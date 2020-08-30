



Иван Шилов ИА REGNUM

Турция предпочла Катар вместо Ирана и России в поставках газа

Как сообщает газета Dünya ekonomi, в последнее время Турция все меньше приобретает природного газа у России и Ирана и устремила свой взгляд на Катар и США. Согласно полученным данным, объем газа, импортируемого в Турцию из России, сократился на 41,5%, а из Ирана — на 46%. Количество импортируемого из Катара газа увеличилось на 144,3%, из США — на 124%. Анкара переориентировалась потому, что транспортируемый по трубопроводам природный газ требует заключения долгосрочных соглашений и дорог — поставляемый морскими путями СПГ обходится сейчас дешевле. В первом полугодии текущего года Турция импортировала больше всего из Азербайджана — 5 444 990 000 кубометров. Объем поставок газа увеличился на 23,4% по сравнению с прошлым годом благодаря Трансанатолийскому газопроводу.

Усиление безопасности в Стамбуле

Как следует из сообщения новостного портала T24, генеральное управление безопасности Турции приступило к формированию в Стамбуле управления отрядов усиления, которое недавно было создано в Анкаре. Соответствующий указ президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана был опубликован в «Официальном вестнике». На первом этапе в Стамбуле будет создано новое полицейское подразделение со штатом численностью 500 человек, который будет расширяться по мере необходимости. Следует отметить, что для Анкары ранее было сформировано спецподразделение численностью 600 человек. Управление боевых отрядов усиления Турции, созданное по поручению Эрдогана, будет проводить отбор кадров из числа полицейских и спецназовцев, поддерживающих идеологию правящей Партии справедливости и развития (ПСР). Всего в Анкаре и Стамбуле ожидается набор в общей сложности до 1500 человек. Согласно заявлению министра внутренних дел Турции Сулеймана Сойлу, при чрезвычайных ситуациях эти силы будут направляться в качестве подкрепления в близлежащие провинции.

Voice of America Турецкие полицейские

Хафтар назвал перемирие фикцией

Согласно Rudaw, в Ливии, где до недавнего времени шла гражданская война, режим прекращения огня завершился, так и не начавшись. Согласно заявлению относящейся к генералу Халифе Хафтару Ливийской национальной армии (ЛНА), соглашение о режиме прекращения огня, заключенное между премьер-министром Правительства национального согласия (ПНС) Ливии Сарраджом и Палатой представителей (ПП) Ливии, является «фикцией». Официальный представитель ЛНА Ахмед аль-Мисмари заявил, что инициатива о прекращении огня, объявленная Сарраджем, была лишь «стратегией по введению в заблуждение». По словам Мисмари, на совещаниях ливийских правительственных сил было принято решение атаковать стратегически важные города Сирт и Куфру. Турция и ПНС находятся «в боевой готовности». Он также добавил: «По нашим наблюдениям, за последние 24 часа у побережья Сирта было замечено движение турецких кораблей и фрегатов. Саррадж и Турция готовятся к атаке Сирта. Мы тоже находимся в состоянии полной готовности».

Tccb.gov.tr Реджеп Тайип Эрдоган и Фаиз Сарадж

Реакция ФБР на «те самые утверждения»

Как следует из сообщения новостного агентства Samanyolu Haberi, находящийся в аргентинской тюрьме Серкан Куртулуш сообщал в своем интервью журналисту Саиду Сефа о том, что отделение правящей турецкой Партии справедливости и развития (ПСР) в Измире предлагало ему организовать покушение на американского священника Эндрю Брансона. Федеральное бюро расследований США связалось с властями Аргентины по этому вопросу. ФБР попросило разрешения допросить Куртулуша. 11 июня 2020 года было объявлено, что Куртулуш обратился к властям Аргентины с просьбой о политическом убежище. Он сначала дал интервью журналисту аргентинской газеты Infobae Федерико Фахсбендеру, а затем и турецким журналистам. В этих интервью он рассказал, кто именно предлагал ему осуществить покушение на пастора Брансона в Измире и совершить убийство российских летчиков.

White House Эндрю Брансон

Эрдоган открыто угрожает Греции

Согласно сообщению Ahval News, Эрдоган ответил на объявление через международную автоматизированную систему оповещения NAVTEX о том, что Греция проведет военные учения в Восточном Средиземноморье. Президент сказал следующее: «Греция погрузилась в хаос, из которого она не может выбраться. С этого момента Греция будет единственной пострадавшей страной в регионе. Те, кто бросил Грецию один на один с турецкой флотилией, пропадут завтра из поля зрения». По итогам заседания правительства Эрдоган высказал резкую критику в отношении греческих военных учений в Восточном Средиземноморье: «Греция не имеет такого права. Двуличное отношение к Турции привело к объявлению начала конца Евросоюза. Мы сталкиваемся с подобным отношением и в некоторых кругах США».

Msb.gov.tr Турецкие военные корабли

Турция продолжает нарушать запрет на поставку оружия

Согласно совместному спецрепортажу ARD, Arte, Tagesschau, Stern, El Diario, Lighthouse Report, Турция нарушает запрет на поставку оружия в Ливию. Указывается, что поставки осуществлялись на турецких грузовых самолетах типа A400M, техобслуживанием которых занималась Airbus. В отчетах утверждается, что техническое обслуживание проводилось на предприятии Airbus в городе Оттобрунн, недалеко от Мюнхена. Было заявлено, что многие сотрудники Airbus также обслуживали самолеты, частично произведенные в Германии, на военной базе в турецком городе Кайсери. В соответствии с соглашением Airbus до 2023 года гарантированно предоставит вооруженным силам Турции персонал для технического обслуживания воздушных судов.

Хафтар требует ухода Турции

Как указывает газета Yeni Yaşam, Ливийская национальная армия озвучила США и Европе свои условия прекращения огня. Как отмечается в послании ЛНА, Анкара должна уйти и покинуть свои базы в Ливии и регионе. Ливийская национальная армия также потребовала приостановить действие соглашения между правительствами Турции и премьера Сарраджа. Определяется срок вывода военных советников из Ливии в Турцию. Армия заявила, что войска Сарраджа должны отойти от границ городов Сирт и Куфра.

Mil.ru Халифа Хафтар

Сколько в Германии информаторов секретных служб Турции

Согласно Ahval News, из почти пяти миллионов мусульман в Германии около трех миллионов являются турками. После неудавшейся попытки государственного переворота в Турции в 2016 году, турецкое сообщество разобщено и враждует внутри себя. Рознь подогревает давление лиц, относящихся к правящей ПСР, которые продвигают националистические и исламистские принципы правящей партии. Десять лет назад турецкое правительство создало управление по делам турок за рубежом и родственных сообществ (YTB) для поощрения сотрудничества между гражданами Турции по всему миру. В 2018 году глава ведомства Абдуллах Эрен призвал турок за рубежом помочь Анкаре в борьбе с диссидентами. В том же году немецкие СМИ объявили, что Национальная разведывательная организация Турции (MIT) разработала приложение для смартфонов, через которое любой гражданин Турции, проживающий в Германии, может сообщить о критике в Германии в адрес Эрдогана или правительства. Турецкая исламская ассоциация Духовного управления (DITIB) считается самым крупным представительством Турции в Германии. Ассоциация, в значительной степени управляемая правительством Турции, контролирует более 900 мечетей. DITIB принесла извинения перед некоторыми имамами за передачу информации в Анкару в 2017 году. В июне прошлого года в документальном фильме немецкого телеканала ZDF подробно рассказывалось о разведывательной структуре в мечетях DITIB. Сообщалось, что в Германии имеется более шести тысяч информаторов и агентов секретных служб Турции.

Immanuel Giel Турецко-германский флаг

Совместные военные учения Франции, Греции, Италии и Кипра

Как следует из сообщения турецкой редакции BBC, эскалация напряжения в Восточном Средиземноморье набирает обороты в связи с проведением в этом регионе четырехсторонних военных учений при участии Греции, Франции, Италии и Кипра. Эти обстоятельства повлияли на рост числа встреч дипломатов. Эрдоган и президент США Дональд Трамп обсудили кризис в Восточном Средиземноморье во время телефонного разговора 27 августа. Управление по связям с общественностью при аппарате президента Турции сделало следующее заявление: «Виновницей нестабильности в Восточном Средиземноморье является не Турция. Турция выступает только за деэскалацию напряженности и диалог, что подтверждается предпринятыми конкретными шагами». Премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис тоже провел телефонный разговор с Трампом и отметил: «Если Турция прекратит свои провокационные действия, то мы ожидаем значительного уменьшения напряженности». Берлин пытается выступить посредником между Анкарой и Афинами. После того, как усилия министра иностранных дел Германии Хайко Мааса по поиску компромисса между сторонами с целью «предотвращения катастрофы» не дали результатов, Берлин считает, что четырехсторонние военные учения «не помогут наладить ситуацию».

orayan82 Истребитель F-16 ВВС Греции

Научный совет Турции о заражении коронавирусом

Согласно порталу AktifHaber, специалист по детским инфекционным болезням медицинского факультета Университета Хаджеттепе, член Научного совета Турции профессор Мехмет Джейхан сделал следующее заявление: «Мы знаем, что фактическое количество случаев заражения в 10 раз превышает официальные данные». Таким образом, профессор Джейхан, являясь одним из самых авторитетных лиц, указал на то, что данные, регулярно публикуемые министерством здравоохранения Турции, не соответствуют действительности. Согласно сведениям министра здравоохранения Турции Фахреттина Коджа, которые он дает в личном аккаунте в Твиттере, в стране за время пандемии коронавируса погибло 6183 человека. Выявлено 1313 новых случаев, общее количество заболевших увеличилось до 262 507.

Споры в Евросоюзе относительно санкций против Турции и Белоруссии

Как передает TR724, между главами внешнеполитических ведомств стран — членов Евросоюза возникла полемика относительно санкций против Турции и Белоруссии. Представители Республики Кипр заявили о том, что наложат вето на решение о введении санкций против Белоруссии, если ЕС не примет более жесткие меры по отношению к Турции. На встрече министров возник спор касательно того, какие меры и санкции необходимо вводить к Турции по причине напряженности в Восточном Средиземноморье, и Белоруссии, где якобы были сфальсифицированы итоги президентских выборов.

КОРОТКО О ГЛАВНОМ

Стамбул снова станет местом проведения «Формулы-1» спустя девять лет перерыва. Заезд состоится 15 ноября на гоночной трассе Истанбул Парк.

Председатель оппозиционной турецкой Партии будущего Ахмет Давутоглу заявил, что причиной ускорения сроков проведения конгрессов стали «досрочные выборы». Давутоглу добавил: «Это и есть причина, по которой мы входим в число участников большого конгресса, и вполне естественно и правильно, что это проходит оперативно. Мы всегда готовы к досрочным выборам, независимо от условий и оснований».

Информационное агентство Bloomberg сообщило, что Центральный банк Турции, являющийся единственным покупателем производимого в Турции золота, бьет рекорды. Согласно сообщению, если спрос на золото в Турции за последние 25 лет составлял 160 тонн, то только в этом году объем запрашиваемого золота достиг около 150 тонн.

Высказываются разные мнения относительно рыночной стоимости недавно обнаруженных 320 миллиардов кубометров природного газа, что было торжественно объявлено Эрдоганом «радостной вестью». В то время как одни эксперты оценивают находку в 80 миллиардов долларов, другие говорят, что эта цифра составляет всего 20 миллиардов долларов. Хотя, по мнению некоторых экспертов, добыча газа в 2023 году невозможна, несмотря на заявление об этом Эрдогана.

Сообщается, что члены администрации Сарраджа встретились в Ливии с представителями фирмы Kalyon, которая стала известна в период правления турецкой Партии справедливости и развития и получила большую часть объявленных в Турции тендеров. В ливийских СМИ новость дали под заголовком: «Саррадж ведет переговоры с турецкой компанией о возобновлении приостановленных проектов».

Журналист Эмин Чапа подготовил и представил на новостном телеканале CNN Türk программу под названием «След денег». Он обратил внимание на ошибки экономической политики президента Турции и добавил: «Эрдоганомика рухнула».

Запреты на алкоголь в Турции, введенные с момента прихода к власти ПСР, привели к резкому увеличению производства алкоголя в домашних условиях. Граждане начали заниматься самогоноварением на фоне того, что в стране была запрещена продажа алкоголя с 22:00 до 06:00 и введены крупные штрафы за нарушения.