Папа Римский Франциск обеспокоен напряженностью в Восточном Средиземноморье, передает Vatican News (Ватикан). «Я с тревогой слежу за напряженностью в регионе Восточного Средиземноморья, охваченном многочисленными очагами нестабильности, — заявил понтифик. — Я призываю к конструктивному диалогу и уважению международного права для разрешения конфликтов, которые угрожают миру народов этого региона». Напряженность, возникшая в последние недели в Восточном Средиземноморье между Грецией и Турцией, связана с обширными месторождениями газа и нефти, открытыми десять лет назад. Две страны, которые недавно подписали соглашения о разделе морских границ — Турция с Ливией в прошлом году, Греция с Египтом месяц назад — по сути, разошлись во мнениях по поводу интерпретации линий разделов своих территориальных вод и, следовательно, права на разведку и использование ресурсов. Конфликтная ситуация в отношениях между Анкарой и Афинами обострилась после 10 августа, когда турецкое исследовательское судно Oruc Reis развернуло работы. Европейский союз предупредил Турцию, что она может столкнуться с новыми санкциями, включая жесткие экономические меры, если не будет достигнут прогресс в снижении напряженности. Анкара заявила, что открыта для переговоров с Афинами без предварительных условий, хотя после объявила о новых военных учениях. ЕС со своей стороны старается избежать противостояния. «Важно разрешить спор по Средиземному морю между Грецией и Турцией, мы не можем оставаться равнодушными», — заявила канцлер Германии Ангела Меркель. Президент США Дональд Трамп также отметил, что два союзника по НАТО должны взять на себя обязательство по диалогу.

Иван Шилов ИА REGNUM Пресса Ватикана

«Мы ждем солидарности и молитвы от Церкви в Польше», — заявил в интервью KatolickaAgencjaInformacyjna (Варшава, Польша) глава белорусских католиков архиепископ Тадеуш Кондрусевич. Он отметил, что противостояние в стране, к сожалению, продолжается. Протесты продолжаются. Никто не участвует в диалоге, хотя православные и католические Церкви, протестанты, иудеи и мусульмане поощряют начать говорить. Оппозиция также постоянно призывает к диалогу. Но ситуация не меняется. Также нет особой воли стран ЕС выступить посредником между властями и оппозицией. «Мы слышим о попытках со стороны отдельных лидеров, в том числе канцлера Германии Ангелы Меркель, но пока они не дали никаких результатов», — заметил монсеньор. Вместе с тем он видит, что кое-что меняется. Так, Генеральная прокуратура Белоруссии создала межведомственную комиссию по расследованию актов насилия на улицах городов. Отвечая на вопрос, чем может помочь белорусам Католическая церковь в Польше, архиепископ ответил, что «в первую очередь мы ждем солидарности и молитв от Церкви». Также он «хотел бы, чтобы польское правительство взяло на себя роль посредника, как и весь ЕС, чтобы стороны конфликта наконец сели за стол переговоров».

Redaktor01 Архиепископ Тадеуш Кондрусевич

В Белоруссии нет такого церковного разделения, как на Украине. Об этом KATHPRESS (Вена, Австрия) рассказал профессор кафедры истории христианства Университета Зальцбурга Дитмар Винклер. Поводом для его высказывания послужило заявление главы новой Православной церкви Украины митрополита Епифания, который призвал Православную церковь Белоруссии отделиться от Московского патриархата. Однако, отмечает Винклер, украинский митрополит, вероятно, неправильно понимает реальность. На Украине почти весь ХХ век существовало внутриправославное разделение, иногда даже на три Церкви. В Белоруссии разделения нет. Автономная местная православная Церковь относится к Московскому патриархату, но регулирует свои внутренние дела в основном свободно, включая выборы епископов, которые затем утверждаются Москвой. Отношения между Православной церковью в Белоруссии и Русской православной церковью-матерью считаются близкими и хорошими. В любом случае австрийский профессор не обнаруживает у белорусских православных склонностей к сецессии. Кроме того, на Украине был и есть большой политический запрос на Церковь, независимую от Москвы. В Белоруссии всё наоборот. Администрация президента Белоруссии Александра Лукашенко стремится быть вместе с Россией, у оппозиции также нет каких-то иных планов. Однако Православная церковь в Белоруссии продемонстрировала неуверенность в том, как вести себя по отношению к Лукашенко. Минский митрополит Павел, которого сменили, сначала поздравил Лукашенко с его победой на выборах, но, по словам Винклера, чем сильнее протесты, тем «больше он гребет». Он также столкнулся с сопротивлением со стороны своего духовенства, часть которого перешла на сторону оппозиции.

Китай будет больше полагаться на себя, не закрываясь от мира, пишет AsiaNews (Рим, Италия). К такому выводу издание пришло по итогам встречи председателя КНР Си Цзиньпина с группой из девяти экономистов. Пекин намерен завершить работу над 14-м пятилетним планом (2021−2025 годы), который будет принят в октябре на 5-м пленуме ЦК КПК. Цзиньпин подтвердил, что страна будет следовать стратегии «двойной циркуляции», чтобы ограничить негативные последствия от пандемии коронавируса и возможного экономического «отделения» от США. Торговая война с американцами вкупе с пандемией изменили сценарии. Недавнее исследование Bank of America показало, что коронавирусный кризис разрушил 80% глобальной цепочки поставок. Китай является главным производственным центром. Это побудило 75% компаний, работающих на зарубежных рынках — особенно из США, Европейского союза, Тайваня, Японии и Индии — активизировать усилия по возвращению промышленности к себе на родину. Китайское руководство продолжает делать выбор в пользу экономики, строго контролируемой государством. Однако Пекин намерен сохранять многосторонний подход в международной торговле в качестве ответа на «односторонность» США. Аналитики отмечают, что такой курс чреват обострением конфликтов с Вашингтоном и ЕС. Некоторые китайские экономисты предлагают правительству принять программу урбанизации, поскольку, по их мнению, именно крупные города являются агрегаторами экономики. Но другие говорят, что развитие городов не поможет стимулировать экономический рост, если работники-мигранты, около 290 миллионов человек и в основном из сельской местности, не имеют своего жилья в городах, где трудятся, и не обладают надлежащей подготовкой.

Китайские рабочие

Является ли молчание Ватикана в отношении Пекина стратегией? Эти вопросом задается Catholic News Agency (Инглвуд, США). Издание отмечает, что Святой престол сталкивается с растущей критикой ввиду того, что не комментирует нарушения прав человека в Китае. Возможно, это связано с тем, что стороны работают над продлением «спорного соглашения» об урегулировании положения Католической церкви в КНР, которое было заключено в 2018 году. Но работает ли эта стратегия? Прошло два года с момента подписания соглашения. За это время Пекин «усилил преследование религиозных и этнических меньшинств». Однако Ватикан остается спокойным. «Говоря о злоупотреблениях против политической и религиозной свободы в таких странах, как Белоруссия, Сирия и Нигерия», подчеркивает портал, папа Франциск не комментирует происходящее в Китае и связанное с Китаем. Вместе с тем, хотя Святой престол непосредственно не критикует Пекин, сама Католическая церковь «не испытывает недостатка в откровенных голосах». Такими являются кардинал Джозеф Дзен, почетный епископ Гонконга, архиепископ Янгона кардинал Чарльз Муанг Бо, архиепископ Джакарты кардинал Игнатий Сухарио. Вопрос в том, будет ли этого достаточно. Государственный секретариат Святого престола имеет репутацию тонкого дипломата, который работает на долгую дистанцию. За столом переговоров с Китаем моральный авторитет Церкви является ее самым большим активом. Но этот капитал растрачивается на молчание. Если Ватикан не сможет продемонстрировать хоть какой-то прогресс в ближайшем будущем в отношениях с Китаем, то вскоре ему придется заплатить высокую моральную цену за свою дипломатию.

У Папы Франциска есть тайваньская проблема, полагает UCA News (Гонконг, Китай). По мере продвижения переговоров между Ватиканом и Пекином о новом соглашении об урегулировании положения Католической церкви в КНР или продлении существующего, подписанного в сентябре 2018 года, Святой престол сталкивается со всё более острой проблемой, которая называется Тайвань. Прекращение дипломатического общения с островом — это то, чего Пекин жаждет от Римской курии. Так и есть, Ватикан в настоящее время является одним из примерно дюжины государств (и единственным европейским), которые официально признают Тайвань. КНР же настаивает на том, чтобы страны, которые имеют с ней дело, признавали «политику одного Китая». Трудно представить, что Пекин сделает исключение для Ватикана. Однако сейчас для Святого престола будет опасным хотя бы задуматься над тем, чтобы отказаться от признания Тайваня, поскольку острову угрожает Китай. Любой намек на то, что Ватикан может отказаться от Тайваня, наверняка вызовет такой шум, что даже папа Франциск не сможет его игнорировать.

Саудовская Аравия поступит правильно, если в ближайшее время последует примеру Объединенных Арабских Эмиратов, которые подписали соглашение с Израилем — так видит это президент США Дональд Трамп, и обанкротившаяся внешняя политика Эр-Рияда доказывает его правоту, констатирует Terrasanta.net (Милан, Италия). Саудитам очень нужно найти твердую опору в нынешней трудной политической и экономической ситуации. Во время первой войны в Персидском заливе (1990−1991 гг.) монархия решительно встала на сторону США против Хуссейна. Она приветствовала американские войска на своей территории (то есть на земле самых святых мест в исламе, что является оскорблением арабского мира), покрыв 50% затрат на строительство баз. Под американским политическим и военным зонтиком король Салман начал мечтать сделать свою страну стержнем ближневосточной политики. Затем эта мечта была реанимирована его сыном Мохаммедом бин Салманом, наследным принцем и истинным хозяином королевства на сегодня. Однако амбиции разбились о реальность. Саудовская Аравия получила одно разочарование за другим. Несмотря на присутствие американских войск, безопасность королевства под угрозой, что показали в сентябре 2019 года повстанцы из Йемена, которые атаковали и повредили один из крупных саудовских нефтяных заводов. Эр-Рияд в Сирии финансировал джихадистов в надежде свергнуть президента Башара Асада, но потерпел неудачу. Отношения с Турцией подорваны после похищения и убийства журналиста Джамаля Хашогги в консульстве Саудовской Аравии в Стамбуле. Отношения с Ираном отягощены многолетней конфронтацией. Неудачной оказалась попытка создать кольцо блокады вокруг Катара в 2017 году. Саудовская Аравия остро нуждается в поддержке таких могущественных партнеров, как США. Равно как монархии теперь необходим и союз с соседними странами, в данном случае с Израилем. Это одно из тех предложений, от которых, как сказал дон Вито Корлеоне, нельзя отказаться.

Verslas.lrytas.lt Добыча нефти в Саудовской Аравии

В обзоре использованы материалы — официальных СМИ Ватикана Vatican News и L'Osservatore Romano; миссионерского информационного агентства Ватикана, подразделения Конгрегации евангелизации народов Agenzia Fides; информационного агентства Папского института заграничных миссий AsiaNews; издания Федерации итальянских католических еженедельников L'Agenzia Servizio Informazione Religiosa; портала итальянского издательского дома «Стражи Святой земли» Terrasanta.net; ватиканской редакции итальянской газеты La Stampa Vatican insider; североамериканской католической газеты National Catholic Reporter; североамериканского католического информационного агентства Catholic News Agency; североамериканской католической газеты NationalCatholicRegister; североамериканского католического портала Crux; британского католического портала TheTablet; портала католической газеты Англии и Уэльса Catholic Herald; австрийского католического информационного агентства Kath.net; австрийского информационного католического агентства KATHPRESS; французской католической газеты La Croix; французского католического журнала Famille Chrétienne; сети азиатских католических информационных агентств UCA News; польского католического информационного агентства Katolicka Agencja Informacyjna; польской ежедневной католической газеты Nasz dziennik; журнала польской Ассоциации христианской культуры Polonia Christiana; украинского греко-католического портала Католицький Оглядач; украинского католического портала CREDO; российского католического портала Рускатолик.рф; российской католической газеты «Сибирская католическая газета».