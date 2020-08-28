25 августа 2020 года опубликован Указ Президента Российской Федерации «О межведомственной комиссии Совета Безопасности Российской Федерации по вопросам обеспечения национальных интересов Российской Федерации в Арктике». Это говорит о повышении значения этого макрорегиона для России, и нарастании международных противоречий вокруг него.

о. Сергий (Корельский) Русская Арктика. Архангельская область. Сосновка

В Положении о комиссии значится не только аналитическая работа по вопросам безопасности, но и подготовка предложений по вопросам социально-экономического развития арктической зоны, включая расширение её ресурсной базы, развитие транспортной, информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, обеспечение экологической безопасности с учетом глобальных изменений климата, ликвидация накопленного вреда окружающей среде, развитие системы особо охраняемых природных территорий.

Комиссия получила полномочия по формированию проекта федерального бюджета на очередной финансовый год в части реализации государственной политики Российской Федерации в Арктике, социально-экономического развития арктической зоны, оценки эффективности расходования бюджетных ассигнований на эти цели.

Направления работы межведомственной комиссии Совета Безопасности во многом перекрывают полномочия правительственной Государственной комиссии по вопросам развития Арктики возглавляемой вице-премьером Ю. Трутневым. По сравнению с ней статус комиссии СБ РФ резко повышен. Если в госкомиссию входит помимо прочих вице-премьер, 2 министра, 11 замминистров, то в комиссию СБ РФ — вице-премьер, 11 министров и 4 представителя президента РФ в федеральных округах.

Состав комиссии Совета Безопасности по Арктике включает таких «тяжеловесов», как министры обороны, финансов, иностранных дел, и министров экономического блока, что позволит обсуждать на заседаниях комиссии практически все вопросы.

Комиссия Совета Безопасности практически поглотила госкомиссию, которая будет, очевидно, заниматься детализацией уже принятых решений комиссии СБ РФ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мурманский морской торговый порт

Можно предположить два варианта развития событий. Оптимистический, если Д. Медведев сделает комиссию главным направлением своей работы в СБ РФ и подберет из числа «своих кадров» генератора идей, что позволит скорректировать существующие перекосы, в частности накачку ресурсами уязвимого во всех отношениях Мурманска. Состав комиссии СБ РФ стимулирует сбалансированность. Вряд ли такой «тяжеловес», как министр обороны С. Шойгу, вопреки военной науке будет согласен с идеей «столицы Арктики» в Мурманске. Да и другие федеральные министры, в обязанности которых входит развитие всех регионов, готовы концентрировать арктические ресурсы в одном.

Второй, пессимистический, вариант — комиссия станет одним из вялотекущих коллегиальных начинаний, Д. Медведев не станет «генератором идей» и окажется проводником идей Ю. Трутнева. Диспропорции, заложенные в концепцию «Мурманск — столица Арктики», в сочетании с возможностями «звездного состава» новой комиссии, только усилятся.

Многое зависит от Дмитрия Медведева лично — как он возьмется за Арктику, и насколько его подкрепит в самостоятельных решениях Владимир Путин.

А проблем в Арктике накопилось множество.

Во-первых, упомянутая уже концентрация ресурсов в уязвимом Мурманске. Сосредоточение судоремонта, портовых и транспортных узлов, управления в одной точке на фоне все более враждебных действий Норвегии, усиления ее военной мощи и привлечения войск США и Великобритании на север страны рождает вопросы без ответов. Влияние «норвежских денег» на элиту Мурманска также вызывает вопросы.

Закон о налоговых льготах резидентам Арктической зоны удачен. Но осуществление идеи с «арктическим гектаром», без программы социально-экономического развития макрорегиона, только дискредитирует разворот государства в Арктике.

Дарья Антонова ИА REGNUM Мурманск

Нужна полноценная госпрограмма развития макрорегиона, к составлению которой подступалось министерство по развитию Дальнего Востока и Арктики, но так и не смогло ее разработать. Подмена такой программы «Фондом развития Арктики», сформированным из налоговых поступлений по новому закону о льготах, не решает проблемы. Процедуры составления и принятия госпрограммы балансирует интересы регионов, центра, отраслей и крупнейших предприятий. Правление фонда не ограничено такими процедурами, и вхождение в него представителей «отовсюду» не гарантирует от волюнтаризма и «темных» решений.

Проблемой является проникновение по линии Баренц-секретариата на Север России норвежской «мягкой силы», финансирующей лояльных Норвегии российских журналистов, представителей культурной и политической элиты. Адекватного ответа на это влияние регионы и Москва дать не могут.

Проблемой для освоения Арктики является угроза разливов нефти, что дискредитирует разработку Россией здешних природных богатств.

Проблемой Якутии, занимающей 17% территории РФ, является диспропорции в представительстве в органах власти русских и якутов.

Проблемой становятся климатические изменения, ущерб по которым становится непосильным для регионов. Технических или научных решений по профилактике их ущерба незаметно.

Kremlin.ru Дмитрий Медведев

Создание межведомственной комиссии СБ РФ по Арктике прокомментировал Константин Добрынин, экс-сенатор от Архангельской области, статс-секретарь Федеральной палаты адвокатов РФ:

«Создание Межведомственной комиссии Совета Безопасности по вопросам обеспечения национальных интересов России в Арктике, равно как и новость о том, что возглавлять ее будет заместитель председателя Совбеза экс-президент Дмитрий Медведев, безусловно, хороший знак без всяких если.

Это означает три важных составляющих. Во-первых, Арктика не просто остаётся приоритетом, а, по-видимому, становится точкой роста или направлением экономического прорыва, который необходимо совершить государству и не в абстрактном будущем, а в среднесрочной перспективе.

Во-вторых, приход Медведева на арктическую повестку показывает её значимость и действительное отношение к ней высшей государственной власти, поскольку именно бывший президент и премьер как никто другой может не только оценить состояние и перспективы развития международной и военно-политической обстановки в Арктике для нашей страны, но может обеспечить реализацию стратегических национальных приоритетов в регионе.

В-третьих, не стоит забывать, что наша Архангельская область — это ворота в Арктику и одна из точек роста региона, можно надеяться, что Медведев, знающий область не понаслышке и профессионально, вспомнит об этом и сможет опереться на огромный и увы пока нереализованный потенциал Поморья. А новой архангельской власти точно имеет смысл этим воспользоваться и предложить Медведеву любую поддержку. Область имеет все шансы стать опорным пунктом для России в арктической программе и гонке».