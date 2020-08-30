На этой неделе эксперты активно делились своим мнением в СМИ, обсуждая всплеск проблем у банков, связанных с возможностью роста объемов неплатежей заемщиков с окончанием принятых российскими властями мер по борьбе с последствиями пандемии. Напомним, 3 апреля Владимир Путин подписал закон, позволяющий заемщикам-физлицам, у которых в ходе пандемии снизился доход более чем на 30% по сравнению с 2019 годом, воспользоваться до 30 сентября кредитными каникулами. Банки приводят самые разные оценки числа клиентов, не способных вернуться к стандартному прежнему режиму платежей. Одни говорят об 1% таких своих клиентов, другие сообщают, что испытать дефолт могут 20%. Между тем в середине августа регулятор отмечал снижение числа заявок, подчеркнем, на реструктуризацию кредитов. В первой половине августа, когда было подано 74 тысячи заявлений, за «помощью» в банки обратилось на 8 тысяч меньше клиентов, по сравнению со второй половиной июля. При этом чуть меньше половины заявок банками было отсеяно. Причем доля одобряемых заявок сохранялась практически на стабильном уровне в течении двух последних месяцев подряд — в пределах 60% и в отношении реструктуризации кредитов и в отношении решений по допуску клиентов к кредитным каникулам.

Дарья Антонова ИА REGNUM Экономика

Интересны следующие данные, которые приводил ЦБ: с 20 марта, заметим, до подписанного президентом закона, по 12 августа банками была проведена реструктуризация кредитных договоров на общую сумму 715 млрд рублей. На 12 августа предоставляемыми законом кредитными каникулами хотели воспользоваться порядка 370 тысяч заемщиков, что составляет 14,3% от общего объема обращений. Вероятно, таким образом регулятор подчеркивает не особую востребованность данной меры поддержки граждан и заодно важность собственных программ банков по реструктуризации кредитов. В середине мая регулятор также приводил данные о том, что процент желающих воспользоваться кредитными каникулами был невысоким: с 20 марта по 6 мая только 14,7% частных заемщиков подали заявки на кредитные каникулы. Кроме того, ЦБ дополнительно подчеркивал, что часть банков отказала клиентам именно по причине, предусмотренной в законе необходимости подтверждения факта снижения доходов заемщиков в течение нескольких месяцев подряд (90 дней).

Pxhere.com Денег нет...

Однако наивно полагать, что банки активно, в чем нужно тем не менее отдать им должное, реструктурируют кредиты исключительно ради своих клиентов. Реструктуризация кредитов, особенно сейчас, — это взаимовыгодное «упражнение». ЦБ снизил ключевую ставку, вместе с ней банки стали снижать доходность по депозитам, но при этом не стремятся снижать стоимость кредитов, что только повышает их доходность. Исследовательская компания Frank RG, проанализировав данные 11 крупнейших банков, сообщала недавно, что ставки по розничным кредитам превысили ставки по вкладам россиян в среднем в 2,5 раза. Банки выдают займы россиянам в среднем под 9,3%, а вклады населения привлекают примерно под 4% годовых. В ряде банков ставки по розничным кредитам и вовсе превышают доходность вкладов для населения в 4 раза. Например, Сбербанк предлагает вклады со средней максимальной ставкой 3,27% для новых клиентов, а процент по займам для таких клиентов — 12,9%. Такие же ставки у «ЮниКредита» — 3% против 11,9%. Поэтому зачем банкам терять своих клиентов, лучше дать им «оклематься» — пережить непростое время и снова вернуться в строй — оплачивать кредиты. При этом есть данные о том, что почти половина вкладчиков не намерена закрывать свои вклады, несмотря на сохранение тренда по снижению доходности депозитов. Эти данные публиковало агентство ТАСС со ссылкой на опрос, проведенный компанией IDF Eurasia. Кроме того, в июле российские банки увеличили прибыль до 131 млрд рублей, что выше на 21 млрд рублей объема прошлого года и практически вдвое превышает данные за июнь. Доля прибыльных банков превысила активы всего сектора на 81%. Активы увеличились до 97,2 трлн рублей. Рост произошел как за счет изменений по корпоративным, так и по розничным кредитам.

Kuba Центральный Банк России

Так что российский банковский сектор чувствует себя неплохо. Во всяком случае, пока. Более реальная картина его самочувствия станет понятна уже в следующем году, когда прекратят свое действие регуляторные послабления, принятые ЦБ на время пандемии — сначала действовавшие до 30 сентября, затем продленные регулятором до конца этого года. Кстати решение о продлении послаблений было принято, как говорилось в пресс-релизе ЦБ для стабилизации финансовых рисков на фоне, в частности, снижения доходов граждан и бизнеса. Означает ли продление регулятором послаблений, несмотря на значительный рост активов сектора, что рост неплатежей по кредитам на самом деле ждет банки впереди, остается вопросом? Между тем, как сообщало издание «Известия», ту самую маржу, которую банки получают от разницы между снижающимися ставками по депозитам и процентам по кредитам, ЦБ считает вполне нормальной, говоря, что банки желают создать запас прочности на случай усиления кризиса. Но, если ликвидные активы сектора в порядке и готовы выдержать массовую неплатежеспособность заемщиков, то к чему тогда были продлены послабления? Как всегда, Банк России что-то недоговаривает.