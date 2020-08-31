Похоже, что регулятор финансового рынка, скорее всего, предпримет ряд мер для дальнейшего безмятежного существования российских банков, сняв с себя отчасти груз ответственности за происходящие в секторе события. Международная конфедерация обществ потребителей (КонфОП), по сообщению издания «Известия», направила главе ЦБ РФ Эльвире Набиуллиной письмо с предложением обязать банковских клиентов, желающих приобретать инвестиционные продукты или вкладываться в гибридные депозиты, проходить процедуру обязательного тестирования. Ключевой аргумент, которым апеллирует организация в пользу тестирования потенциальных, но непрофессиональных инвесторов, является защита их интересов, проще говоря — «кошельков». Авторы инициативы считают, что чаще потребители финансовых услуг недостаточно информированы, что не позволяет им противостоять мисселингу — недобросовестным практикам продаж или навязыванию услуг. Например, клиенты банков, решившиеся переложить деньги с депозитов в какой-либо инвестиционный продукт в полной мере не осознают, что выбираемый ими новый инструмент инвестирования не только несет риски, от которых не существует государственных механизмов защиты, таких как гарантированный возврат средств или определенной суммы этих средств, как в случае с депозитами, но и не предоставляет возможности досрочно забрать свои вложения. Это лишь маленькая толика вопросов, которыми потребители могут не озадачиваться. Есть, конечно, и масса других нюансов, связанных, в частности, с доходностью инвестиционных инструментов. Правда, постоянно снижающаяся доходность банковских депозитов вряд ли может составить им достойную конкуренцию, но, опять же, депозиты хотя бы защищены от возможного банкротства банков. Поэтому не согласиться с предложением конфедерации невозможно. Всегда найдется тот клиент банка, которому предлагалось инвестировать те или иные средства депозита в другие инструменты, называемые более выгодными. Сейчас же, когда привлекательность депозитов стала снижаться, актуальность рассмотрения других инструментов становится более высокой. Вместе с ростом интереса россиян к разного рода инвестиционным механизмам стоит ожидать и всплеска предложений и роста градуса разочарований.

Иван Шилов ИА REGNUM Центробанк России

Как сообщают «Известия», в ЦБ заявили о том, что примут во внимание предложения конфедерации при обсуждении с саморегулируемыми организациями (СРО) участников финрынка базовых стандартов к закону о категоризации инвесторов. Напомним, что механизм допуска неквалифицированных инвесторов на финансовый рынок в принципе уже существует. Он предусмотрен в законе о категоризации инвесторов, подписанном в июле. Конфедерация предлагает практику, предусмотренную уже действующим законом, в частности — тестирование любого физлица, желающего вложиться в ценные бумаги, к слову, тесты сейчас разрабатываются силами СРО, распространить и на клиентов банков, приобретающих инвестиционные продукты, предлагаемые кредитными организациями в качестве альтернативы вкладам. К этой категории могут относиться, в частности: программы инвестиционного и накопительного страхования жизни (ИСЖ и НСЖ), индивидуальные инвестиционные счета и «гибридные депозиты», где заявлены повышенные проценты по вкладу при соблюдении определенных условий. Именно в рамках этих продуктов, как указывают в конфедерации, заложены те самые выше обозначенные риски, в том числе невозможность досрочного изъятия собственных денег и отсутствие госгарантий к возврату средств.

Подчеркнем, безусловно, подобная озабоченность конфедерации соблюдением прав потребителей вполне понятна и обоснована. Как говорится: проблема имеет место быть. Но вместе с тем возникает ряд сомнений и вопросов. Уже сейчас можно сказать, что ряд клиентов даже не пожелают погружаться в «заморочки» с тестированием, а значит, банки будут и дальше наживаться на вкладах россиян, но отплачивать им сущими «копейками». Хотя между тем некоторые исследования показывают, что фактически большинство россиян, то есть больше половины, несмотря на дельнейший тренд к снижению ставок по депозитам продолжат держать в них деньги. Поэтому отчасти нежелание россиян инвестировать в какие-то отличные от депозитов инструменты из-за введения тестирования можно посчитать надуманной проблемой. В конце концов, лучше сохранить, хоть и не преумножить, но не потерять свои вложения. Тем временем возникает еще один вопрос: тестирование будет платным или бесплатным? То есть существует ли на финансовом рынке план еще и дополнительно подзаработать на клиентах? Ну, а главный вопрос нужно задать непосредственно регулятору: не станет ли введение тестирования своего рода «умыванием рук», то есть ответственность за действия каких-либо кредитных организаций, по сути, может быть перенесена на самого клиента? Тестирование клиент прошел? Прошел! Тогда какие могут быть претензии? А мисселинг уже будет считаться не мисселингом?