В фильме 2019 года «К звездам» (Ad Astra) на Луне можно было увидеть американскую военную базу, а также стать свидетелем запоминающейся батальной сцены с участием луноходов. Из картины следует, что к концу нынешнего столетия произойдет решительная милитаризация спутника Земли.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Человек, который украл Луну

В кругах, занимающихся космической политикой, сейчас обсуждается вопрос, последует ли развитие реальных событий за научной фантастикой. Космические силы США пока еще не определили до конца, какую именно роль они будут играть. У этого рода войск есть довольно амбициозные идеи. Опубликованный недавно отчет говорит о том, что в основе мышления этих войск будет лежать глубокое астростратегическое видение, пишет австралийский аналитик Малькольм Дэвис в статье, вышедшей 31 августа в The Strategist.

Поэтому ни для кого не стало чем-то удивительным, что группа курсантов Академии ВВС США изучает идею создания военных баз на поверхности спутника Земли. В Институте прикладной космической политики и стратегии академии работает исследовательская группа, созданная «для оценки возможности и необходимости постоянного присутствия США на поверхности Луны». Похоже, что основное внимание уделяется военной базе, хотя информации о том, что именно они планируют, мало.

NASA Image Американцы на Луне

Но само понятие военной базы на Луне вызывает у специалистов по космическому праву сильнейшее раздражение. Такая база напрямую противоречила бы духу и букве Договора о космосе (ДОК) 1967 года, который носит основополагающий характер для космического права.

«Луна и другие небесные тела используются всеми государствами — участниками Договора исключительно в мирных целях. Запрещается создание на небесных телах военных баз, сооружений и укреплений, испытание любых типов оружия и проведение военных маневров. Использование военного персонала для научных исследований или каких-либо иных мирных целей не запрещается. Не запрещается также использование любого оборудования или средств, необходимых для мирного исследования Луны и других небесных тел», — гласит статья IV договора.

Создание военной базы на Луне также пойдет вразрез с Лунным договором 1979 года, хотя ни одна крупная космическая держава его не ратифицировала. Иными словами, ни о каких явных и официальных военных базах на Луне говорить не приходится, по крайней мере до тех пор, пока все державы остаются подписантами ДОК. Без сомнения, курсанты академии знали бы об этом. Зачем тогда вообще рассматривать такой шаг?

Нынешнее космическое право было разработано для другой, более благоприятной эпохи и неадекватно учитывает новую динамику космической деятельности. В созданной тогда юридической рамке есть пробелы, которые в ближайшие десятилетия тот или иной противник может использовать в серых зонах. В частности, коммерческие космические операции обеспечивают удобное прикрытие для государств, которые хотят уклоняться от международных космических норм и обойти установленные законы.

Луна

ДОК не запрещает военнослужащим находиться на Луне в научных «или других мирных целях». Соглашение также гласит, что «не запрещается также использование любого оборудования или средств, необходимых для мирного исследования Луны и других небесных тел». Это означает, что коммерческий объект, якобы созданный для мирных исследований, может быть укомплектован военным персоналом. Поскольку договор оставляет роль такого лунного объекта широко открытой для толкования, очень мало что может отделять коммерческую базу от неофициального военного объекта. Классический пример этой проблемы существует здесь, на Земле, в Антарктиде.

В рамках ДОК страны, его подписавшие, должны обеспечить выполнение, в том числе своими представителями, положений статьи VI.

«Государства — участники Договора несут международную ответственность за национальную деятельность в космическом пространстве, включая Луну и другие небесные тела, независимо от того, осуществляется ли она правительственными органами или неправительственными юридическими лицами», — указывает статья VI.

Звучит вроде бы хорошо, однако ясность теряется, как только начинаешь рассматривать будущую коммерческую деятельность в космосе более глубоко в свете последних событий в космическом праве. Благодаря Закону США о конкурентоспособности запусков коммерческих космических объектов от 2015 года создается прецедент для появления потенциальных «серых зон», которые будут преобладать над законной деятельностью, разрешая коммерческой компании брать под свой контроль космические ресурсы, владеть ими и получать от них прибыль.

В законе прямо говорится, что компании не могут заявлять о своем суверенитете на те или иные территории, благодаря чему получается избежать возможного противоречия с ДОК в той части, согласно которой «космическое пространство, включая Луну и другие небесные тела, не подлежит национальному присвоению ни путем провозглашения на них суверенитета, ни путем использования или оккупации, ни любыми другими средствами».

NASA След

Однако неясно, как частная компания будет обеспечивать безопасность ископаемых и получать от них прибыль и откажется от контроля над районом небесного тела, на котором находятся эти ископаемые. Сохранение доступа к ресурсу и предотвращение вторжения конкурента в эксплуатируемый регион подразумевает обеспечение безопасности, которое не учитывается в ДОК.

В апреле президент США Дональд Трамп подписал указ о «поощрении поддержки добычи и использования космических ресурсов», в котором говорилось, что «политика Соединенных Штатов будет поощрять международную поддержку государственной и частной добычи и использования космических ресурсов в космическом пространстве в соответствии с действующим законодательством».

Затем администрация представила «Соглашение Артемиды», направленное на установление общего набора принципов гражданского исследования и использования космического пространства. В соглашениях четко указано, что «вся деятельность [на Луне] будет вестись в мирных целях в соответствии с принципами Договора о космосе». Этот шаг поспособствует укреплению роли ДОК, по крайней мере для США и их союзников и партнеров в космосе.

«Соглашение Артимиды» требует, чтобы США и их партнеры обменивались информацией о местоположении и общем характере операций с тем, чтобы можно было создавать «зоны безопасности» для «предотвращения вредного вмешательства». Это подразумевает разграничение территорий или создание зоны контроля вокруг объекта.

Official SpaceX Photos — Arabsat-6A Mission Старт ракеты

Космос — это достояние всего мира, в нём огромное число ресурсов, и конкуренция между крупными державами, как и коммерческая конкуренция, уже началась, и она в ближайшие десятилетия будет лишь обостряться. Скорее всего, несмотря на ДОК, государства и негосударственные субъекты будут соревноваться за доступ к ресурсам в космосе и за контроль над ними. И для достижения этого доступа и контроля потребуется постоянное присутствие в регионе, где расположены ресурсы.

Беспорядочные дебаты о том, как коммерческие и астрополитические реалии сочетаются с видением космического пространства, высказанным в ДОК, как мирного заповедника и всеобщего достояния, только начинаются. Военные базы на Луне, быть может, и не неизбежны, но сказать того же о конкуренции за богатства космоса уже нельзя.