При анализе политической социологии не следует пренебрегать «малыми цифрами». Они, конечно, не влияют на результаты выборов, но имеют ощутимый вес для формирования настроений, страхов и надежд электората.

Иван Шилов ИА REGNUM

Потому что когда на отару нападают волки, то считают не овец, а овчарок. И «когда численность бескомпромиссно настроенного меньшинства определенного типа достигает какого-то порогового уровня — казалось бы, незначительного, скажем, в три или четыре процента от общей численности населения, — остальной популяции приходится подчиниться их предпочтениям» — грубо, конечно, но с этим постулатом Нассима Талеба особо не поспоришь. Особенно если меньшинство мотивировано и вооружено.

Поэтому события около Люботина, Харьковской области, на трассе Киев — Харьков, стоило бы рассматривать как отражение процессов, проходящих в силовом сопровождении украинских политических процессов.

Вечером 27 августа на трассе несколькими автомобилями был заблокирован микроавтобус и атакованы его пассажиры — активисты движения «Патриоты — За Жизнь», созданного в структуре «Оппозиционной партии — За Жизнь». В настоящее время ОПЗЖ является основным конкурентом действующей власти и на грядущих местных выборах, и на всех остальных возможных электоральных гонках. При нападении применялось травматическое оружие, патриоты были избиты, четверо из них попали в больницу.

Лидеры ОПЗЖ практически сразу заявили, что их соратники были «заблокированылюдьми, принадлежащими к группам «Азов» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и «Национальный корпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Лидер «Нацкорпуса» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Андрей Белецкий тут же открестился от этой акции, но заявил, что нападавших «нужно наградить госнаградами за борьбу с сепаратизмом».

Анна Дубровська Андрей Белецкий на втором съезде партии «Национальный Корпус». Октябрь 2017 года

Но само упоминание о «Национальном корпусе» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и, не к ночи будет помянут, «Азове» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) подводит к проблеме, являющейся одной из самых страшных для перспективы украинского государства — диктату страха. Предыдущий режим Петра Порошенко эффектно и эффективно пользовался страхом как средством воспитания масс и политических оппонентов. Убийства, избиения, нападения на офисы, унижения — и все это осуществляемое руками националистических парамилитарных команд — всего этого Украина хлебнула досыта. Но в результате государство выпустило из своих рук одну из монополий, монополию на применение насилия. И сейчас уже само боится политического насилия со стороны кочующих банд радикалов.

Первым акцию организованного сопротивления «диктату улицы» осуществил в июне этого года блогер Анатолий Шарий, чья партия провела массовую манифестацию под Офисом президента. И в данном случае даже важна не сама акция, а эпизод силового противостояния в метро «Театральная», где группа националистов напала на расходящихся манифестантов, но быстро была загнана в угол и избита раскладными удилищами. На них обычно носят знамена, но в драке это тоже эффективное оружие.

«Нацкорпус» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) объявил «сафари мести» сторонникам Шария и произошел ряд нападений на его офисы и активистов в этих офисах. И Партия Шария «сдулась». Реального сопротивления оказано не было, а саркастические видео из-за границы и обращения в суд никого на Украине уже не впечатляет.

И вот результат: на парламентских выборах-2019 у Партии Шария был десятый результат (2,23%). После успешной июньской акции его рейтинг в июле поднимался до 4,7% (канун прохождения парламентского барьера), но в конце августа бултыхается между 1,1 и 2,2 процента. Причиной такого падения можно считать откровенный проигрыш националистам во всех эпизодах противостояния.

Sharij.com.ua Массовая манифестация «Партии Шария» 17 июня 2020 года в Киеве

Однако к настоящему времени уже появились «Патриоты — За Жизнь». Они создавались как «силовое крыло» ОПЗЖ, чего и не скрывает Вадим Рабинович, один из лидеров оппозиционеров. Которые собираются быть «тем балансом, который стабилизирует ситуацию и остудит горячие головы этих вчерашних разносчиков пицц, которые решили, что сегодня они вершители судеб. Мы поставим их в рамки и выстроим ту систему, которая даст возможность украинскому обществу чувствовать себя защищённым. В основе наших действий лежит формирование и укрепление закона и правопорядка, баланса в нашей стране, препятствование хаосу и беспределу, который творится на наших улицах» (Илья Кива, депутат от ОПЗЖ и лидер «Патриотов — За жизнь»).

Но пока инициатива явно на стороне национал-радикалов, а четверо «патриотов» лежат в больнице.

Не хочу быть «черным пророком», но похоже, что на Украине начинается не столько предвыборная борьба, сколько борьба «силовых крыльев» политических сил. Потому что мало для кого секрет, что национал-радикальные «парамилитарщики» практически ВСЕ контролируются представителями нынешней или ушедшей власти. И именно эта борьба может стать основной, потому что «легальные» избирательные кампании ведутся ныне удивительно вяло.

Visem Илья Кива 9 мая 2019 г. в Киеве с портретом героя СССР Филиппа Кивы

Из сложившейся ситуации есть два выхода. Либо государство возвращает себе естественную монополию на применение насилия и давит все квази-вооруженные формирования, до которых может дотянуться. Не только выстраивая их, как ныне выразился министр внутренних дел Аваков, «зайками в ряд», но и доводя этих «заек» до суда и наказания. Либо…

Либо в каждой общине, в каждом селе могут появляться «силовые крылья». Просто из инстинкта самосохранения. Для этого надо немало денег, но совсем немного людей. Потому что, повторюсь, когда на отару нападают волки, то считают не овец, а овчарок. А овчарок всегда «малая цифра».