Несмотря на свою онлайн-направленность, в разгар пандемии не поздоровилось и киберспорту. В частности, профессиональные спортсмены и преданные фанаты лишились возможности прикоснуться к чемпионатам мира по любимым дисциплинам. Одна за другой крупные компании-разработчики отменяли свои главные турниры ради безопасности участников — эта участь постигла и The International по Dota 2.

OMEGA League

Чтобы не расстраивать всех любителей этой дисциплины (которая в нашей стране пользуется особой популярность), российская компания Epic Esports Events (наиболее известная по крупнейшему в восточной Европе состязанию EPICENTER) организовала масштабный онлайн-турнир под названием OMEGA League — с призовым фондом в $650 тыс. и командами-участницами со всего мира. Более того, инициаторами этого соревнования стали сами игроки, среди которых представители «хитовых» коллективов Team Liquid, Nigma, NiP и Team Secret.

В период проведения OMEGA League (турнир закончится 6 сентября 2020 года) корреспонденту ИА REGNUM удалось пообщаться с Марком Авербухом, директором по продуктам в Epic Esports Events. Он рассказал об особенностях этого мероприятия, сложностях в его организации и о будущем киберспорта в России.

Пресс-служба Epic Esports Events Марк Авербух

OMEGA League — турнир, как минимум, необычный. Как родилась идея его создания?

Марк Авербух, директор по продуктам в Epic Esports Events: После проведения в начале лета онлайн-турнира Beyond Epic мы начали работу над продуктом, который должен был кардинально отличаться от всех остальных. В том числе и тем, что команды стали бы полноценными организаторами мероприятия, а не просто участниками.

Мы узнали, что несколько европейских коллективов вышли к турнирным операторам с предложением проведения крупного онлайн-турнира с их участием в августе. Несмотря на то, что нас напрямую не пригласили к участию в тендере, спортивный отдел Epic Esports Events подготовил предложение и презентовал его командам. К счастью, они с энтузиазмом восприняли эту идею и, благодаря совместной работе, мы значительно улучшили многие аспекты соревнования.

Какую ещё роль сыграли спортсмены в организации турнира?

Марк Авербух: Мы консультировались с командами и спортсменами по определённым пунктам регламента, вариантам расписания, некоторым визуальным решениям и дополнительному контенту. Нельзя сказать, что команды принимали участие в разработке всех аспектов турнира, но большинство из них были созданы для обеспечения максимального комфорта игрокам — а значит, спортсмены, пусть и косвенно, но сыграли огромную роль в организации этого процесса.

Например, зная о том, что команды устали играть на турнирах, где их матчи проходят почти ежедневно, Epic Esports Events разработали специальное расписание, позволяющее спортсменам брать передышку в групповой стадии и лучше готовиться к предстоящим матчам. Это решение было очень тепло воспринято участниками.

Epicevents.gg Epic Esports Events

Почему в OMEGA League именно такое деление на дивизионы?

Марк Авербух: Изначально Epic Esports Events не планировала разделять турнир на дивизионы или проводить отдельные соревнования в Америке и Азии. Все эти предложения были внесены нашим партнёром — компанией WePlay! Esports. Вместе мы пришли к выводу, что это будет хорошим дополнением к основному шоу — первому дивизиону Европы. Так и получилось.

Насколько сложно организовать турнир таких масштабов и с таким количеством первоклассных команд?

Марк Авербух: В чём-то это сложнее, чем организовывать наш флагманский проект — EPICENTER. В рамках текущего турнира у Epic Esports Events несколько партнёров, а это значит, что нужно учитывать интересы сразу нескольких компаний. Накладываются определённые обязательства по части менеджмента, согласования, планирования и поиску компромиссных решений. К счастью, на текущий момент мы успешно с этим справляемся.

Как формировался призовой фонд OMEGA League?

Марк Авербух: В Epic Esports Events взяли за основу размер призового фонда новых Major-турниров. Мы понимали, что это обеспечит повышенное внимание к соревнованию, а команды подойдут к нему ответственнее, ведь чемпион получит столько же, сколько победители предыдущих трех турниров, вместе взятые. Это, безусловно, повышает накал матчей и ценность участия для каждой из команд.

Турнир завершится уже 6 сентября. Поделитесь общими впечатлениями от его проведения. Всё ли идёт так, как было задумано?

Марк Авербух: На текущий момент Epic Esports Events и RuHub полностью выполняют тот объем задач, который стоял до начала турнира. Мы внимательно отслеживаем реакции зрителей и видим позитивную динамику в оценке работы студии. Совместно с экспертами студии RuHub мы постоянно работаем над тем, чтобы повышать качество трансляций, ведь именно по этой части аудитория оценивает мероприятие. Мы уже наметили несколько моментов, которые можно улучшить, и обязательно учтём полученный опыт в рамках подготовки к следующим мероприятиям. В том числе и к EPICENTER.

Jakob Wells The International 2014. «Ки-арена»

Сможет ли OMEGA League полноценно заменить The International?

Марк Авербух: The International — великолепный турнир с многолетней историей, своими героями, духом, миллионом нюансов и неповторимым Гейбом (речь идёт о Гейбе Ньэлле, главе компании Valve. — Прим. ред.) на открытии. Epic Esports Events никогда не ставила себе задачу создать продукт, который станет полноценной заменой чему-то. Мы лишь хотели придумать что-то уникальное и самобытное. Благодаря этому мы создали лучший на текущий момент онлайн-турнир, выгодно отличающийся от других соревнований.

Стоит ли нам ожидать турниров подобного размаха по другим киберспортивным дисциплинам?

Марк Авербух: Мы постоянно рассматриваем возможности проведения турниров по другим играм. Если мы увидим в другой дисциплине такой же потенциал, как в Dota 2, то все возможно.

С каждым годом в России проводится всё больше киберспортивных турниров мирового масштаба. Сможет ли наша страна в будущем стать условным «киберспортивным центром мира»?

Марк Авербух: Я считаю, что киберспорт должен оставаться децентрализованным. Поэтому я весьма скептически отношусь к созданию киберспортивных стадионов, отелей и других формаций, направленных на то, чтобы стать некими «мекками киберспорта» для всего мира. Во многих странах и городах есть свои точки притяжения: это штаб-квартиры команд, известные компьютерные клубы и так далее.

Если мы говорим о всемирном признании, то это, безусловно, проведение турниров уровня The International по Dota 2 или Worlds по League of Legends. Epic Esports Events активно работает над тем, чтобы быть проводником киберспорта мирового уровня в России. Многие команды и игроки признаются, что турниры серии EPICENTER — одни из лучших, и заинтересованы в том, чтобы еще раз побывать на них.

Расскажите о стилистике турнира. Почему была выбрана Древняя Греция, и как эта тема отражается в проведении OMEGA League?

Марк Авербух: Мы понимали, что потребуется уникальный визуальный концепт, выгодно выделяющий данный турнир на фоне других соревнований. В принципе, это могло быть что угодно, но мы остановились на древнегреческой тематике, поскольку этот вариант позволяет достигнуть синергии с названием. Какие-то задумки и идеи, к сожалению, остались ждать своего часа на других турнирах. Перед Epic Esports Events стояла сложная задача — объединить современные технологии и «сеттинг» Древней Греции. Коллеги из студии RuHub предложили вариант с корпорацией Зевса и комнатой отдыха в офисе этой компании, что, собственно, все наблюдают в студии русской трансляции. Такой концепт позволяет совместить наличие в студии современных технологий, декораций в древнегреческом стиле и добавить вариативности в костюмах наших талантов.

Epicevents.gg Epic Esports Events

Этот турнир мог бы существовать, если бы не пандемия коронавируса?

Марк Авербух: В текущем виде — безусловно, нет. С учётом того, что не все границы открыты и не все страны готовы принимать у себя гостей, сложно сказать, когда можно будет провести первый международный LAN-турнир, где безопасность участников будет гарантирована.

Стоит обратить внимание на скорое наступление осени с характерными для этого периода простудными заболеваниями. Если мир накроет вторая волна коронавируса, LAN-турниры мы сможем увидеть где-то во втором квартале 2021-го, а может и позже. Поэтому очень важно сосредоточиться на текущих возможностях по проведению онлайн-соревнований, постоянно улучшая качество трансляций и другие аспекты.

Когда жизнь вернётся в привычное русло, стоит ли продолжать проводить соревнования в онлайн-формате? Насколько важно игрокам видеть друг друга во время соревнования?

Марк Авербух: В последнее время тиражируется мнение, что онлайн — это не киберспорт. Можно ли достоверно определить, что к онлайн-турнирам некоторые команды подходят не так ответственно, как к LAN-турнирам? Я вижу на онлайн-турнирах яркие, потрясающие матчи, чувствую сколько усилий и страсти игроки вкладывают в желание победить, наблюдаю, как отрабатывает студия RuHub и мои коллеги из Epic Esports Events. Поэтому такое мнение я нахожу оскорбительным для каждого вовлечённого в турнир человека, в том числе и для зрителей, пришедших посмотреть шоу. Я уверен, что онлайн-формат — это будущее 90% киберспортивных турниров, а остальные 10% — это The International, Worlds и чемпионаты мира по другим играм. Одна из прелестей видеоигр состоит в том, что находящиеся на огромном расстоянии друг от друга люди могут играть вместе. Практически каждый из популярных сейчас видов спорта (футбол, хоккей, баскетбол и т. д.) требует не только наличия специализированной арены, но и того, чтобы все участники находились на ней. Киберспорту это не нужно, так зачем пытаться загнать его в эти рамки? У спорта будущего не должно быть таких границ.