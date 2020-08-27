Мировое поветрие весьма органично вплелось в цепь неблагоприятных подвижек в жизни населения разных стран. И обнажает все ранее тщательно скрываемые противоречия и неравенства в преддверии надвигающегося, по всем признакам, всемирного экономического «хлопка». Масштаб которого обещает затмить Великую депрессию, окончательно разрешившуюся лишь результатами Второй мировой войны. И в сложившихся условиях фармацевтическая промышленность, так называемая Big Farma, лишних за свой стол пускать собирается даже ещё в меньшей степени, чем углеводородные и IT-гиганты.

Иван Шилов ИА REGNUM) Коронавирус

И вот 11 августа президент России Владимир Путин заявил, что в России зарегистрирована первая в мире вакцина от COVID-19. Более того, ее клинические испытания еще 20 июля завершили Минобороны РФ и разработчик — НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н. Ф. Гамалеи, а в первых числах сентября в медучреждениях Москвы начнутся пострегистрационные её исследования. Реакция о «вторжении» России на «чужое» для неё поле «Большой Фармы» (по мнению последней) оказалась по пафосу и накалу сопоставимой с реакцией Запада на сообщение о запуске СССР в космос первого искусственного спутника Земли. Как и тогда, большинством стран это известие было воспринято с энтузиазмом. На новость о российской вакцине очень положительно отреагировали и в научных кругах авторитетнейшего в вопросах медицины Израиля. Как сообщает телеграм-канал «ЛАТАМ», по данным проведенного одной из крупнейших мексиканских газет El Financiero опроса, вакцине из России доверяют 66% респондентов, 32% из которых полностью уверены в российской разработке. Вакцине из Франции доверяют 65% опрошенных мексиканцев, британской — 63%. Столько же доверяют вакцине, разработанной в Мексике, вакцине из США доверяют 60% и только 44% — вакцине из Китая.

А вот менее темпераментные жители России, приученные обстоятельствами отечественного бытия к скептическому восприятию окружающей действительности, оптимизм демонстрировать пока не торопятся. Так, по данным опроса ВЦИОМ, в котором приняли участие 1,6 тысячи человек, 52% респондента пока не готовы применить на себе вакцину от коронавируса. Согласны на прививку 42%, а 6% опрошенных затруднились с ответом.

ИА REGNUM

При этом более половины (56%) опрошенных в какой-то мере опасаются, что они или их близкие могут заразиться коронавирусом. Только 12% уверены, что он обойдет их стороной, 13 процентов пока не задумывались об этом.

По данным того же опроса, 58% респондентов ожидают второй волны коронавируса, а в том, что её не будет, уверены только 30%. По этой причине тот факт, что желающие вакцинироваться от коронавируса пребывают в относительном меньшинстве (42% к 52%) удивлять не должен: во время эпидемии прививать от инфекции уже поздно. Об этом говорят и факты повторного заражения тем же COVID-19. В частности, о повторном диагнозе COVID-19 рассказал глава Тувы Шолбан Кара-Оол. И случай этот не единственный, что подтверждает вирусолог бельгийского Католического университета Левена Марк ван Ранст и дважды переболевший «ковидом» доктор медицинских наук, профессор кафедры Первого медицинского университета Антон Ершов.

По той же причине мнение большинства специалистов пока склоняется против вакцинации. Так, 18 июня были опубликованы результаты опроса, проведенного компаниями «Доктор на работе» и RNC Pharma. Исследование проводилось с 11 по 16 июня 2020 г. среди интернет-аудитории, представленной 452 врачами 32 специальностей из 98 городов России.

ИА REGNUM

В ходе опроса выяснилось, что только 19% специалистов однозначно выступают за проведение массовой вакцинации населения от COVID-19, а также считают необходимым ввести препарат в «Национальный календарь профилактических прививок». С учётом однонаправленных ответов (о необходимости срочной наработки вакцины; о вакцинации только людей из «группы риска») доля сторонников прививки составила уже 39%. А против вакцинирования выступило 57% специалистов.

Примечательно, что годом ранее 78% медицинских работников к новым вакцинациям были настроены благосклонно или нейтрально.

ИА REGNUM

Такие данные в прошлом, 2019 году, были приведены в научной статье «Отношение медицинских работников к вакцинопрофилактике», опубликованной в журнале «Медицина экстремальных ситуаций» (авторы: Будникова Е. А., Харит С. М., Фридман И. В.). Проведенное учёными исследование мнений 137 сотрудников ЛПУ для взрослых показало, что в прошлом году отношение к вакцинации у половины медперсонала было положительным, а у четверти — нейтральным.

Авторы исследования указывают на обязательность информирования населения о необходимости вакцинации, в том числе — особо — через Сеть и самими медработниками в ходе исполнения ими повседневных обязанностей.

В этом отношении показательны данные опроса, проведенного в «мирное», «доковидное» время Управлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Волгоградской области. Исследование проходило в рамках проведения Европейской недели иммунизации с 24 по 30 апреля 2019 г. и получилось весьма репрезентативным: 5732 участника.

ИА REGNUM

То есть основным источником информации о вакцинировании для граждан являются медработники — 51%, СМИ, включая интернет, — 52% и ближайшее окружение — 40%.

ИА REGNUM

А вот приверженных вакцинированию в Волгоградской области на момент проведения исследования было достаточно много: от 41% до 73% (если считать тех, кто делает прививки выборочно).

То есть народ у нас грамотный и, при достаточном и откровенном информировании, способен откликнуться на призыв властей, тем более по такому животрепещущему поводу, как собственное (и близких) здоровье.

А перспективы попыток иностранных конкурентов из «Большой Фармы» противодействовать внедрению российской вакцины в международный оборот путём информационного воздействия на население РФ наглядно демонстрируют данные опроса ИА REGNUM по коронавирусной тематике в марте-апреле текущего года:

ИА REGNUM

Как видно из Рис.5, доверие населения России руководству РФ в деле борьбы с пандемией весьма высоко — 38%. Не доверяло властям на момент опроса 22%, а в раздумьях и сомнениях пребывало 36%. То есть доверие как властям, так и научному сообществу имеют место быть. Что, в том числе, являет собой довольно прочную основу для оптимизма.