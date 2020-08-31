У южного побережья Кипра начались четырехдневные учения Evnomia с участием военно-морских и военно-воздушных сил Греции, Кипра и Италии. К ним присоединилась Франция. Ее военные самолеты прибыли на авиабазу Кипра. Представитель министерства иностранных дел Турции Хами Аксой заявил, что «размещение французских военных самолетов на Кипре является нарушением договоров о контроле над островом и управлении им после обретения независимости от Великобритании в 1960 году», и что «позиция Франции опасно подталкивает Грецию и Кипр к дальнейшей эскалации напряженности в регионе». Более того, Париж подписал с Кипром «в частном порядке» соглашение в сфере безопасности.

Иван Шилов ИА REGNUM Макрон

В ответ на действия четырех европейских стран Турция уведомила о намерении провести 1−2 сентября учебные стрельбы в восточной части Средиземного моря у побережья Искендеруна, к северо-востоку от Кипра. Более того, турецкое министерство обороны объявило, что будет участвовать в совместных с США маневрах в Восточном Средиземноморье. Одним словом, в регионе всё смешалось, особенно внутри НАТО, одни военные учения с разными участниками сменяют другие. Напомним, что ранее министр обороны Кипра Хараламбос Петридис призвал своих коллег из ЕС объявить Восточное Средиземноморье регионом, представляющим морской интерес Евросоюза, что потребует скоординированного и постоянного присутствия в этом районе представителей государств — членов ЕС. Никосия демонстрирует, что у маленького островного государства есть множество важных союзников, и всё активнее привлекает партнеров по ЕС и другие союзнические государства к проведению совместных военных учений. На сей раз солирует Франция.

Авианоец ВМС Франции

Анкара и Париж не в первый раз сталкиваются с взаимными претензиями. Ранее мнения двух стран разошлись по поводу войны в Сирии, когда Макрон обвинил президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана в закулисном сговоре с президентом США Дональдом Трампом в отношении начала боевой операции на севере Сирии. Потом Эрдогану досталось за «подрыв НАТО» посредством закупки российских С-400. Обозначились разные подходы Парижа и Анкары в отношении Ливии. Теперь конфликт осложняется, так как начинает затрагивать третьи страны. Макрон называет действия Турции «вызывающими» и считает, что они «не похожи на действия союзника по НАТО». «Я так понимаю, что Анкара уважает только конкретные действия, — говорит французский президент. — В связи с этим мы готовы представить перед ними (турками — С.Т.) «красные линии» в регионе». Но какие и как?

Французское издание L'Obs обращает внимание на то, что Трамп, помимо себя, «к сильным мира всего» отнес только Си Цзиньпина, Путина и Эрдогана. Президента Франции в этом списке нет. «Все почему-то считают, что у Макрона есть свой средиземноморский план, который поддерживают другие члены ЕС, оказывая поддержку Греции и Кипру, — пишет в этой связи турецкое издание Evrensel. — Но иначе ведет себя Германия, которая воздерживается от нагнетания напряженности с Турцией». По мнению немецких экспертов, одна из важнейших причин заключается в планах относительно использования природного газа Средиземноморья. Соглашение, подписанное 2 января 2020 года между Египтом, Израилем, Кипром и Грецией, предусматривает удовлетворение газовых потребностей Южной Европы. В этой связи проектируемый трубопровод планируется протянуть сначала до Италии, а затем до Франции.

Nord-stream2.com Трубопровод «Северный поток — 2»

Германия же с помощью российских трубопроводов «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» рассчитывает как обеспечить природным газом себя, так и стать «газовозом» всего ЕС. Так образуются сложные узлы на линии Париж — Берлин и Турция — Греция — Кипр, которые затрагивают чувствительные сферы ЕС, его противоречия и неспособность согласованно «управлять» этими кризисами. Так что Турция, если говорить только о дипломатической стороне проблемы, переигрывает на данном этапе Брюссель: Берлин принял сторону Анкары, а Париж балансирует с ней на грани вооруженного конфликта. В этой связи официальный представитель МИД Турции Хами Аксой заявил, что «Франция пытается видеть себя в уже не существующем гигантском историческом геополитическом зеркале», и призывает ее отказаться от «империалистского образа мышления с помощью рисования линий на картах». Что же касается главного кукловода средиземноморской интриги — США, то они имеют возможность делать ставку на сторону, которая способна определять главный вектор развития событий, отдаляя ее от конечного результата.

Так что «красные линии» рисует не Макрон, у которого во внешней политике появляется всё больше и больше проблемных вопросов по мере того, как он пытается обозначить «жирными пунктирами» свое новое присутствие на карте Ближнего Востока и в Средиземном море. Там всё уже занято, и «красные линии» рисуют другие игроки. Правда, Макрон еще молод как человек, но как он быстро стареет как политик, реализуя в регионе заведомо нереализуемую геополитику из-за отсутствия примата внешнеполитической субъектности.