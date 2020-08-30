Авторитетный американский военный журнал USNI News 18 августа 2020 года опубликовал статью под названием «Военно-морской флот спокойно приступает к разработке палубного истребителя следующего поколения; в планах — пилотируемый самолёт дальнего радиуса действия».

U.S. Navy Атомный авианосец «Карл Винсон» ВМС США

Эта боевая машина будет создаваться в рамках программы Next Generation Air Dominance (NGAD). По информации от Джеймса Гертса, руководителя по закупкам ВМС США, флот уже сформировал программный офис под данную задачу.

Новый истребитель заменит стоящие на вооружении палубные истребители/ штурмовики F/A-18E/F Super Hornet и самолёты радиоэлектронной борьбы EA-18G Growler, срок эксплуатации которых начинает истекать в начале 2030-х годов.

U.S. Navy Истребитель FA-18 Hornet взлетает с авианосца

В своём докладе за январь 2020 года Исследовательская служба Конгресса США оценила примерные затраты на замену флота F/A-18E/F с 2032 по 2050 год в 67 миллиардов долларов, а на замену флота EA-18G Growler в 22 миллиарда долларов. Итого: 99 миллиардов долларов.

Однако эта оценка не включает в себя потенциально значительные затраты на установку новых модулей аппаратуры РЭБ или модернизацию стоящих на вооружении модулей РЭБ для EA-18G Growler. ВМС США подсчитали, что на замену только 128 комплектов данного оборудования понадобится около 4 миллиардов долларов. А флот EA-18G Growler в настоящее время насчитывает 160 боевых машин.

ВМС США уже изыскали на программу NGAD 4,5 миллиарда долларов за счёт сокращения закупки истребителей/штурмовиков F/A-18E/F Super Hornet.

Главная задача программы Next Generation Air Dominance — увеличения боевого радиуса действия палубной авиации авианосных ударных групп ВМС США. Предполагается создать совершенно новый палубный истребитель шестого поколения с боевым радиусом действия более 1000 морских миль (более 1852 километров).

U.S. Navy Палубный самолёт радиэлектронной борьбы EA-18G Growler садится на авианосец

Американские эксперты считают, что ВМС США собираются создать боевую машину, которая будет включать в себя многие возможности истребителя F-35C Lightning II, использовать новые технологии и иметь расширенную дальность полёта.

Программа Next Generation Air Dominance была сформирована в рамках обновлённой оборонной стратегии США, сориентированной на борьбу с Россией и Китаем на Индо-Тихоокеанском театре военных действий. Оказалось, что дальность полёта российских и китайских противокорабельных ракет не позволяет американским авианосным группам подойти на расстояние, позволяющее применять палубную авиацию.

Посмотрим, какой боевой радиус действия без подвешенных топливных баков и дозаправки в воздухе имеют истребители ВМС США. У истребителя/штурмовика F/A-18E/F Super Hornet он достигает 722 километров, у истребителя F-35C Lightning II (палубный вариант) — 1140 километров, у истребителя F-35B Lighting II (короткий взлёт, вертикальная посадка, с возможностью вертикального взлёта) — 865 километров.

А теперь рассмотрим характеристики ряда российских систем оружия, позволяющих держать авианосные ударные группы США на приличном расстоянии от наших границ.

На первое место следует поставить ракетный комплекс воздушного базирования «Кинжал» с ракетой Х-47М2. Истребитель-перехватчик МиГ-31К может нести одну такую ракету. Скорость полёта данной ракеты достигает 10 Махов. Боевая часть может быть как в обычном, так и ядерном оснащении. Дальность полёта ракеты Х-47М2 составляет 2 тысячи километров. В России ракетные комплексы «Кинжал» стоят на опытно-боевом дежурстве ещё с декабря 2017 года.

Воздушно-космические силы РФ ожидают скорого поступления на вооружение модификации дальнего бомбардировщика Ту-22М3 — Ту-22М3М. Этой версии боевой машины возвращена штанга дозаправки в воздухе, что фактически приближает её по характеристикам к стратегическому ракетоносцу-бомбардировщику. Ту-22М3М сможет нести четыре гиперзвуковые ракеты комплекса Х-47М2 «Кинжал».

Max071086 Дальний бомбардировщик Ту-22М3

Следует заметить, что на рубеже 2020−2021 годов на вооружение ВМФ РФ будет принята гиперзвуковая ракета ЗМ22 «Циркон» морского базирования. Ею будут оснащаться многоцелевые атомные подводные лодки и надводные корабли. Дальность полёта ракеты составляет более 1000 километров, а скорость полёта — более 9 Махов. Даже одна гиперзвуковая ракета «Циркон» способна вывести из строя любой крупный надводный корабль.

Таким образом, на данный момент дальность полёта ракеты российского комплекса Х-47М2 «Кинжал» в 2 тысячи километров — больше боевого радиуса действия, заложенного в американскую программу Next Generation Air Dominance по созданию нового палубного истребителя (1000 морских миль — 1852 километра).

Новый истребитель начнёт поступать на вооружение ВМС США только с 2032 года, т. е. через 12 лет. Однако российские конструкторы оружия 12 лет не будут стоять на месте, и будут предприняты меры как по увеличению дальности полёта противокорабельных ракет, так и по увеличению их скорости.

Уже на сегодня очевидно, что программа NGAD, с точки зрения противостояния с Россией, не имеет никакого практического смысла, кроме намерения освоить деньги американских налогоплательщиков.

Если же мы возьмём российскую многоцелевую океанскую систему «Посейдон», то на повестку дня ставится даже не вопрос боевого применения авианосных ударных групп ВМС США, а вопрос смысла их существования.

Не позднее 2027 года Россия планирует развернуть четыре атомные подводные лодки, каждая из которых будет нести до восьми подводных беспилотных аппаратов «Посейдон». Две АПЛ будут в составе Северного флота и две — в составе Тихоокеанского флота.

Mil.ru Беспилотный подводный аппарат

Беспилотный подводный аппарат «Посейдон» — это межконтинентальная ядерная подводная автономная торпеда с ядерной силовой установкой. Дальность её хода достигает 10 тысяч километров, глубина погружения — одного километра, а скорость хода на такой глубине — 200 километров в час. Одна такая торпеда способна уничтожить авианосную ударную группу ВМС США.

Нынешний уровень развития авиационной техники не позволит ни сейчас, ни в ближайшем будущем создать палубный истребитель с боевым радиусом действия более 10 тысяч километров. Данный факт ещё раз говорит об утопичности американской идеи увеличения боевого радиуса действия палубной авиации и связанной с ней программы Next Generation Air Dominance по созданию нового палубного истребителя, а также позволяет сделать неутешительный вывод о готовящемся распиле бюджетных средств США в размере более 100 миллиардов долларов.