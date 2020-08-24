Широко и подробно освещаемое в СМИ моровое поветрие продолжает свой марш по планете, то вступая на некое «плато», то ускоряясь в предчувствии создания губительной для коронавируса вакцины, появление которой анонсируется практически повсеместно и ежедневно. Но есть и хорошие новости: так, офисные работники увидели рост своей эффективности на «удалёнке», сообщает 25 августа РБК со ссылкой на результаты опроса, проведенного на фоне пандемии коронавируса международной консалтинговой компанией Boston Consulting Group (BCG) среди 12 тыс. сотрудников из компаний по всему миру. По полученным данным, компании перевели на удаленную работу около 40% персонала. При этом около 75% выведенных на надомный режим сотрудников сообщили, что в первые несколько месяцев пандемии коронавируса им удалось сохранить, а то и повысить свою производительность. А вот для коллективных задач этот показатель составил всего 51%, причём и для тех, кто остался работать на своих местах.

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Схожие результаты показали и опубликованные в тот же день, 25 августа, результаты онлайн-опроса, проведенного Фондом ВЦИОМ и «Национальным агентством развития квалификаций» (НАРК) среди 4131 респондента из числа работодателей: руководителей предприятий, линейных руководителей и сотрудников HR-служб. Главной целью онлайн-опроса, как сообщает портал «Экономика и жизнь», была оценка эффективности адаптационных мер, осуществляемых предприятиями в сложившейся ситуации и их последствиями для рынка труда.

ИА REGNUM

Как можно видеть из Рис.1, в привычном режиме трудилась половина (48%) принявших участие в опросе руководителей, тогда как другая половина работала в удаленном режиме — 44%, что больше, чем показывают результаты упомянутого выше опроса Boston Consulting Group для иностранных компаний (там — 40% персонала работает/работало в удалённом режиме).

По результатам опроса ВЦИОМ-НАРК, 98% опрошенных руководителей свои рабочие места сохранили, в то время как лишь на 84% предприятий (см. Рис.2) сокращений или не планируется, либо даже рассматривается возможность дополнительного набора персонала. То есть, получается, что эффективность менеджмента российских компаний даже выше, чем самооценка сотрудников иностранных фирм, опрошенных Boston Consulting Group, 75% которых считают, что за время пандемии их эффективность или не снизилась, а то и вовсе — повысилась.

ИА REGNUM

При этом подавляющее большинство компаний работают в период пандемии и не планируют сокращения сотрудников (81%), а 3% даже увеличили или планируют увеличить штат в нынешней ситуации. О полной остановке деятельности организации сообщили 8% респондентов. Работают, но сократили (или планируют сократить) численность сотрудников значительно и незначительно по 2% респондентов соответственно.

В целом перспективы спроса на квалифицированных сотрудников после окончания пандемии, по оценке авторов исследования, выглядят оптимистично:

ИА REGNUM

63% работодателей считают, что спрос не изменится, а 13% ждут его роста; «однонаправленный» ответ в сумме набирает 76% «позитива». Такой результат совпадает с выводом BCG, сообщившей о том, что 75% выведенных на надомный режим сотрудников инофирм уверены, что им удалось сохранить, а то и повысить свою производительность.

Всё вышесказанное верно при сохранении нынешних, ставших уже привычными, условий. То есть условий «плато-режима» пандемии COVID-19. Который, впрочем, выглядит весьма шатким, и «пошатнуться» может не только в сторону своего смягчения. Так, владельцы и топ-менеджмент московского малого и среднего бизнеса (ресторанов с отелями, фитнес-центров и прочего), боятся второй волны коронавируса, о которой время от времени упоминают СМИ. По данным исследования, проведенного по заказу ТАСС независимой консалтинговой компанией IFORS, второй волны ожидают 78% предпринимателей. При этом 83% респондентов считают, что она может случиться в сентябре-октябре. По мнению 42% принявших участие в опросе бизнесменов, ее последствия будут гораздо более масштабными, чем у первой, а еще 33% говорят, что примерно такими же. То есть масштаб последствий «второй волны» 75% предпринимателей оценивают негативно, либо очень негативно, как последние для своего бизнеса, несмотря на предпринятые городскими и федеральными властями меры.

Для справки: уровень безработицы в России в январе 2020 г. составил 4,7%; в апреле — уже 5,6%, в июле вырос до 6,3%. Тенденция роста безработицы очевидна, как и деформация права на труд граждан необъятной и очень богатой (ресурсами) страны. Меры по исправлению ситуации, как известно из СМИ, и разрабатываются, и «озвучиваются», и средства (на то выделенные) «осваиваются». То есть всё возможное в заданной системе социально-экономических координат уже сделано. Приходит время нестандартных для нашей страны эволюций. Какими они будут?