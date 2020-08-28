Из-за пандемии коронавируса Монголия закрыла границы в конце января 2020 года. С тех пор страна ведет эвакуацию своих граждан из-за рубежа. В Монголии не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом внутри страны, все, кто вернулся из-за границы, должны пройти изоляцию в течение 35 дней. Как эта система работает?

Иван Шилов ИА REGNUM Коронавирус

Кому можно вернуться на родину?

С 27 января Монголия закрыла границы и начала организовывать вывозные авиарейсы, а также доставку граждан через погранпункты Кяхта-Алтанбулаг и Эрлянь-Замын-Ууд.

Въехать в страну могли шесть категорий граждан:

люди с проблемами здоровья;

беременные;

семьи с малолетними детьми;

граждане старше 60 лет;

студенты, не достигшие 18-летнего возраста;

люди с ограниченными финансовыми возможностями.

Все граждане, прибывшие в Монголию из-за рубежа, обязаны проходить карантин в изоляторе. Прибывших в пункте пропуска встречают специалисты в защитных костюмах, которые проверяют температуру пассажиров, отправляют багаж на дезинфекцию, распределяют по автобусам и доставляют их в обсерваторы в сопровождении полицейских машин.

Оплата за проживание в обсервации за один день составляет 50 тысяч тугриков. За все время пребывания в изоляции придется заплатить около 29 тысяч рублей. Сегодня в Монголии работают 55 обсерваторов для изоляции граждан, прибывших из-за рубежа.

Mohs.mn Больница в Улан-Баторе. Монголия

Студент Гансухийн Анх-Учрал поделился своими впечатлениями с корреспондентом ИА REGNUM. Он прилетел в Монголию 9 июля чартерным рейсом Стамбул — Улан-Батор, за 14 дней до полета он подал заявление о желании вернуться на родину. «В июне студентов выселили из общежития. Не знал, как дальше жить. К счастью, нашлась монгольская семья, до вылета жил у них. Поскольку тогда мне не было 18 лет, меня зарегистрировали на рейс и я недолго ждал своей очереди». По словам монгольского студента, условия в обсервации были нормальными, три раза брали анализы на коронавирус. Семье Гансухийн Анх-Учрала его возвращение на родину и проживание в обсервации обошлись в 4 млн тугриков (примерно 110 тысяч рублей). Авиабилет стоил дороже по сравнению с периодом до пандемии.

Для вернувшихся из-за рубежа карантин обсервацией не заканчивается. После трехнедельного карантина граждане должны изолировать себя дома еще на две недели. Об этом ИА REGNUM на условии анонимности рассказала гражданка Монголии, вернувшаяся из Южной Кореи.

«Ждала своей очереди в списке лиц, подавших просьбу о возвращении на родину. Наконец-то, после трех месяцев ожидания вернулась на родину. В обсервации провела 21 день. За этот срок три раза взяли тест на коронавирус. Говорят, что результаты отрицательные, но ни разу нам не дали результаты в бумажном виде», — рассказала гражданка Монголии, которая вернулась из Турции.

По её словам, условия в обсервации трудно было назвать нормальными. Гостиница, которая использовалась в качестве обсерватора, находится рядом с жилыми домами. Людям, находящимся в обсервации, запретили открывать окна. Когда людям становилось душно, они открывали окна, но из соседних домов кричали: «Закройте, носители вируса!».

Mohs.mn Встреча министра здравоохранения Т. Мунхсайхана с руководством больниц

Гражданин Монголии Биндэръяагийн Баясгалан почти 4 месяца ждал возможности вернуться на родину в необычных условиях. Он работал на лайнере.

«Я работал на круизном лайнере «Маасдам» с конца сентября 2019 года. В начале января 2020 года по телевидению узнал, что в китайском городе Ухань распространился коронавирус. Тогда мы не уделяли особого внимания новости, решив, что вирус останется только в Китае. Мы тогда были в территориальных водах Новой Зеландии. Компания, которой принадлежит круизное судно, с середины февраля начала отменять все туры. Срок моего договора истекал 3 апреля, и у меня был авиабилет на родину. Но из-за пандемии я четыре месяца жду возможности вернуться в Монголию. С апреля у меня нет зарплаты, жаловаться не буду, но всё равно есть трудности», — рассказал застрявший на судне монгол.

Биндэръяагийн Баясгалан вернулся в Монголию, преодолев длинный путь: Филиппины — Катар — Франкфурт — Улан-Батор. Сейчас он находится в изоляторе, говорит — условия нормальные, но критикует власти за то, что они неправильно тратят пожертвования.

Как сообщили в государственной чрезвычайной комиссии Монголии, по состоянию на 27 августа, 19 437 граждан из 53 стран вернулись на родину. Еще более 10 тысяч человек подали просьбу о возвращении, создали группы в «Фейсбуке». Монголы, застрявшие за рубежом, критикуют власти за малое количество спецрейсов и проводят онлайн-акцию «Открой границу».

Brücke-Osteuropa Аэропорт Улан-Батора

Власти Монголии границу открывать не намерены, считая, что это слишком опасно в нынешних условиях. В стране всего 250 коек для лечения пациентов с коронавирусом, если нагрузка на медиков увеличится, то вырастет и риск распространения COVID-19 внутри страны.

В Монголии не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом внутри страны. По состоянию на 27 августа количество завозных случаев достигло 301, 291 пациент выздоровел.

Срок режима повышенной готовности продлен до 15 сентября.