него за неимением лучшего и ещё неизвестно в какой пропорции. Кроме того, после 9−11 августа с.г. появилась достаточно значительная категория белорусов, которая стала ненавидеть Лукашенко лютой ненавистью, имея для этого сугубо личные причины.

Но главное заключается в том, что есть два широко известных обстоятельства, которые напрочь отрицают возможность вторжения войск НАТО в Белоруссию, и это отнюдь не угроза начала 3-й мировой войны. Уже 10 августа с.г. Лукашенко поздравили с победой на выборах ряд глав государств и надо понимать, что поздравление с победой до официального объявления результатов выборов, да ещё на фоне ожесточённых уличных столкновений с противниками Лукашенко, требующих отмены результатов выборов, это не столько поздравление, сколько декларация политической поддержки. И в числе поздравивших есть президент Турции Реджеп Эрдоган, которому по большому счёту на самого Лукашенко наплевать, особенно на фоне того, что на сирийских самолётах стоят белорусские «Талисманы», которые делают невидимыми эти самолёты для турецкой ПВО и позволяют им безнаказанно уничтожать протурецких боевиков, поскольку не только турецкая ПВО, но даже хвалёные ПЗРК типа FIM-92 Stinger против «Талисманов» бессильны.

Но Лукашенко связывает давняя крепкая дружба с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, который тоже поздравил Лукашенко 10 августа с.г., а Азербайджан — это самый близкий и надёжный союзник Турции и вполне естественно, что Эрдоган откликнулся на просьбу Алиева поддержать его друга Лукашенко. Ну, и общеизвестно, что все решения НАТО принимаются на основе консенсуса в результате консультаций со всеми членами союза до тех пор, пока все не соглашаются на какое-то устраивающее каждую из сторон решение. Поэтому, исходя из процедуры принятия решений членами НАТО и позиции Эрдогана, понятно, что решение не то что о «вторжении», но вообще какой-либо менее масштабной операции НАТО против Белоруссии принято не будет. К тому же Эрдоган не забыл, как в 2015 году НАТО отказало ему в поддержке после того, как Турция 24 ноября сбила российский СУ-24.

President.gov.by Александр Лукашенко и Ильхам Алиев

Но Лукашенко, видимо, решил поиграться в войнушку за счёт госбюджета, а заодно дискредитировать свой МИД, КГБ и МО, которые либо так же, как и Лукашенко, не понимают ситуации, либо он их всех скопом в очередной нагнул, оперируя при этом исключительно своими галлюцинациями. В усердно раскручиваемом лично Лукашенко фейке есть и ещё один крайне негативный момент для стабилизации ситуации в Белоруссии. В настоящее время в Белоруссии имеется давно существующая «традиционная оппозиция», которую на президентских выборах представляли Анна Канопацкая, Андрей Дмитриев и Сергей Черечень, и «нетрадиционная», причём после появления на шествиях «нетрадиционной оппозиции» флагов ЛГБТ, нетрадиционная во всех смыслах этого слова, включая политический.

Днём рождения «нетрадиционной оппозиции» можно считать 15 мая с.г., когда «три молодца из одного ларца», — Виктор Бабарико, Сергей Тихановский и Валерий Цепкало дружно, как по команде, решили зарегистрировать свои инициативные группы для сбора подписей за своё выдвижение. В результате определённых принудительно-добровольных трансформаций в настоящее время «нетрадиционную оппозицию» представляет президиум в составе 7 человек некоего «координационного совета для обеспечения трансфера власти» (КСДОТВ), в который якобы входят какие-то 600 человек, но сам президиум избран 30-ю первыми членами КСДОТВ и, якобы, представляет интересы тех 80% избирателей Белоруссии, т. е. , примерно 4,5 миллиона человек, которые, по мнению президиума, проголосовали за экс-кандидата в президенты Светлану Тихановскую, и которой Лукашенко должен в добровольном и мирном порядке свою власть «трансферировать». При этом сама Тихановская в КСДОТВ не входит, поскольку не находится в данный момент на территории Белорусии. Есть ещё телеграм-канал NEXTA Live, через который организаторы майдана рекламируют Тихановскую, КСДОТВ, «нетрадиционную оппозицию» в целом и координируют действия её сторонников, но «нетрадиционная оппозиция» категорически отрицает наличие каких-либо организационных связей с NEXTA Live, хотя все три «головы» этой «нетрадиционной оппозиции» в образах Тихановской, КСДОТВ и NEXTA Live действуют достаточно слаженно, выполняя свои функции по поддержанию в Белоруссии протестных настроений.

Учитывая западный вектор ориентации «нетрадиционной оппозиции» и её сторонников, все три «головы» этой «нетрадиционной оппозиции» усердно внедряют в сознание своих сторонников избитый, но всегда, ещё со времён Остапа Бендера, благостно действующий на желающих в него поверить тезис о том, что «заграницанампоможет», поскольку даже самому рьяному стороннику «нетрадиционной оппозиции», не говоря уже о её «головах», понятно, что без поддержки «заграницы» она обречена на провал, как финансовый, так и организационный. И в этот момент Лукашенко берёт на себя инициативу по раскручиванию тезиса о поддержке «нетрадиционной оппозиции» Западом на таком серьёзном уровне, что Запад якобы даже готов ввести в Белоруссию войска НАТО?! Иначе как феерической глупостью, такие действия назвать нельзя, а Бернард-Анри Леви, будь он честным человеком, должен объявить Лукашенко благодарность как лучшему пропагандисту «нетрадиционной оппозиции», поддерживающего её веру в помощь Запада.

Примерно на таком же уровне понимания ситуации выглядят слова Лукашенко о студентах: «ребятам мы дали отсрочку от армии на время учебы в вузе. Ну, не хотят учиться, тогда Родину надо защищать. У нас Отечество в опасности. Повторяю: кто хочет учиться, тот будет учиться, будет иметь эту отсрочку. Кто пойдет на улицу или учиться не захочет, меры примем по закону. Ко мне министр обороны обратился: Александр Григорьевич, если кто-то из студентов не хочет учиться, пожалуйста, разрешите нам их призвать в армию.» Т. е., студентов, которые проникнуты идеями NEXTA Live и «нетрадиционной оппозиции» и будут организовывать протесты в университетах, к тому же не исключено, что они также принимали участие в силовом противостоянии с ОМОНом 9−11 августа с.г., Лукашенко предлагает призвать в армию, чтобы выдать им вместо арматуры и файеров автоматы и гранаты?

Мягко говоря, недоумение вызывают и слова Лукашенко о том, что он «поручил правительству внести предложение о переориентации всех торговых потоков с портов Литвы на другие. Вот мы и посмотрим, как они будут жить.»?! С одной стороны, действительно, в 2019 году через Клайпедский морской порт было перевезено 15,5 миллиона тонн белорусских товаров, что составило 30,2% годового грузопотока порта и прекращение этого транзита нанесло бы экономике Литвы существенный ущерб, не говоря уже о судьбе самого порта. Более того, видимо, Лукашенко об этом просто не знает — ввезённые и вывезенные белорусские грузы составляют более 60% грузоперевозок Литовской железной дороги (Lietuvos gelezinkeliai) и она в отсутствие белорусских грузов может вообще обанкротиться. Но, во-первых, 100%-ю перевалку продукции «Беларуськалия» в Клайпедском порту осуществляет ЗАО «Birių krovinių terminalas» (ВКТ, — «Терминал сыпучих грузов»), 30% которого за $30 миллионов в 2013 году приобрёл сам «Беларуськалий», что значительно удешевило перевалку произведённых им удобрений, объём перевалки которых в прошлом году, например, составил около 10 миллионов тонн.

Так что прекращение перевалки продукции «Беларуськалия» через Клайпедский порт, естественно, приведёт к банкротству ВКТ и потере самим же «Беларуськалием» как $30 миллионов за его приобретение, так и немалых средств, вложенных за 7 лет в серьёзную реконструкцию его причалов и подъездных путей к ним. Другие экономические составляющие нет смысла перечислять на фоне того, что большинство подобных заявлений Лукашенко просто трёп без всяких реальных последствий. Например, 18 сентября 2018 года, назначая нового посла в Латвии, он уже заявлял о необходимости проработки переориентации транзита белорусских грузов из Литвы в Латвию, но с тех пор литовский транзит только значительно вырос.

В Белоруссии вообще сложилась уникальная ситуация — министерство информации есть, а качественного информационного продукта, способного конкурировать с оппозиционными СМИ, — нет и не предвидится. В таких условиях единственным выходом для хотя бы смягчения тотального поражения белорусской государственной пропаганды могло быть создание для производства качественного пропагандистского контента с последующим его распространением государственными СМИ информационной группы (ИГ) из трёх-четырёх популярных белорусских блогеров, которые могут показать, как принято говорить в бизнесе «past performance», т. е. , свои «прошлые результаты» в своих блогах в поддержку действующей власти, запретить вмешиваться в её деятельность Лукашенко, а его выступления предварительно модерировать этой ИГ, чтобы хотя бы немного уменьшить его поддержку пропаганды «нетрадиционной оппозиции» и её западных координаторов. Но парадокс заключается в том, что такую ИГ может создать только сам Лукашенко, следовательно, создана она не будет.

Авторитарная система белорусской власти, построенная на ожидании указаний Лукашенко и беспрекословном выполнении его «ценных указаний», причём даже в тех сферах, в которых он абсолютно не разбирается, приводит к нежелательным для власти и Лукашенко лично последствиям и в противодействии «относительно мирным» в настоящее время шествиям и митингам, с которыми МВД в рамках имеющихся для их пресечения законодательных, физических и кадровых средств справиться не в состоянии, а задержания протестующих в 95% случаев никакого эффекта не даёт. «Относительно мирным», поскольку перекрытие автомобильного движения, прорыв милицейского заграждения, да и само участие в незаконных протестах — это не что иное, как провокация милиции на их силовое пресечение с последующей фиксацией и раздувания этих случаев в западных, оппозиционных и некоторых российских СМИ.

Но, несмотря на то, что подобные действия продолжаются третью неделю, власть так и не смогла найти адекватные методы противодействия этой тактике, хотя уже через неделю таких «мирных протестов» в статью 23.34. «Нарушение порядка организации или проведения массовых мероприятий» Кодекса об административных правонарушениях РБ, которая в ч. 1 предусматривает ответственность за нарушение установленного порядка проведения собрания, митинга, уличного шествия, демонстрации, пикетирования и т.д. в виде штрафа до 30 базовых величин (1 БВ — Br27, — в н.в. около $10) или административного ареста, следовало бы внести изменения, предусматривающие, например, что штраф за первое нарушение увеличивается до 100 БВ, а за повторное нарушение в течение месяца со дня совершения предыдущего, устанавливается штраф до 300 БВ, для фиксации нарушения задержание не обязательно, достаточно установления личности на месте нарушения либо фото-, видеофиксации нарушения с последующим установлением личности для наложения штрафа и админареста.

Vk.com/mvdgovby Белорусский ОМОН

Эти простейшие меры могли бы не только чрезвычайно упростить работу милиции, но и значительно повысить эффективность её работы, особенно в денежном выражении. Кроме того, фотографии нарушителей можно выкладывать на специальных «розыскных» сайтах и тот, кто поможет установит личность нарушителя, будет получать 50% от суммы штрафа. С учётом того, что КСДОТВ обещает штрафы компенсировать, у нарушителей финансовых проблем возникать не должно, проблемы будут разве что у КСДОТВ с обслуживанием такого количества «штрафников», поскольку при такой процедуре штрафования их число будет измеряться тысячами, а государство и некоторые «социально активные» граждане могут таким образом неплохо пополнить свой бюджет. Тем более что градацию штрафов можно разнообразить, например, если нарушитель своими действиями создал препятствия дорожному движению, то штрафы могут составлять до 200 БВ и до 600 БВ соответственно. Если нарушитель применил насилие или соучаствовал в применении насилия по отношению к сотруднику МВД, например, при прорыве цепи омоновцев перекрывающих дорогу толкнул одного из них или прошёл сквозь цепь вслед за толкнувшим, то штрафы могут составлять до 500 БВ и до 1500 БВ соответственно. Аналогичную систему штрафов можно предусмотреть и в отношении интернет‑ и телефонных угроз, что моментально снизило бы их количество, но и это вряд ли будет осуществлено.

Если о разрушении двух мифов — о единстве белорусского народа и Белоруссии как мирном бесконфликтном государстве — уже сейчас можно говорить как о завершившемся процессе, то в настоящее время наблюдается всё ускоряющееся разрушение и третьего белорусского мифа — о Лукашенко, как профессионально грамотном руководителе государства и мудром и заботливом «Бацьке» своего народа, причём рушит этот миф сам Лукашенко своим языком, который в некоторых случаях с мозгами явно не контактирует. Чего только стоят, например, его слова в отношении протестующих, которых он 23 августа с.г. назвал… «крысами»?!

Но, во-первых, вне зависимости от общественно-политической позиции протестующих и их отношения к нему лично, они такие граждане Белоруссии, как и те, которые его поддерживают, и хочет Лукашенко этого или нет, но он и их президент тоже и, исходя из его же слов, он… «крысиный президент»?! Во-вторых, основная масса протестующих в возрасте от 40 лет и младше, т. е. , это та часть белорусского общества, гражданское и общественно-политическое становление происходило во время его же правления государством, а протестующие от 26 лет и младше, то даже и родились во время его руководства государством и потому он, как президент, в первую очередь должен нести ответственность за их воспитание, а если, по его словам, они «крысы», то он «воспитатель крыс». И это в последнее время далеко не единичный случай откровенно хамских высказываний Лукашенко, которые никак не сочетаются с его ранее существующим образом.

Так что, с учётом динамики происходящих в настоящее время в Белоруссии событий и количества совершённых лично Лукашенко глупостей, у Лукашенко осталось не так много времени и возможностей, чтобы предотвратить оглушительное крушение своего имиджа, как профессионально грамотного руководителя государства, мудрого и заботливого «Бацьки» своего народа. А сможет ли Лукашенко выйти из этого крутого имиджевого пике или добьёт свой имидж окончательно, покажет время, которого у Лукашенко осталось не так уж много.