Лозунгом переизбрания президентом СШАДональда Трампа стало «Сохраним величие Америки». Эта немного странная фраза звучит не так, как мантра «Сделаем Америку снова великой», которую Трамп заимствовал у бывшего президента СШАРональда Рейгана и с помощью которой одержал победу на выборах 2016 года. В сокращенной форме KAG (Keep America Great) уродливее, чем MAGA (Make America Great Again). Подобные лозунги звучат особенно раздражающе на фоне горящих по всей стране городов, резкого роста количества убийств, огромной смертности от COVID-19 и крупнейшего экономического шока в истории. Это ли называть великим?

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Опять же, 2020 год — год еще более безумный, чем был 2016-й, и самая безумная новость заключается в том, что Трамп, возможно, может снова, вопреки прогнозам, взять и победить. Его по-прежнему не любят, он не перестал сеять раздор и особо не сократил разрыв в опросах общественного мнения. Однако он, как бы странно это ни звучало, проводит гораздо более эффективную предвыборную кампанию, чем его оппонент, кандидат от Демократической партии Джо Байден. И это становится все более очевидным, пишет Фредди Грей в статье, вышедшей 29 августа в The Spectator.

Можно сравнить и сопоставить два крупных партийных съезда, прошедших только что. Республиканская партия провела фестиваль выдвижений, и он казался гораздо более последовательным, чем событие, устроенное демократами неделей ранее. Из-за пандемии коронавируса оба съезда проводились в режиме онлайн, что придавало им определённое качество нереальности, однако видеопрезентация команды Трампа была изящнее и проще, чем презентация Байдена, несмотря на то, что демократы имели в своем распоряжении всю мощь Голливуда и индустрии развлечений, а может быть, благодаря этому. Возможно, в этом преимущество того, чтобы проводить съезд позже, чем оппонент.

Gage Skidmore Джо Байден

Устроенное Трампом шоу, безусловно, было тем еще мероприятием. Во вторник республиканцам пришлось исключить из списка участников «маму-ангела» по имени Мэри Энн Мендоза, после того как она разместила ссылки на конспирологический текст в интернете, в котором указывалось, что семья Ротшильдов пытается поработить мир.

«Сделайте себе одолжение и прочтите этот текст», — написала она в Twitter, позже заявив, что сама она его не читала.

Этот запах антисемитизма был нейтрализован госсекретарем Майклом Помпео, который, возможно, нарушил дипломатические протоколы, произнеся свое выступление на съезде с крыши отеля King David в Иерусалиме.

После Помпео появилась первая леди Мелания Трамп, которая похвалила своего мужа и рассказала о защите детей от социальных сетей и разного рода зависимостей. Однако граждане США могут задаться вопросом, почему им приходилось слышать речи не одного, не двух, а шести членов семьи президента. В понедельник бывшая телеведущая Кимберли Гилфойл, как одержимая, «выла», что «лучшее еще впереди». В предвыборном штабе Трампа это назвали «страстью». Все знают, что причина, по которой она участвует в предвыборной кампании, заключается в том, что она девушка предпринимателя Дональда Трамп — младшего. Поистине, США — страна возможностей.

Тем не менее эта поразительная странность поведения — ключ к успеху Трампа: спустя пять долгих лет после того, как он объявил о своем участии в президентской гонке, он всё еще может ужасать СМИ и очаровывать людей. Его большой талант как публичного политика заключается в том, что, хотя большая часть мира по-прежнему с ужасом взирает на продолжающийся цирк Трампа, президент и его говорящие головы могут напрямую говорить с американскими избирателями о проблемах, которые волнуют их больше всего. На этой неделе семья Трампа снова и снова поднимала вопросы экономики Китая, восстановления закона и порядка в стране, а также свободы слова.

Gage — Gage Skidmore Дональд Трамп-Младший

Демократы же, напротив, использовали свой съезд для нападок на личность Трампа и структурный расизм. Многие граждане США согласны с тем, что Трамп ужасен. Они опасаются, что под его руководством, которое строится на том, чтобы настраивать одних против других, страна развалится. Однако в еще большей степени избиратели опасаются за свою работу. Так, опросы показывают, что избиратели в вопросах исправления ситуации в экономике доверяют Трампу больше, чем Байдену. Американцы также заметят, что после огромного спада на пике вызванного пандемией кризиса занятость восстанавливается. «Величайшая экономика, которую когда-либо видел мир», как любит называть ее Трамп, — та, которую, как он утверждает, он построил исключительно благодаря своему уникальному таланту, — возвращается.

В мае и июне Трамп изо всех сил пытался определить слабые места Байдена. Его предвыборный штаб высмеивал кандидата от Демократической партии за его вызванную преклонным возрастом «умственную слабость», возможно, не осознавая, что огромный процент американского электората старше 65 лет плохо реагирует на подобные разговоры. Теперь же штаб Трампа изменил несколько свою риторику о «Сонном Джо»: в последних видеороликах говорится, что Байдена взяли под контроль «радикальные левые», как если бы в бедного старину был внедрен злобный внеземной организм. Судя по недавнему сокращению отрыва Байдена от Трампа, подобные сигналы доходят до общественности.

Критики Трампа любят говорить, что президента интересует только политическая агитация, что он не заботится о государственном управлении. Это справедливый момент. Однако люди забывают, каким хитрым и креативным может быть президент-республиканец. Кажется, что он всегда сможет найти способ победить.

Байдену же не хватает оригинальности Трампа. На прошлой неделе кандидат от Демократической партии удивил многих наблюдателей, произнеся довольно плавную речь о выдвижении своей кандидатуры. В последнее время он выглядел настолько сонным, что большинство зрителей были впечатлены его способностью неплохо читать с телесуфлера. Это не совсем высокая планка, учитывая, что он хочет стать лидером свободного мира, и его речь шокирующе похожа на его речь о выдвижении кандидатуры вице-президента в 2008 году, как показывает вирусное видео с двумя выступлениями. Китай Байден упомянул лишь один раз.

Russian.news.cn Коронавирус в Китае

Команда Трампа, с другой стороны, на этой неделе при любой возможности называла COVID-19 «китайским вирусом». Такие разговоры оскорбляют деликатных либералов, но хорошо подходят для жителей американского ржавого пояса, где рабочие проиграли дешевой китайской рабочей силе и видели, как у родственников происходила передозировка китайскими опиоидами. Теперь же их рабочие места вновь вырваны у них из рук из-за болезни, которая возникла в Китае.

Не так давно предвыборный штаб Байдена, казалось, понимал, как важно занять жесткую позицию против Пекина. В одном из апрельских предвыборных роликов Байдена говорилось, что Трамп «потворствует Китаю… пока коронавирус распространяется по всему миру». Тем не менее некоторые демократы назвали эту линию атаки «синофобской» и обвинили Байдена в попытке «перехитрить Трампа».

Эта маниакальная политкорректность и национальная ненависть к себе — самые серьезные недостатки Демократической партии. Байден и компания пытаются говорить об американской исключительности, но в итоге они всегда говорят о расизме. Республиканцы Трампа, напротив, все более искусно изображают из себя оптимистичных и чистосердечных патриотов. В понедельник вечером, когда левые пользователи Twitter всё еще хихикали над улюлюканьями Гилфойл, миллионы людей слушали речь сенатора-афроамериканца Тима Скотта, который заявил, что он «живет американской мечтой своей матери» и считает, что «следующий американский век может быть лучше, чем нынешний». Еще одним выступающим в тот вечер был кубинский иммигрант Максимо Альварес, который сказал, что он бы отдал все, что у него есть сегодня, это не было бы равным 1% того, что ему дали, когда он приехал в США, — «дар свободы».

Подобные речи всегда были медом для ушей граждан США, поэтому звездно-полосатая сентиментальщина очень хорошо подходит теме «Америки прежде всего!». Тем не менее в обеих партиях понимают, что времена ныне апокалиптичные, а это означает, что говорить о плохом нужно не меньше, чем о хорошем. Предвыборный штаб Байдена указывает на то, что в случае сохранения Трампа у власти демократии придет конец. Со своей стороны, предвыборный штаб Трампа заявляет, что «радикальные левые» разрушают западную цивилизацию и с Америкой будет покончено, если на этот раз к власти придут демократы.

The White House Пресс-конференция Дональда Трампа о ситуации распространения коронавируса в США

Особенно активные граждане в нескольких американских городах, кажется, одержимы идеей доказать правоту республиканцев. Ночью в воскресенье в ответ на очередное шокирующее видео применения полицией огнестрельного оружия в городе Кеноша, штат Висконсин, который, как оказывается, будет решающим штатом на этих выборах, началась жестокая акция протеста движения против притеснения афроамериканцев Black Lives Matter. Пострадавший выжил, и по какой-то причине подробности инцидента остаются неясными. Это не остановило стремление к беспорядкам. Разъяренные банды черной и белой молодежи громили и жгли магазины и автомобили, а также нападали на полицейских на улицах.

«Сегодня нам вновь приходится встречать трагический день», — написал Байден в Twitter, призвав к «полному и прозрачному расследованию».

Его напарница Камала Харрис отметил, что полиция «должна быть привлечена к ответственности». Ни тот, ни другой не призывали к спокойствию на улицах.

Проблема Байдена и Харриса в том, что общественное мнение о движении Black Lives Matter ухудшается. Смерть Джорджа Флойда в Миннесоте 25 мая вызвала огромное недовольство во всем мире, который уже был возмущен пандемией и социальными ограничениями. Опросы показали огромную поддержку повестки движения. Высокопоставленные демократы, в том числе Байден, извлекли выгоду из того, что решительным образом присоединились к движению и потребовали радикальных изменений. Но прошло уже три месяца, а беспорядки сторонников движения не утихают. Те, кто не участвует в акциях протеста, уже устали и начинают внимательнее прислушиваться к словам Трампа о том, что закон и порядок в стране нужно восстановить с помощью силы. Одно исследование показало, что сразу же после смерти Флойда большинство белых, не получивших высшего образования в различных колеблющихся штатах, заявили, что поддерживают Black Lives Matter. К концу июля большинство из них заявили об обратном.

Если бы Байден и Харрис были более искусными политиками, они бы заметили сдвиг настроений этих некогда сторонников Демократической партии, которые так решительно встали на сторону Трампа в 2016 году, и, соответственно, смягчили бы свои высказывания. Они осудили бы вандализм и разрушение предприятий (часто принадлежащих предпринимателям-афроамериканцам) так же, как они говорили о необходимости преобразования Америки.

Джо Байден и Камала Харрис

Они бы стали более решительно указывать на то, что Трамп, несмотря на все его жесткие разговоры, позволил беспорядкам распространиться. Но Байден и Харрис не могут изменить свою риторику, особенно по чувствительным расовым вопросам. Однако Трамп, похоже, пытается найти золотую середину: его предвыборный штаб осуждает чрезмерное полицейское насилие — к разочарованию его наиболее верных поклонников — и одновременно активно пишет в Twitter о необходимости положить конец незаконным действиям.

Демократы будут утешаться отрывом Байдена от Трампа в опросах общественного мнения, даже если они и не забыли о крахе Хиллари Клинтон на завершающих этапах президентской гонки 2016 года. В общенациональных опросах Байден по-прежнему почти на восемь пунктов опережает своего соперника, он также по-прежнему лидирует в большинстве важных для исхода выборов штатах. Считается, что Байден вызывает больше симпатий, чем Клинтон, которая лишь с небольшим отставанием проиграла Трампу четыре года назад. Кроме того, сторонники независимых кандидатов тоже предпочитают бывшего вице-президента. Тем временем Трамп приближается к концу своего первого срока с более низким рейтингом одобрения, чем любой президент после войны. При этом его рейтинг одобрения выше, чем у Джорджа Буша — старшего или Джимми Картера (двух последних президентов, которые не были переизбраны).

Усилия Трампа привлечь больше чернокожих избирателей, которые составляют 13% населения США, похоже, пока не принесли особых результатов. Демократы могут надеяться, что история BLM и тот факт, что Камала Харрис является представительницей смешанной расы, повысит явку афроамериканцев в их пользу. Тем не менее Трамп более популярен среди белых, чем четыре года назад, а белые по-прежнему составляют 60% населения США. Он также немного более популярен среди 18% латиноамериканцев.

Глупо делать политические прогнозы, особенно в такой неспокойный год. Но не стоит удивляться, если через какие-то девять недель окажется, что величайший трюк, который когда-либо проделывал Трамп, — это заставить Америку снова за него проголосовать.