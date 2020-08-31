Российские СМИ заполнены информацией по поводу для многих неожиданной отставки премьер-министра Японии Синдзо Абэ. Появляются комментарии о будущем российско-японских отношений. Задают такие вопросы и мне. Отвечаю пока сдержанно, по ключевым вопросам.

Иван Шилов ИА REGNUM Япония

Отставка Синдзо Абэ лично для меня событие ожидаемое. Сегодня она ускорена обострением хронического заболевания этого политика. Вопреки излишне алармистским заявлениям некоторых российских комментаторов о чуть ли не возможности «замораживания» отношений Японии с Россией, ничего подобного не произойдет. По той простой причине, что в международной политике Россия нужна Японии не меньше, чем Япония России. Причем во всех сферах — политической, экономической, военно-стратегической и других.

Другое дело, что интенсивность российско-японских встреч на высшем уровне не будет столь впечатляющей. Что касается «территориальных споров», о которых в первую очередь вспоминают в комментариях, то, как показывают опросы общественного мнения, в Японии поняли, что российское руководство ни на какие территориальные уступки не пойдет. А без таких уступок формальный мирный договор для Токио теряет всякий смысл, ибо состояние войны между двумя странами давно прекращено и никакого дополнительного договора по итогам закончившейся 75 лет назад войны не требуется. Поэтому тема «мирного договора», на мой взгляд, постепенно будет уходить.

Minsvyaz.ru На российско-японских переговорах

Независимо от политической фигуры нового премьера, линия на выдвижение требований «вернуть» якобы исконно японские «северные территории» по инерции будет сохранена. Хотя, имея неудачный опыт Абэ в вопросе определения числа искомых Токио островов, видимо, все вернется на круги своя, и от Москвы, как и прежде, японское правительство будет требовать «все и сразу»: южно-курильские острова и омывающие их богатейшие ресурсами акватории. В этих условиях многое будет зависеть от позиции правительства РФ — продолжит оно бесполезные «переговоры» по поводу Курил или прислушается к требованию большинства народа прекратить обсуждение в дипломатическом и любом ином порядке необоснованных и незаконных притязаний Японии на исторически русские земли.

В целом же внешнеполитический курс нового кабинета будет по крупным проблемам, включая отношения с Россией, определяться под влиянием установок сюзерена Японии — США. И если Абэ удавалось уговаривать Трампа и лидеров «семерки» смотреть сквозь пальцы на заигрывания японского премьера с российским президентом в расчете на «возвращение Курил», то теперь, когда такая перспектива закрыта и конституционно, западные союзники Токио могут потребовать от Страны восходящего солнца ужесточать ранее символические санкции в адрес Москвы. Смогут ли новый японский премьер и его кабинет противостоять такому давлению, покажет ближайшее будущее.

White House Синдзо Абэ и Дональд Трамп

А пока хотелось бы познакомить читателей с мнениями японцев о своем уходящем премьере, опубликованными в японской газете «Санкэй симбун» в переводе ИноСМИ.

Комментарии японских читателей:

fuj

Создалось такое впечатление, что после объявления своего решения об отставке премьер Абэ почувствовал себя лучше.

waraigao

В политике не должно быть лицевой стороны и изнанки. Нужно, чтобы политика была для народа!

k2w

Все дружба с Америкой, да дружба с Америкой. А нам нужен премьер, который будет решать насущные задачи: проблему заложников в Северной Корее, проблему «северных территорий». Очень опасаюсь за наше будущее.

fiv

Жаль. Критики на себя Абэ вызывал немало. Но есть у него и достижения. Таких политиков, которые бы отрабатывали все 100% из 100% в истории, наверное, не найти.

Желаю ему справиться с болезнью и оставаться в политике, применяя свой опыт и политическое влияние.

lks

Нам нужен премьер, который не молчит перед лицом трех окружающих нас стран — Китая, России и Северной Кореи. Поэтому уход Абэ — это счастье. Надо прекратить эту возню вокруг госвизита Си Цзиньпина в Японии и выплаты Южной Корее компенсаций за войну.

ku

«Но сегодня в связи с обострением своей болезни и необходимостью прохождения длительного лечения я боюсь, что могу начать ошибаться в принятии важных политических решений и не достичь необходимых результатов», — так говорит Абэ. А на самом деле он только и делал, что совершал ошибки и не достигал никаких результатов.

Мы, японцы, все такие добренькие.

nxg

Вообще-то премьеру Абэ нужно было уйти уже давно. Чего он добился? Рекорда долголетия пребывания на посту премьера?

dbz

Не так-то часто мы видели этого Абэ в парламенте. Сейчас начнется вся эта тягомотина с выбором следующего премьера.

kkh

Многовато он совершил такого, чего, по его словам, не должно было быть!

s35

Абэ, наверное, думает: «Ну вот, сбросил с себя груз премьерства, а теперь останусь ни за что не отвечающим членом парламента. Как хорошо!»

На истории Японии долголетнее правление Абэ, который упивался властью, как ребенок игрушкой, навсегда останется темным пятном.

mas

Это только сейчас Абэ понял, сколько он натворил ошибок в своих политических решениях? (Смех!).

exi

А каких именно результатов добился премьер Абэ?

udon

Абэ только и сделал, что повысил в два раза НДС да растратил огромные бюджетные деньги на никчемные медицинские маски. «Спасибо!» ему говорить не хочется. Можно ограничиться простым «Отдыхайте».

aqu

Остались все ошибки. Остались все подозрения. Но теперь что же. Остается только забиться в «кроличий домик» — больничную палату — и лечиться.

hei

Хочу, чтобы следующий премьер был способен при необходимости ударить ракетами по Северной Корее! Абэ-сан, отдыхайте.

zzz

У Абэ всегда были только красивые отговорки. Иногда он еще неудачно шутил. Вот и все.

Ну вот, теперь пусть отдыхает и дремлет в удобном кресле депутата парламента.

Человек, пострадавший от разрушения пенсионной системы Японии

Бандзай!!!

susikuine

В каком-то смысле с уходом Абэ Россия теряет исторический шанс. Если говорить о том, как она ловко использовала японские инвестиции и экономическое сотрудничество с Японией, то без Абэ ей это вряд ли повторно «обломится».

roi

И все-таки у Абэ есть несомненные достижения во внешней политике. По моему мнению, в этой сфере он один из наиболее адекватных послевоенных премьеров.

С точки зрения внешнеполитической было бы хорошо, если бы его заменил нынешний министр обороны Таро Коно. Что касается самого Абэ, то надеюсь, он поправится и еще вернется в политику со своим огромным опытом. Я против клеветы и критики в его адрес, которыми особенно заметны информационные агентства «Киодо цусин» и «Дзидзи цусин».

day

Да, действительно, Таро Коно подошел бы на пост следующего премьера. У него есть опыт общения с Россией, и он достаточно жестко настроен. (Генеральный секретарь кабинета министров) Ёсихидэ Суга на премьера «не тянет». А (генеральный секретарь Либерально-демократической партии) Тисихиро Никай вообще настроен прокитайски. Будет лучше, если он вовсе уйдет из парламента.

kou

Россия с самого начала гналась только за японскими деньгами. Теперь она наверняка почувствовала изменения в японских подходах. Никакого намерения возвращать нам «северные территории» у российской стороны не было и нет.

nakooooooo

Скажем прямо: нам нужен премьер, который не боится не понравиться нашим странам-соседям.

2000GT

Россия? Страна, которой доверять нельзя. «Северные территории»? Они нам не нужны. Если оттуда уберутся все нынешние русские жители, тогда другой разговор!

sek

Россия нас, как дурачков, водила за нос своими намеками на «северные территории». Ей ни в чем доверять нельзя. Пора все наши пустые мечты «выбросить в пропасть»!

sea

Чем идти на бездумные уступки России, лучше уж ничего не делать! «Санкэй симбун» уж так поддерживала смену формулы «4 острова» на «2 острова». Ну и что из этого вышло? «2 острова» сменились на «0 островов». Глупая распродажа Японии.

fmn

Да, Россия в лице премьера Абэ лишилась своего важного козыря!

vk4

Да, с ворами и убийцами разговаривать — для этого нужно мужество. Премьеру Абэ следует отдать должное — он его проявил. Прошагал трудный путь.

xwu

Лучше поздно, чем никогда! Но какое хладнокровие у Путина! Теперь России не давать ни копейки!

mur

Абэ завершил свое правление, так и не добившись никаких результатов! Глупец! Налоги растратил, а результатов не добился. Вот и дошутился!