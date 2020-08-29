



Андрей Черкасский ИА REGNUM

Президент Папской академии жизни архиепископ Винченцо Палья в интервью американскому католическому порталу Crux предостерег от превращения борьбы за жизнь в идеологическое оружие, заявив, что эксплуатация этой тематики в «политическом футболе» рискует причинить «большой вред». Поводом для высказывания монсеньора стала президентская кампания в США. Комментируя избирательную гонку, где обращение к религии и проблемам жизни заняло большое место в предвыборных стратегиях как президента США Дональда Трампа, так и кандидата от Демократической партии Джо Байдена, Палья сказал, что вопросы этики и морали не являются исключительно заботой одной нации, они — «глобальная проблема». Поэтому, по его словам, Церкви в США должны чувствовать «всеобщую ответственность за жизнь и призывать к более активному участию в решении проблемы во всех ее измерениях, то есть в перспективе глобальной биоэтики, которая охватывает все основные темы, касающиеся жизни, личности и человеческой семьи».

Regione Umbria News — Agenzia informazione istituzionale Assemblea legislativa Винченцо Палья

Речь идет о следующем. То, что Католическая церковь выступает за жизнь и против абортов, общеизвестно. Как заявлял в мае 2019 года на аудиенции папа Римский Франциск, «аборт ни в коем случае не может быть ответом, которого ждут матери и семьи». Проблема в том, что американские католики уделяют повышенное внимание именно этому аспекту, делая акцент на праве родиться. А как будет воспитываться ребенок, что с ним случится, когда он повзрослеет, насколько доступна в стране система образования и медицины, гарантированы ли права на жилье и работу, их интересует уже меньше. По части движений против абортов и в защиту жизни, внимания к этой теме на национальном уровне Католическая церковь в США не имеет равных. Если бы она хотя бы половину этой энергии и рвения тратила на вопросы о развитии ребенка и его взросления, то, наверное, Соединенные Штаты стали бы самым гармоничным и справедливым государством в мире. На что, видимо, намекал Палья, говоря о необходимости ставить проблему комплексно и охватывать все основные темы, включая жизнь, личность и семью.

Его ответ содержит как церковную, так и политическую составляющие. Дело в том, что сама по себе тема абортов и жизни не так уж критически важна для предвыборных кампаний Трампа и Байдена. По данным Института исследований общественных религий (PRRI), менее четверти белых католиков и испаноязычных/латиноамериканских католиков заявляют, что голосуют в соответствии со своими взглядами на аборты. Поэтому загадочным выглядит непропорционально высокое значение, которое этой проблематике придают избирательные штабы президента-республиканца и претендента-демократа. Но для чего-то же они это делают. На недавнем конвенте Республиканской партии, где номинировали Трампа и его вице-президента Майка Пенса, об абортах и жизни говорил выступавший в первый день собрания архиепископ Нью-Йорка кардинал Тимоти Долан. Хотя он разъяснял, что его появление не является поддержкой конкретных кандидатур, этому никто не поверил. Ведь Трамп и Пенс имеют имидж политиков, которые выступают против абортов и в защиту жизни. В то время как Байден, католик по вероисповеданию, подчеркивает, что не любит аборты, но выступает за право женщин делать их.

Cy White Тимоти Долан

Однако есть и другое. Байден делает акцент на приверженности католическому социальному учению, а здесь ему действующий президент в глазах верующих проигрывает, и проигрывает сильно. «Я вырос с пониманием католической социальной доктрины, которая учила меня, что вера без дел мертва, и вы узнаете нас по тому, что мы творим», — заявляет кандидат от демократов. По его словам, это делает для него важным такие вещи, как внимание к человеческому достоинству всех людей планеты, солидарности бедным и рабочему классу, что проскальзывает в выступлениях Байдена на тему гарантии занятости и экономической политики. Как считают некоторые католические издания, понимая уязвимость своего кандидата, штаб Трампа надеется, что «особый акцент на абортах хорошо послужит президенту», отвлекая внимание от его «неудачных выступлений во время эпидемии коронавируса, действий в ходе расовых беспорядков и в ситуации неустойчивой экономики и безработицы». В этом Трампу «помогает» консервативная часть Конференции католического епископата США (USCCB), которая в ноябре прошлого года смогла утвердить аборты в качестве «главного вопроса Церкви» вопреки позиции либеральной части, предлагающей сосредоточиться на социальной справедливости.

diego_cue Собор Святого Патрика в Нью-Йорке

Между тем именно вопросы социальной справедливости являются приоритетом Франциска и Святого престола. И с этих позиций понтифик критиковал Трампа, когда выразил сомнения в его приверженности защите жизни. В частности, в 2017 году после попыток президента отменить программу DACA, которая защищает нелегальных мигрантов, въехавших в страну в детском возрасте, от высылки. «Я слышал его выступление, — сказал тогда папа. — Он позиционирует себя борцом за жизнь. Если он хороший защитник жизни, то должен понимать, что семья — это колыбель жизни, и вы должны защищать ее единство». Исход голосования на президентских выборах в США в ноябре сего года имеет в этом контексте огромное значения для Ватикана. Если выиграет Байден, то Святой престол может рассчитывать на его поддержку социального аспекта политики папы Франциска во всем мире. Если выиграет Трамп, то успех сможет праздновать консервативная часть Католической церкви в США, ставящая во главу угла противодействие абортам и движение в защиту жизни, при том, что эта повестка в меньшей степени актуальна как для Святого престола, так и для большей части католических общин за пределами Соединенных Штатов.